Mi legyen a kiindulópont az üzleti öltözködés során?

A „trükk” az üzleti tárgyalásban, hogy egyszerre több dolgot kell figyelembe vennie. Lényeges, hogy kövesse a klasszikus üzleti stílust, de ne mindenáron. Arról sem szabad megfeledkeznie, hogy az öltözetet sokszor finomítani kell annak megfelelően, hogy ki lesz a partnere, de számít az is, hogy házigazdaként vagy vendégként lesz jelen, esetleg valamilyen külső helyszínen találkozik valakivel. Összességében, ötvözni kell a szabályokat a stílussal, amelyet hozzá kell hangolni az adott esemény elvárásaihoz. Ez bizony nem egyszerű, ugyanakkor nem is teljesen lehetetlen küldetés. Első körben tehát tájékozódjon az eseményről és a résztvevőkről, a megjelenési etikettjéről, majd jöhet a ruhadarabok kiválogatása!

Fotó: mrsale.hu

Mit jelent a klasszikus üzleti stílus?

Valójában ez a „business formal” papírformája, amely általánosságban írja le az üzleti megjelenés szabályait. Ennek részét képezi az öltöny, az ing, a nyakkendő, a cipő, valamint a különböző kiegészítők is. Hölgyek esetében a zakó és a blézer értendő alatta a hozzá passzoló nadrággal vagy megfelelő hosszúságú szoknyával, valamint inggel, blúzzal kiegészítve. Ez azonban csak az alap – innen kezdjük el hozzáadni a stílust.

Ne vegye félvállról a szabást!

Öltönye, kosztümje mindig legyen jól szabott, megfelelő méretű és elegáns. A zakó mindenképpen legyen két- vagy háromgombos, ugyanis, ha csak egy gomb van rajta, az kifejezetten sportos, nem alkalomhoz illő viselet.

Egy ilyen eseményre alapvetően 3 szín jöhet szóba, ezek pedig a fekete, a kék és a szürke. A legjobb, ha az öltöny vagy kosztüm szabása valódi klasszikus, vagyis semmiképpen sem „skinny” fazon, amely a testhez simul. A megfelelő méretű zakó éppen annyira hosszú, hogy a fenék alá érjen, az ujja pedig a csuklóig. A vállrész nem húz, nem áll el, a nadrág szára pedig a cipőre simul. A minőségi anyag nem csak a megjelenés szempontjából fontos, de nagyfokú kényelmet is ad. Hiába tökéletes egy zakó vagy nadrág, ha közben annyira kényelmetlen, hogy az ember nem tud a munkájára koncentrálni. Érdemes egyébként a gyapjú- vagy poliészterkeverékek között válogatni, ugyanis ezek egyáltalán nem gyűrődnek, így ebből sem adódhat kellemetlenség.

Se túl hosszú, se túl rövid

Az ingnek vagy a blúznak szintén a klasszikus business vonalat kell vinnie, amely lehet fehér, szürke vagy világoskék. Férfiak esetén az úgynevezett cápagallért mindenképpen ajánlott mellőzni. Szintén rájuk vonatkozik, hogy a mandzsetta mindössze egy-két centit lógjon csak ki a zakó ujjából, semmiképpen ne tüntessük el teljesen, de ne is látszódjon túlságosan.

Az ingnyak sok férfinak okoz problémát; úgy ellenőrizheti, hogy passzol-e Önhöz, hogy a begombolást követően megnézi, befér-e az ujja. Ha ennél bővebb vagy szűkebb, az nem csak rosszul mutat, de kifejezetten kényelmetlen is lehet, és az egész tárgyalás alatt feszengeni fog, ahelyett, hogy partnerére figyelne.

A nyakkendő a férfiak ékszere

A nyakkendők esetében is érdemes kerülni a harsány színeket és hangsúlyos mintákat, de a túl széles darabok sem ilyen eseményekre valók. Egy feketével vagy a kék, illetve a szürke valamelyik árnyalatával nem lehet mellélőni. Amennyiben pedig ragaszkodik a mintához, halvány, önmagában mintás típusok között ajánlott válogatni. A megfelelő megkötés pedig kulcsfontosságú, ha nincs benne gyakorlata, a fontos esemény előtt, mindenképpen érdemes gyakorolni vagy valakitől eltanulni.

Cipő-öv kérdés: hogyan is kell jól csinálni?

Férfiak esetében kizárólag bőrből készült cipőt illik viselni, azok közül is a fekete vagy sötétszürke öltönycipő jöhet szóba, míg a hölgyek a megfelelő színű magassarkú és lapostalpú lábbelik között válogathatnak. A kiegészítők kapcsán alapszabály, hogy a kevesebb néha több, azonban bármit is visel, az mindig legyen stílusos, az öltözékkel harmonizáló, nem túl hivalkodó. Ez lehet ékszer, óra, öv, de vonatkozik a szemüvegre vagy akár a telefontokra is.

A „smart casual” megengedőbb

Ha Ön számára is kissé túl merev a korábban megírt öltözködési stílus, akkor jó hírünk van, mert létezik az úgynevezett „smart casual” is, ami ugyan beletartozik az üzleti stílusba, mégis jóval kevesebb szabály jellemző rá. Itt már megengedett például a sportzakó vagy akár a sportcipő viselete is, természetesen a megfelelő kialakítás és árnyalat mellett. Amennyiben nem túl hivatalos és merev

a szóban forgó esemény, mindenképpen bele lehet csempészni az öltözékbe ebből az irányzatból is néhány elemet. A fentiek természetesen nem megdönthetetlen szabályok, mindenképpen érdemes finomítani azt az adott esemény, valamint a saját ízlés kapcsán is. Ami aranyszabály, hogy a túlságosan hivalkodó, nem oda illő darabokat azért mindenképpen kerülje!

Mi a teendő, ha házigazda szerepében van?

Ebben a helyzetben kicsit könnyebb dolga van, ugyanis a saját vállalati etikettje adja a normát. Sosem gond, ha egy túl merev megjelenés esetén egy kicsit lazítunk a saját öltözékünkön is, ugyanis ez azt sugallja, hogy kedvezni szeretnénk a vendégünknek. Sőt, ha esetleg ő zakó vagy nyakkendő nélkül érkezik, Ön is leveheti ezeket a ruhadarabokat annak érdekében, hogy egységes hangulatot teremtsen.

Mi a teendő, ha vendégként érkezik?

Itt már picit figyelmesebbnek kell lennie, Önnek kell tájékozódnia az adott cég etikettjéről, majd ennek megfelelően kiválasztani a ruhát. Hasznos tipp, ha figyelembe veszi a másik öltözékét, így nem véthet nagy hibát. Erre ideális lehet az adott vállalat honlapja is, ahol bemutathatják a cég profilját is.

Ha külső helyszínen zajlik a találkozó

Nem ritka, hogy külső helyszínre kap meghívást. Ekkor már maga a helyszín is mérvadó lehet, ugyanis főként ennek vonalán érdemes kiválasztani a megfelelő ruhadarabokat, figyelembe véve az esemény jellegét, valamint az üzleti partnert is.

Milyen színeket nem érdemes felvenni egy üzleti tárgyalásra?

Ami teljesen biztos, hogy kerülje az olyan erős színeket, mint a piros, a sárga, a rózsaszín vagy a lila, de egy nem megfelelő a barna is rossz reakciókat válthat ki. Mindez kifejezetten az üzleti tárgyalásokra vonatkozik, így például egészen más igaz egy interjúra, egy vacsorára, egy megnyitóra vagy akár egy estélyre.

A fentiekből látható, hogy egy nagyon összetett kérdéskör ez, amelyet érdemes alaposan megfontolni. Egy üzleti tárgyaláson a másik fél az első pillanattól kezdve mérlegeli a szituációt, és „vizsgáztatja” Önt, amibe beletartozik az illő megjelenés is. Ezt egészíti ki a modor, az illem, a megfelelő kommunikáció. Korántsem elvesztegetett idő tehát a gardrób előtt töltött tanakodás!