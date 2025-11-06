Deviza
Rolex
Trump
Cartier

Veszélybe került a Rolex és a Cartier — a svájci tulajdonosok leforrázva távoztak Trump irodájából: rendkívüli eredménnyel zárult a tárgyalásuk

Sikertelenül próbáltak Donald Trump amerikai elnökre hatni a svájci vállalattulajdonosok. A Rolex és a Cartier tulajdonosai azzal a céllal utaztak az Egyesült Államokba, hogy rábírják az amerikai elnököt arra, hogy csökkentse a rendkívül magas, 39 százalékos vámokat az európai országból származó áruk importjára.
VG
2025.11.06, 15:58
Frissítve: 2025.11.06, 16:17

Hat nagy svájci vállalat, köztük a Rolex és a Richemont (a Cartier márka tulajdonosa) vezetői a Fehér Házban tartott találkozón megpróbálták rávenni Donald Trump amerikai elnököt, hogy csökkentse a 39 százalékos, rendkívül magas vámokat az európai országból származó áruk importjára — közölte a Tribune de Geneve. 

Daily Life In Warsaw, rolex, luxusóra, luxuspiac,
A Rolex nem kap egérutat az amerikai adók előli menekülésben / Fotó: NurPhoto via AFP

A lap megjegyezte, hogy az üzletemberek saját kezdeményezésükre érkeztek Washingtonba, és nem jártak sikerrel a tárgyalásokon, amelyeken az Egyesült Államok elnökének fia, Eric Trump és felesége, Lara is jelen voltak. 

A Trump-vámok esetleges csökkentésére való hajlandóságra utaló jelek nem voltak észlelhetők a tárgyalás során. Trump maga írta a Truth Social oldalán, hogy

nagy megtiszteltetés volt számára, hogy találkozhatott Svájc magas rangú üzleti képviselőivel.

Szerinte az amerikai kereskedelmi képviselő, Jamison Greer folytatni fogja a tárgyalásokat a „svájci vezetőkkel” a kereskedelemről és a kereskedelmi egyensúlytalanságról.

Bejelentés Svájcban: Európa elismerte Magyarországot, áttörés előtt a geotermikus energia – rohamtempóban váltja ki a földgázt, készülhetnek a települések

Trump-vámok a Rolex ellen

Korábban, augusztus 1-jén kiderült, hogy Svájc, amelyre Trump a tavaszi ideiglenes csökkentés előtt 31 százalékos vámot vetett ki, nem jutott dűlőre a Fehér Házzal, és még szigorúbb feltételeket kapott. Akkoriban az Egyesült Államokba irányuló szállításokra a legmagasabb vámokat kapó országok között volt. 

Az európai országok közül a svájci vámok voltak a legmagasabbak a listán, őket 35 százalékkal Szerbia követte.

Ezt követően a média arról is írt, hogy a svájci hatóságok igyekeznek megnyerni Trump kormányának tetszését azzal, hogy amerikai fegyvereket és energiaforrásokat vásárolnak, valamint befektetnek az amerikai gazdaságba.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

