Veszélybe került a Rolex és a Cartier — a svájci tulajdonosok leforrázva távoztak Trump irodájából: rendkívüli eredménnyel zárult a tárgyalásuk

Hat nagy svájci vállalat, köztük a Rolex és a Richemont (a Cartier márka tulajdonosa) vezetői a Fehér Házban tartott találkozón megpróbálták rávenni Donald Trump amerikai elnököt, hogy csökkentse a 39 százalékos, rendkívül magas vámokat az európai országból származó áruk importjára — közölte a Tribune de Geneve.

A Rolex nem kap egérutat az amerikai adók előli menekülésben / Fotó: NurPhoto via AFP

A lap megjegyezte, hogy az üzletemberek saját kezdeményezésükre érkeztek Washingtonba, és nem jártak sikerrel a tárgyalásokon, amelyeken az Egyesült Államok elnökének fia, Eric Trump és felesége, Lara is jelen voltak.

A Trump-vámok esetleges csökkentésére való hajlandóságra utaló jelek nem voltak észlelhetők a tárgyalás során. Trump maga írta a Truth Social oldalán, hogy

nagy megtiszteltetés volt számára, hogy találkozhatott Svájc magas rangú üzleti képviselőivel.

Szerinte az amerikai kereskedelmi képviselő, Jamison Greer folytatni fogja a tárgyalásokat a „svájci vezetőkkel” a kereskedelemről és a kereskedelmi egyensúlytalanságról.

Trump-vámok a Rolex ellen

Korábban, augusztus 1-jén kiderült, hogy Svájc, amelyre Trump a tavaszi ideiglenes csökkentés előtt 31 százalékos vámot vetett ki, nem jutott dűlőre a Fehér Házzal, és még szigorúbb feltételeket kapott. Akkoriban az Egyesült Államokba irányuló szállításokra a legmagasabb vámokat kapó országok között volt.

Az európai országok közül a svájci vámok voltak a legmagasabbak a listán, őket 35 százalékkal Szerbia követte.

Ezt követően a média arról is írt, hogy a svájci hatóságok igyekeznek megnyerni Trump kormányának tetszését azzal, hogy amerikai fegyvereket és energiaforrásokat vásárolnak, valamint befektetnek az amerikai gazdaságba.