Most éppen exportálni érdemes a gázt, nem betárolni

Az Európai Unió föld alatti gáztárolói 83,02 százalékig voltak feltöltve november 4-én a hivatalos uniós statisztikák szerint. A magyarországi tárolók 69,54 százalékig. Ezen belül a kisebb kapacitású Hexum telítettsége 88,44 százalékot tett ki, a nagyobb, lakossági ellátásra is készletező MFGT-é 61,42 százalékot.

Jövőre nagy tisztaságú hidrogén is mehet a föld alatti gáztárolókba / Fotó: Rosta Tibor / MTI

A 83,02 százalék azonban nem mond semmit arról, hogy a rendelkezésre álló készlet elég-e, vagy sem. A Bloomberg egy negatív összefüggést tartott fontosnak kiemelni: az adat 2 százalékkal kisebb az elmúlt öt év átlagánál.

Azonban ebből a 2 százalékból sem következik sok. Egyrészt, mert adott ország számára valójában az a meghatározó, hogy összességében hogyan készült fel a téli gázellátásra, ennek pedig a betárolt gáz mennyisége csak az egyik összetevője. Hasonlóan fontos

saját gáztermelésének alakulása,

importlehetőségeinek bővülése vagy szűkülése,

a lakossági gázfogyasztás mérete,

az energiahatékonysági intézkedések eredményessége,

a gazdaság gázigénye, ami erősen függ az ipari termelés alakulásától,

a földgáz-infrastruktúra műszaki adottsága

és természetesen az időjárás alakulása.

Mindezen tényezők ugyanúgy változnak országról országra, évről évre, ötéves és mindenféle más átlagban, hogy az uniós tárolói töltöttség ötéves átlagának alakulása szinte lényegtelen.

A tényleges felkészültség a fontos

A magyarországi tárolók 69,54 százalékos töltöttségét azért is tartotta fontosnak kiemelni, mert ez volt a legkisebb a saját ötéves átlagra vetítve. Bezzeg a francia és a német tartalékok szépen híztak!

Csakhogy a Bloomberg által kiemelt mutatónál fontosabb az előbb felsoroltak együttes hatása, végső soron a fűtési idényre való felkészültség szintje. Persze ebben is nagy szerep jut a betárolt gáz mennyiségére, csakhogy nem a tárolói töltöttséget, hanem egy másik, szintén nyilvánosan hozzáférhető mutatót kell nézni. Ebből tudjuk meg, hogy a bespájzolt gázmennyiségből az adott ország éves gázigényének mekkora hányada elégíthető ki. Az uniós átlag 26,94 százalék volt. Azonban éppen a fenti lista mutatja, hogy e szám alapján sem kell azonnal kongatni a vészharagot. Elsősorban a kedvező importlehetőségek miatt nem. Magyarországra, Szlovákiába és Szerbiába vezetéken, legálisan és bőségesen érkezik az orosz gáz, ugyanaz más országokba cseppfolyós formában (LNG) és közvetítőkön keresztül.

Annál jobbat pedig aligha tehetne Európa az Egyesült Államoknak, mint ha még több LNG-t rendelne tőle.

A Magyarországon betárolt földgáz mennyisége az éves igény 50,13 százalékára elég. Ennél csak négy jobb uniós adat van: Ausztria (108,7 százalék), Csehország (54,89 százalék), Lettország (161,91 százalék) és Szlovákia (54,88 százalék).