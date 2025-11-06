Erős évet zár a görög turizmus, a magyar utazók is visszatértek a hellén tengerpartra

Úgy tűnik, végleg maga mögött hagyta a Covid-időszakot követő válságot a görög turizmus, amely már tavaly újra erős számokat produkált. A tendencia idén is folytatódik, augusztus végéig ugyanis további bővülést produkált a hellén állam húzóágazata – számolt be a Magyar Nemzet.

Jelentősen, csaknem 15 százalékkal nőtt a görög turizmus unión kívüli országokból érkezőktől származó bevétele / Fotó: Shutterstock

Lassan utoléri magát a görög turizmus

Kiemelkedő teljesítményt ért el a görög idegenforgalom a 2025-ös év első nyolc hónapjában.

A Bank of Greece előzetes becslése szerint a 2025. január–augusztus közötti időszakban a külföldi turisták által elköltött összeg meghaladta a 16,7 milliárd eurót, ami 12 százalékos növekedés 2024-hez képest.

A turisták száma is emelkedett: a hatóságok 25,9 millió látogatót regisztráltak, ami 4,1 százalékos bővülést mutat.

A bevételek erősödése nemcsak az érkezők számának, hanem az egy főre jutó költés növekedésének is köszönhető, az adott időszakban 7,2 százalékkal bővült az átlagos költés.

A Bank of Greece szerint a turizmusból származó bevételek a GDP közel ötödét adják, és a szektor egyensúlyi többlete meghaladta a 14 milliárd eurót.

Egyre többet költő vendégeket vonz az ország

A görög jegybank adatai szerint, míg az uniós tagországokból érkezők költése 9,4 százalékkal erősödött, elérve a csaknem 9,18 milliárd eurót, addig az unión kívüli országokból utazóktól származó bevétel 14,9 százalékkal bővült, nagyjából 6,71 milliárd eurót tett ki.

Az adatok tehát azt mutatják, hogy a növekedés főként az unión kívüli piacokról érkező látogatók felé tolódik el nagyobb ütemben: ez fontos jelzés arra, hogy Görögország egyre inkább „magasabb költésű” turistákat vonz. A növekedés mögött a Bank of Greece több külső tényezőt sejt: az erősödő árfolyamot, a változó keresletet a mediterrán térségben, valamint a magasabb szintű szolgáltatások, mint a luxusszállások, prémiumkínálat térnyerését.

Jó okuk van tehát az optimizmusra a görögöknek, hiszen a Bank of Greece előzetes adatai alapján a turizmusból származó bevételek már a járvány előtti szintnél járnak:

Az azonos időszakra szóló 2019-es becslés a mostani 16,7-del szemben 13,242 milliárd euró volt. Tehát a jegybank korábbi évekből ismert, kisebb korrekciói alapján várható, hogy az év végére a teljes bevétel meghaladja a pandémia előtti rekordéveket is.

A görög turizmus ezzel nemcsak visszatért a régi pályára, hanem újra a gazdaság egyik legstabilabb növekedési motorjává válhat.