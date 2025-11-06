Most lett elege a Molnak a horvátokból: letelt a határidő, a Janaf 58 ezer tonna olajjal tartozik – de most nagyon megüthetik a bokájukat

A Janaf és a Mol csoport közötti szerződés keretében november 6-án kellett volna megérkeznie az aktuális, 58 ezer tonna Arab Light-szállítmánynak, de a horvát vezetékrendszert működtető vállalat, a Janaf nem tudta megoldani a logisztikai feladatokat – közölte a Világgazdasággal a Mol. A szállítási problémával veszélybe került a pozsonyi finomító üzemanyagexportja, mert ahhoz szüksége van a nem orosz eredetű árura.

A Slovnaft nem kapta meg a Janaf által szállítandó olajat – közölte a Mol / Fotó: AFP

„A szerződésszegés tovább erősíti a Janaf-vezeték körüli ellátásbiztonsági aggályokat: már az első technikai kihívás többhetes késéshez vezet, miközben továbbra sem tudjuk, hogy milyen állapotban van, és mire képes a vezeték” – olvasható. Bár a Janaf

elkezdte a horvát vezetékszakasz kivizsgálását,

az eredményeket nem osztotta meg,

részletes karbantartási tervet pedig nem készített.

Ezeknek a feltételeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy újabb kapacitásteszteket lehessen indítani.

A Mol térképre is vitte, hogyan nézett ki a helyzet november 6-a előtt: ezen az olajvezetékek és az olaj útja figyelhető meg.

Fotó: Mol

Illetve azt is térképen ábrázolta, hogy november 6-át követően a fenti helyzet, hogyan változott meg. Az eltérés egyértelműen látszik: a szerb csővezeték leürült, Magyarország felé pedig pang az olajellátás.

Fotó: Mol

A Janaf nagyon rosszkor mulasztott

A Slovnaft aggasztónak tartja, hogy a Janaf pont akkor késik az olajszállításokkal, amikor sérülékennyé vált a régió ellátási ökoszisztémája a szerb piaci turbulenciák és a Dunai Finomítóban történt tűz miatt. Ilyen helyzetben különösen fontos, hogy megbízható legyen a szolgáltatás és az ütemterv.

A Janaf így az egész régió ellátásbiztonságát kockáztatja azzal, hogy nem tudta időben leszállítani a Slovnaftnak a megrendelt kőolajat.

A Slovnaft reméli, hogy a horvát vállalat gyorsan megoldást talál a logisztikai problémára, és felhívja a figyelmet: minden közép-európai vállalatnak felelősséget kell vállalnia a régióért. Egyúttal felszólítja a Janafot, hogy haladéktalanul teljesítse szerződéses kötelezettségeit. A mostani szerződésszegés miatt a Slovnaft fontolóra veszi a jogi lépéseket is.