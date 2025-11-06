Deviza
Ijesztő lépés: egymillió autót hív vissza a világ egyik legnagyobb autógyártója

Széles körű visszahívást jelentett be a Toyota Motor: 1,02 millió járművet hív vissza a tolatókamera esetleges meghibásodása miatt, ami növelheti a baleset kockázatát.
Világgazdaság
2025.11.06, 15:12
Frissítve: 2025.11.06, 15:29

Az Egyesült Államokban elrendelt visszahívás egyes 2022 és 2026 közötti Toyota és Lexus modellekre vonatkozik – beleértve a Camry, Highlander, RAV4, Prius és Lexus RX, TX, LS, GX, NX és LX modelleket –, valamint a panorámakamera-rendszerrel felszerelt Subaru Solterra járművekre – számolt be az Origo.

Toyota
A Toyota által bejelentett visszahívás egyes 2022 és 2026 közötti Toyota és Lexus modelleket érint / Fotó: Ander Gillenea

Nemcsak a Toyota hív vissza járműveket

A Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) közlése szerint egy szoftverhiba miatt a kamera képe lefagyhat vagy elsötétülhet, ami azt jelenti, hogy a járművek nem felelnek meg a szövetség erre vonatkozó követelményeinek. A kereskedők frissíteni fogják a parkolássegítő szoftvert – írja a Reuters.

Az autógyártók az elmúlt években több millió járművet hívtak vissza a tolatókamera problémái miatt. 

Az elmúlt hónapban a Ford 3,3 millió járművet rendelt vissza a szervizekbe ilyen meghibásodások miatt, a Stellantis pedig tavaly közel 1,2 millió járművet.

A kamerák a kötelező felszerelések közé tartoznak, miután megakadályozhatják, hogy a vezetők tolatás közben járókelőket üssenek el, vagy nekiütközzenek valamilyen tárgynak. 

A Toyota a múlt hónapban már közel 394 ezer amerikai járművet hívott vissza, szintén a tolatókamera lehetséges meghibásodása miatt. A visszahívás több modellre is vonatkozott, beleértve bizonyos 2022–2025-ös Tundra, Tundra Hybrid és 2023–2025-ös Sequoia Hybrid járműveket.

Az autóipari visszahívások egyre gyakoribbak az utóbbi időben, hiszen a múlt héten számoltunk be például arról, hogy a Ford 227 006 járművet hív vissza az Egyesült Államokban a szélvédő üvegében lévő légbuborékoktól kezdve a meglazult üléskeretekig terjedő problémák miatt. Más modelleket is visszarendeltek a szervizekbe – erről itt írtunk bővebben.

 

