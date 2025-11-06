Nagy Márton a Wizz Air gép fedélzetén jelentette be: az Orbán–Trump csúcstalálkozón rendezhetik a legégetőbb kérdést Amerika és Magyarország között

A magyar–amerikai kettős adóztatás elkerüléséről szóló, 2022 júliusában felmondott egyezmény visszaállításáról szóló kormányzati szándék is szóba került a Washingtonba tartó delegáció különgépén. Bár Nagy Márton konkrét bejelentést nem tett, de a nemzetgazdasági miniszter arról beszélt a közösségi oldalán, hogy minden elő van készítve ahhoz, hogy ratifikálják a visszaállítást, ezzel elősegítve még több amerikai nagyberuházás Magyarországra érkezését.

Nagy Márton: A kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodást helyre kell állítani Fotó: Vasvári Tamás

„Alapvetően a Biden-adminisztráció, aki eltörölte , arról szól, hogy egy amerikai vállalat, ami Magyarországon működik, ne adózzon két helyen, ott adózzon, ahol kedvezőbb ez az adó, itt ugye 9 százalékos a társasági adókulcs, Magyarországon tudjon adózni"- mondta a miniszter a lehetséges megállapodás kapcsán. Nagy úgy látja, hogy „jelenleg az amerikai vállalatoknak nem annyira kedvező célpont a magyarországi befektetés" – hangsúlyozta.

A befektetések jönnek, próbáljuk őket (az amerikai cégeket – a szerk. ) ösztönözni, ugyanakkor, ha ezt visszaállítanánk, még több magyarországi befektetést tudnának eszközölni.

Kettős adóztatás: Donald Trumpon múlik

„A kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodást helyre kell állítani, ez a helyreállítás az Amerikai Egyesült Államok elnökén, Donald Trumpon múlik, szakértői csapatokat is hoztunk, ha ki kell dolgozni egy új egyezményt és azt kell ratifikálni, arra is készen állunk. Minél gyorsabban, minél jobb egyezményt szeretnénk kötni az Egyesült Államokkal" – jelentette ki a miniszter.

Nagy Márton úgy látja, a nyitottság a másik fél részéről megvan: nem csak Orbán Viktor, de más miniszterek és államtitkárok, a téma szakértői is a gépen vannak és a delegációt kísérik – magas és alacsonyabb, technikai szinten is lesznek találkozók a témában.

Orbán Viktor miniszterelnök januárban kérte fel a nemzetgazdasági, valamint a külgazdasági és külügyminisztert, hogy készítsék elő a megállapodást. A Magyar Közlönyben olvasható, hogy Orbán Viktor egyetért a nemzetgazdasági miniszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésével, miszerint „Magyarország kormánya és az Amerikai Egyesült Államok kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló” megállapodásnak létre kell jönnie.