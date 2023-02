A PHOENIX Pharma a hazai gyógyszerellátási rendszer meghatározó szereplője, minden második gyógyszer a társaság közreműködésével jut el a gyógyszertárakba és kórházakba, illetve rajtuk keresztül a betegekhez. A társaság gyógyszerszállító autói évente több mint 13 millió kilométert tesznek meg az országban, ezért az ökológiai lábnyom csökkentését és a környezetterhelés visszafogását fontos feladatuknak tekintik.

Fotó: Phoenix.hu

„Piacvezető gyógyszer-nagykereskedelmi vállalatként elkötelezettek vagyunk a környezetvédelem és társadalmi felelősségvállalás iránt. Szolgáltatásainkat ennek figyelembevételével fejlesztjük” – emeli ki Kaló Tamás, a PHOENIX Pharma Zrt. vezérigazgatója.

Úttörő lépés az elektromos autók felhasználásában

A PHOENIX Pharma 2023 elején fontos állomáshoz érkezett: csaknem kétéves előkészítés és tervezés után ők az első gyógyszer-nagykereskedelmi vállalat Magyarországon, amely elektromos szállítóautót is használ a gyógyszerek biztonságos – és fenntarthatóbb – célba juttatásához.

Az elektromos járművek logisztikai célú felhasználása Magyarországon, de valójában egész Európában is még csupán az ismerkedés és a tapasztalatgyűjtés fázisában van. „A legnagyobb kihívás a futásteljesítmény és a raktér befogadóképessége. A mi helyzetünk továbbá még annyiban sajátos, hogy különleges termékeket, gyógyszereket szállítunk, amihez megfelelő hőmérsékletet kell biztosítanunk a gépjárműben is. Bár a feladat összetett, elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy felelős vállalatként óvjuk a környezetünket a gyógyszerszállítás során” – avat be a részletekbe dr. Balázs Zoltán logisztikai igazgató.

Fotó: Phoenix.hu

Befektetés a jövőbe

A társaság az első elektromos gyógyszerszállító autójával a fővárost és környékét ellátó legnagyobb telephelyén, Fóton kezdett el dolgozni. Itt az áramellátás infrastruktúrája, technikai feltételei adottak voltak, a töltőállomásokat azonban ki kellett alakítani, ami speciális fejlesztést kívánt. A rendszer alapjait úgy építették ki, hogy később újabb terminálokat is munkába tudjanak állítani.

A beruházással kapcsolatban megtérülést nehéz számolni, mivel számos – például a környezetvédelemmel kapcsolatos – paramétert nem lehetséges pontosan meghatározni. Ezt figyelembe véve inkább tágabb értelemben, a jövőbe történő befektetésként tekintenek a kezdeményezésre a PHOENIX Pharmánál.

Fotó: Phoenix.hu

„Számunkra nagyon fontos, hogy előre gondolkodjunk, és a jövő megoldásait minél korábban alkalmazzuk. Felelősek vagyunk az ország gyógyszerellátásáért, ahol a biztonság és a folyamatosság a legfontosabb értékek. Ennek szellemében fejlesztjük tovább a logisztikai infrastruktúránkat, ahol az első elektromos kiszállítóautó használata jelentős mérföldkő” – ismerteti a Társaság céljait dr. Balázs Zoltán. Kaló Tamás hozzáteszi: büszkék arra, hogy tettek egy lépést a zöld kiszállítás irányába, és bízik abban, hogy jó és értékes tapasztalatokat szereznek a folytatáshoz, és szélesebb körben is elterjed az iparágban az elektromos gépjárművek használata.

Fenntartható növekedés folyamatos fejlesztés által

A PHOENIX Pharma az innovációt és a fenntarthatósági célokat úgy ötvözi, hogy általuk hozzá tudjon járulni egy hatékony, modern és jövőtudatos gyógyszerellátáshoz. Az elektromos autó használatán túl több kezdeményezést is indított e célok elérésére: korszerűsíti a hűtés- és fűtésrendszereit, modernizálja a hőszigeteléseket, valamint rövidesen két telephelyén is nagyobb napelemparkok üzembe helyezését tervezi a megújuló energia hasznosítása érdekében.