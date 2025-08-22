Kiderült, Washington mekkora titkolózás közepette manőverezik a békekötés felé

Az alaszkai Trump–Putyin-csúcstalálkozó ellenére továbbra is tombol az orosz–ukrán háború. Az amerikai CBS News megtudta, hogy Tulsi Gabbard, az amerikai hírszerzés igazgatója hetekkel ezelőtt utasítást adott ki: minden, az orosz–ukrán béketárgyalásokkal kapcsolatos információt tilos megosztani az Egyesült Államok szövetséges hírszerző partnereivel.
A július 20-án keltezett, Gabbard által aláírt feljegyzés arra utasította az ügynökségeket, hogy ne osszanak meg információkat az úgynevezett Five Eyes (Öt szem) szövetséggel – ez a második világháború után létrejött hírszerzési együttműködés, amelynek tagja az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália és Új-Zéland.
A CBS-nek nyilatkozó tisztviselők elmondták: az utasítás minden, a kényes orosz–ukrán béketárgyalásokkal kapcsolatos elemzést és információt „NOFORN”-ként, vagyis külföldiek számára nem terjeszthetőként minősített, vagyis azt semmilyen más ország, sem külföldi állampolgár nem kaphatja meg. A feljegyzés továbbá korlátozta a béketárgyalásokra vonatkozó anyagok terjesztését is, csak az azokat előállító ügynökségeken belül engedélyezve.
A Five Eyes hírszerzési partnerség értéke abban rejlik, hogy amikor mi és ők politikai döntéseket hozunk, egymás hírszerzését kiegészítve többet tudhatunk meg ellenfeleink terveiről, szándékairól és képességeiről
– magyarázta Steven Cash, a Központi Hírszerző Ügynökség és a Belbiztonsági Minisztérium korábbi tisztje. „Ennek az alaphelyzetnek az egyik oka az az elvárás, hogy mi és a másik négy szövetséges ugyanazon az oldalon ülünk, míg velünk szemben egy közös ellenfél” – tette hozzá.
Cash szerint fontos, hogy a szövetségesek „közös hírszerzési képpel” rendelkezzenek, hogy a döntéshozók és a tárgyalók „összehangolhassák álláspontjaikat, és a lehető legjobb megállapodást köthessék meg, vagy a lehető leghatékonyabban vívhassák meg a háborút”.
Más volt hírszerzők viszont úgy vélik, Gabbard utasítása egyáltalán nem rendkívüli az amerikai hírszerzésben, és a kritika eltúlzott. Szerintük mind az Egyesült Államok, mind a többi partnerország gyakran tart vissza információkat egymástól, ha érdekeik eltérnek. Ezra Cohen, a Hudson Intézet munkatársa, aki korábban a Pentagon hírszerzési ügyekért felelős megbízott helyettes államtitkáraként dolgozott, azt sugallta, hogy a felháborodás inkább a Trump-kormányzati politikával és a Gabbard vezetésével szembeni ellenszenvből fakad.
Rengeteg információ van, amit mi sem osztunk meg a Five Eyes-partnereinkkel, és fordítva. Sok anyag van, ami csak a brit vagy csak az ausztrál félnek szól – mondta Cohen.
„Érdekeink nem mindig egyeznek a Five Eyes partnereinkével – folytatta. – És ahol eltérnek, és ez nem csak Ukrajnára vonatkozik, teljesen természetes, hogy NOFORN jelzéssel látjuk el az anyagokat.”
Elismerte, hogy az utasítás következtében előfordulhat, hogy az Egyesült Államok elesik bizonyos információktól, de hangsúlyozta: az efféle döntések mindig is jellemzők voltak a Five Eyes tagjai között. Szerinte az az állítás, hogy ez a kapcsolatok lehűlését jelzi, inkább tettetett felháborodásnak tűnik.
1946 márciusában Winston Churchill beszélt az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság közötti különleges kapcsolatról és a vasfüggönyről, amely leereszkedett a kontinensre. Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia először titokban kötött hírszerzési együttműködést információmegosztás céljából, a Szovjetunióval szembeni védekezésként. Később Kanada, Ausztrália és Új-Zéland is csatlakozott, így a kétoldalú egyezmény ötnemzetű hálózattá bővült, amely a Five Eyes néven vált ismertté.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.