Gyorsan, nagy létszámban, alacsony bérigénnyel új munkavállalók? A válasz: kirgizisztáni munkaerő (X)

A jelenlegi munkaerőpiaci környezetben több ágazatban továbbra is munkaerőhiánnyal küzdenek a vállalatok, emiatt egyre nagyobb létszámban van szükségük külföldi munkavállalókra. A Pannon-Work Zrt. minősített munkaerő-kölcsönzőként 15 Európai Unión kívüli országból hozhat be könnyített feltételekkel munkaerőt, a többi közt Kirgizisztánból is, amely ország munkavállalóival kiemelkedően könnyű az együttműködés.

A KSH legfrissebb, 2023. januári adataiból kiderül, hogy a munkanélküliségi ráta 3,9 százalék volt Magyarországon, amiből megállapítható, hogy a foglalkoztatottságra még nem fejtették ki hatásukat a külső és belső gazdasági tényezők. A hazai munkaerőpiac továbbra is feszes, a cégek munkaerőigényében egyelőre nem tapasztalható változás. A jelenlegi bizonytalan gazdasági környezet ellenére a jármű- és a könnyűipari, élelmiszer- és vendéglátóipari vállalatok, valamint építőipari és mezőgazdasági cégek egy része továbbra is munkaerőhiánnyal küzd. A magyar munkaerőpiacon nem áll rendelkezésre elegendő munkaerő a vállalatok létszámigényének teljesítésére, ennek okán a Pannon-Work partnerei számára egyre nagyobb létszámban kölcsönöz Európai Unión kívüli országokból, így az ázsiai országokból is – a többi között – a Fülöp-szigetekről, Vietnámból, Kazahsztánból és Kirgizisztánból munkavállalókat. Sarkadyné Pápai Beatrix, a Pannon-Work cégcsoport mosonmagyaróvári kirendeltségének vezetője.

Fotó: Pannon-Work Iskolaszövetkezet „A kirgiz munkaerő toborzás és mozgósítás tekintetében szerencsére az egyik leggyorsabban működő náció. A munkavállalókkal kapcsolatos engedélyek beszerzésésben nem tapasztalunk nehézségeket, nagyon jó és rugalmas a közös munka a kirgiz konzulátussal” – nyilatkozta Sarkadyné Pápai Beatrix, a Pannon-Work cégcsoport mosonmagyaróvári kirendeltségének vezetője. A magyar kormány 2016-ban tette lehetővé a harmadik országbeli munkavállalók munkaerő-kölcsönzésen keresztüli alkalmazását minősített munkaerő-kölcsönző cégeken keresztül. A Pannon-Work cégcsoport 2017-ben kezdett el foglalkozni harmadik országbeliek behozatalával és munkaerő-kölcsönzőn keresztüli foglalkoztatásával. Kezdetben Ukrajnából és Szerbiából biztosították partnereik létszámigényét, majd 2021-től, a kormányzati döntések fokozatos kiterjesztésével, a minősített munkaerő-kölcsönzői státusz megszerzésével már tizenöt EU-n kívüli országból toborozhatnak és hozhatnak be munkaerőt Magyarországra. Bár a távolság, a kultúra és nyelvi különbözőségek megnehezítik az ázsiai országokból a toborzást, mindez a Pannon-Work számára nem okoz problémát, mert könnyedén megoldják az eléjük gördülő akadályokat, akár külföldi toborzó partnereik vagy épp szakértő kollégáik támogatása által. Jelenleg aktív tárgyalásokat folytatnak több ázsiai országgal, és szervezik a külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalását, többek között kirgiz vendégmunkásokét. Kirgizisztánt az utóbbi időben alacsony iparosodás jellemzi. Az ország területe megközelítőleg kétszer akkora, mint hazánké. Lakossága 6,5 millió, vallásuk szerint többségében szunnita muszlimok. Az állampolgárok a türk nyelvcsaládhoz tartozó kirgiz és orosz nyelven beszélnek. Kirgizisztánt csodálatos hegyei miatt Közép-Ázsia Svájcának is nevezik. A kirgiz munkavállalók szorgalmasak és kitartók, szívesen jönnek hazánkba dolgozni, ahol többféle munkára alkalmasak. Mit kínálnak a kirgiz munkavállalók? Nagy teljesítőképességű, kitartó, hosszú távra tervező munkavállalókat;

Gyors és hatékony betanulási képességet;

Az átlagosnál alacsonyabb bérigényt;

Szállással és pozícióval kapcsolatban kevésbé magas elvárásokat;

Várhatóan alacsony fluktuációt. Fotó: Freepik „A kirgiz munkavállalók foglalkoztatásának legnagyobb előnyei között kiemelném, hogy rövid időn belül nagy létszámot tudunk teljesíteni. Azoknál a partnereknél, ahol már dolgoznak ukrán munkavállalók, könnyen lehet őket integrálni a szervezetbe, hiszen az ukrán munkavállalókhoz hasonlóan beszélik az orosz nyelvet. A kirgiz munkavállalók vízummal érkeznek Magyarországra, és mivel a vízum az adott minősített kölcsönzőhöz szól, így nem vándorolhatnak” – említette meg Sarkadyné Pápai Beatrix. Ajánlott pozíciók: Betanított sori munkások

Varrónők, textilipar

Mezőgazdasági munkások

Egyszerű fizikai foglalkozású

Raktári munkás

Vendéglátásban mosogatás, takarítás

Építőiparban betanított munkások A Pannon-Work cégcsoportnál, amikor partnereik eldöntik, hogy harmadik országbeli munkavállalókkal szeretnének együtt dolgozni, mindig megvizsgálják és javaslatot tesznek arra, hogy melyik távol-keleti ország állampolgárait tudják legkönnyebben integrálni a szervezetek működésébe. A külföldi munkavállalók hazánkba érkezésekor kiemelt figyelmet fordítanak az onboarding folyamatra. Az adott ország kultúrájának megismerését követően nációnként integrációs programot dolgoznak ki, mert így tudják biztosítani a hosszú távon elkötelezett dolgozókat. A külföldi állampolgárok beillesztését kétnyelvű koordinátorokkal és tolmácsokkal támogatják, akik a munka világán kívül információs tájékoztatókkal segítik eligazodásukat hazánkban. Amennyiben rövid időn belül nagy létszámban lenne szüksége harmadik országbeli munkavállalóra, elég csak az igényt megfogalmaznia, és a Pannon-Work mindent elintéz a toborzástól a munkába állásig, e mellé pedig folyamatos ügyintézési szolgáltatást biztosít. A munkaerő-kölcsönző országosan 16 irodával rendelkezik, tevékenysége az országhatáron túlra, egészen a távol keleti régiókig nyúlik. Fotó: Pannon-work Iskolaszövetkezet

