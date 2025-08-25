Egyre több európai postaszolgáltató jelentette be, hogy átmenetileg felfüggeszti a csomagküldést az Egyesült Államokba, miután Donald Trump amerikai elnök új importvámokat vezetett be. A cégek azzal indokolták a döntést, hogy nem kaptak elég időt a felkészülésre, ráadásul számos gyakorlati kérdés továbbra sem tisztázott.

Trump vámjai a postaszolgálatokat is fenekestől felforgatják – egyre többen függesztik fel a csomagküldést Amerikába / Fotó: Hans Lucas via AFP

Sok helyen már szünetel a csomagküldés

Az elsők között állította le a szolgáltatást a német Deutsche Post, a spanyol Correos, az olasz Poste Italiane, valamint a belga, svéd és dán posta. Hétfőn a francia La Poste is csatlakozott hozzájuk, míg

kedden az osztrák Österreichische Post és a brit Royal Mail követi a példát.

Trump júliusban írta alá azt a rendeletet, amely augusztus 29-től megszünteti a vámmentességet a 800 dollárnál kisebb értékű küldemények esetében. Ez az úgynevezett „de minimis” szabály eddig lehetővé tette, hogy az európai kisvállalkozások vámmentesen juttassák el termékeiket az amerikai vásárlókhoz.

Az amerikai vámhatóság adatai szerint tavaly 1,36 milliárd ilyen csomag érkezett az Egyesült Államokba, összesen 64,6 milliárd dollár értékben. Mostantól azonban ezekre is 15 százalékos vámot vetnek ki, ami megegyezik a legtöbb más uniós termékre kivetett vámtétellel – számolt be a The Guardian.

Válaszok nincsenek, kérdések viszont igen

Elemzők szerint az intézkedés elsősorban a kis- és középvállalkozásoknak okoz majd gondot, amelyek alacsonyabb értékű árukat exportálnak az Egyesült Államokba. Ők eddig a vámmentességnek köszönhetően versenyképes áron tudtak szállítani, most azonban jócskán megdrágulhatnak a termékeik.

A legtöbb európai postaszolgáltató továbbra is kézbesít magánszemélyek által küldött, száz eurónál kisebb értékű ajándékokat,

de ezek is szigorúbb ellenőrzés alá esnek majd, nehogy kereskedelmi célú áruként használják ki a kiskaput.

A szolgáltatók szerint még mindig nem világos, hogy ki fizeti majd a vámot, hogyan történik az adatok továbbítása az amerikai vámhatóság felé, és milyen pluszadminisztrációra lesz szükség. A Deutsche Post tulajdonosaként a DHL közölte: üzleti ügyfelek csomagjait már nem fogadja az Egyesült Államok felé. A francia La Poste kiemelte: az amerikai hatóságok csak augusztus 15-én erősítették meg a szabályokat, így szinte lehetetlen volt időben felkészülni. Az olasz posta szintén kényszerből szünetelteti a szolgáltatást, míg a skandináv PostNord „sajnálatos, de szükséges lépésnek” nevezte a döntést.