Több mint hetven vállalkozás vett részt az idei Coop Rallyn, amelyen a két nap alatt a közel 300 résztvevőnek nyolc állomáson mutatták be a hazai élelmiszer-vertikum legfontosabb szereplői, hol tartanak most, milyen fejlesztéseket zártak le az elmúlt években, illetve milyen beruházásokat terveznek. A szakmai program öt nyugat-magyarországi vármegyében (Fejér, Komárom-Esztergom, Somogy, Vas, Veszprém), illetve Budapesten zajlott, hat élelmiszeripari gyártó cég és két Coop-tagvállalat érintésével. A Rally jelentőségét jól mutatja, hogy a résztvevők a hazai élelmiszer-kereskedelmi piacon évi mintegy 2200 milliárd forintot kitevő termékértékesítést, és a COOP Csoporttal együtt több mint 30 ezer munkavállalót fednek le.

Fotó: COOP

A Rallyn meglátogatott vállalkozásoknál tapasztaltak alapján megállapítható – ahogyan azt az esemény fővédnöke, Nagy István agrárminiszter is elmondta – hogy

„a hazai termékek jelentik a fogyasztók számára a biztonságot, hiszen azok jó minőségben és biztonságosan juthatnak az asztalukra”.

A miniszter háláját fejezte ki a Coop üzletláncnak, amiért üzleteikben 85 százalék feletti a hazai termékek aránya.

Az utóbbi időszakban a mezőgazdaságot, az élelmiszergyártókat és a kiskereskedelmi vállalkozásokat rendkívül sok kihívás érte, és a nehéz helyzetből a Coop és a beszállító élelmiszeripari gyártó cégek, valamint a termelők összefogása jelenti a kiutat – jelentette ki Pekó László, a Co-op Hungary Zrt. igazgatóságának elnöke. Köszönetet mondott a kormánynak a Magyar Falu Programért. amelynek keretében cégcsoport kistelepülési üzletfejlesztéseihez az ötmilliárd forintos saját erő mellé hétmilliárd forintos állami támogatásit is igénybe vehetett.

Törley: pezsgőt a jégre!

Az idei Coop Rally induló állomása Budafokon, az 1882-ben alapított Törley Pezsgőpincészetnél volt.

„A Törleynél az innováció az örökség része, pincészetünkben mindig a legmodernebb technológiákat alkalmazva készítjük pezsgőinket, és őrizzük a tradíciókat is”

– mondta Müller Kornél, a Törley Pezsgőpincészet Kft. ügyvezető igazgatója. A Törley itthon piacvezető pezsgőmárka, de figyelik a nemzetközi trendeket és ha érdekes, követendő példát látnak, igyekeznek azt a hazai piacon is meghonosítani. Erre példa 2023 újdonsága, a Törley ICE, a jégre töltött pezsgő, ami szinte kifordította a sarkából a globális piacot. A néhány éve még elképzelhetetlennek tartott trend térhódítására reagálva a Törley Magyarországon elsőként jelent meg Törley Ice néven olyan itallal, ami az új irányvonal igényeire reagál. A Törley a hazai piac mellett nemzetközileg is sikeres, amit nem csupán a versenyeken elnyert díjak jeleznek, hanem például az is, hogy a Hungaria Grand Cuvée a zömében franciák által lakott Quebec tartományban piacvezető pezsgő.

Fotó: COOP

Gyermelyi: folyamatos innováció és beruházások

A Coop Rally mezőnyének második állomása Gyermelyi Zrt. volt. A Gyermelyi mindenki számára ismert, az ország egyik meghatározó, magyar magántulajdonban lévő élelmiszeripari nagyvállalata. A tésztapiacon vezető szerepet tölt be, de tojástermelésben is kiemelkedő, lisztelőállításban pedig a harmadik legjelentősebb piaci szereplő. Ehhez 8100 hektáron folyó növénytermesztésük, három korszerű tojófarmjuk, és az idén év elején átadott üzemmel együtt már három malmuk biztosítja a hátteret. Mint Tóth Béla, a Gyermelyi Zrt, igazgatóságának elnöke elmondta,

„vállalatcsoportjuk sikerének alapja az innováció, és az, hogy a megtermelt eredmény nagy részét az alkalmazott technológia és a minőségirányítási rendszer állandó fejlesztésére fordítja.’

A cégcsoport az elmúlt öt évben több mint 22 milliárd forintot fordított beruházásokra, ebből pedig csak tavaly 6,6 milliárd forintot szánt fejlesztésekre.

Sága: otthon a Master Goodnál

A Rally harmadik állomása a 2020 óta a Master Good családi cégcsoporthoz tartozó sárvári Sága Foods Zrt.-nél volt, amely életében az innováció és a beruházások folyamatosan jelen vannak. Mint Bárány László, a Master Good résztulajdonosa, a Sága vezérigazgatója elmondta,

„a cégcsoport mögött álló teljes vertikális integráció és a magas színvonalú szakmai a Ságában is biztosíték arra, hogy GMO-mentes csirke-alapanyagok felhasználásával, megbízható és minőségi termékeket állítsanak elő”.

Jól látszik ez olyan márkáik sikerén, mint a Füstli – amelyik már 25 éves lett -, vagy a már a negyedszázadnál is hosszabb ideje velünk lévő Selyemsonka, vagy a 2-8 éves gyermekek ízprofiljára fejlesztett Fini Mini termékek. A cégcsoport innovatív képességeit jól jelzi, hogy 2022-től már vegán termékeket is kínálnak.

Sole-Mizo: csokiforradalom Marcaliban

Az első nap utolsó helyszíne a Sole-Mizo Zrt. Marcaliban működő tejfeldolgozója volt. A Bonafarm Csoporthoz tartozó Sole-Mizo Zrt. Magyarország piacvezető tejipari vállalata, mely éves szinten 400 millió liter tejet dolgoz fel. Szegeden, Bácsbokodon, Csornán és Marcaliban működnek üzemeik, ahol mintegy 1300 munkavállalót foglalkoztatnak – mondta el Szentesi Sándor, a Sole-Mizo Zrt. kereskedelmi igazgatója.

„A Coop Rally állomásán, Marcaliban gyártják a népszerű túródesszertet, a Mizo Túró Rudit, amelyből évente több, mint 3000 tonna készül.”

Tavaly óta egy 300 millió forintos beruházás eredményeként a bevonómassza helyett valódi tej- és étcsokoládéval készülnek ezek a termékek, amit a Sole-Mizónál csak „csokiforradalomként” emlegetnek.

Fotó: COOP

Alföldi Tej: új termékek a kerek évfordulóra

A Rally második napjának első állomása a hazai tejipar másik meghatározó szereplője, az Alföldi Tej Kft. székesfehérvári üzeme volt. Az idén 20. születésnapját ünneplő cég éves szinten közel 270 millió liter tejet dolgoz fel, és mintegy 130-féle terméket készít, debreceni üzemével együtt pedig több mint 700 embert foglalkoztat.

„Ez a kerek évforduló egy jó alkalom, hogy valami újat alkossunk”

– mondta Hang Csaba, az Alföldi Tej értékesítési igazgatója, aki bemutatta a Pure Milk termékcsaládot, amelyik az egészségtudatos és minőségi táplálkozás alapelveinek megfelelő termékekkel jelenik meg a piacon: a klasszikus alapcsalád, csökkentett cukortartalommal és hozzáadott édesítőszer nélkül érhető el, míg a Pure Milk+ termékek egyedülállóak a hazai piacon, hiszen 10 ezer milligramm kollagént tartalmaznak. Az igazgató bemutatta a gyermekeknek szánt Mesés termékeket is, amelyeket vitaminokkal és ásványi anyagokkal kínálnak.

CO-OP Star: méltó környezet a helyi termékeknek

A Rally következő állomása a jászberényi központú CO-OP Star Zrt. várpalotai Coop Szuper Plusz üzleténél volt. A CO-OP Star Zrt. 1999. január 29-én alakult a Dél-Pest Megyei, az Északpesti és a Jászsági Áfész integrációjából, mára pedig 18 korábbi önálló cég üzlethálózatát egyesíti. Jelenleg 117 boltot üzemeltetnek 90 településen, köztük Budapest öt kerületében is, és közel 1100 embernek adnak munkát. A várpalotai szupermarket 2011 óta a CO-OP Star Zrt. tulajdona, és azóta a társaság egyik legnagyobb forgalmú üzlete lett a Dunántúli régióban. Az üzletet 2017-ben felújították, tavaly pedig a Szuper Plusz kategóriába került. Utóbbi a Coop kereskedelmi csoport tavaly elindított prémium üzletkategóriája, amelyet egyebek mellett a kiemelkedő választék, a digitalizáció, a hatékony energiagazdálkodás, és a modern vásárlói élmény biztosítása jellemez. Ahogyan Dr. Rédei István, a CO-OP Star Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, fontos, hogy

„a Coop Szuper Plusz boltkategória lehetőséget ad sok kis és közepes vállalkozás termékeinek a fogyasztók szélesebb körével történő megismertetésére”.

Ilyen lokálisan kedvelt termékek például helyi termelők által előállított mézek, tészták, húskészítmények és savanyúságok, amelyek a várpalotai üzletben is megtalálhatók.

Fotó: COOP

Mecsek Füszért: nagy lépés a logisztikában

Várpalotáról Veszprémbe autózott a Rally mezőnye, ahol a Mecsek Füszért Zrt. új logisztikai központjának avatásán vettek részt. A 3,45 milliárd forint értékű beruházásból – ahogyan azt Nagy István agrárminiszter elmondta – 765 millió forintot pályázati úton, vissza nem térítendő állami támogatásként nyertek el. A több mint 8500 négyzetméter hasznos alapterületű raktár teljes energiaszükségletének negyedét megújuló energia biztosítja.

„A Mecsek Füszért a legnehezebb időszakokban is a növekedés és fejlődés stratégiáját választotta”

– emelte ki beszédében Nagy Lajosné, a társaság vezérigazgatója. Megemlítette, hogy míg korábban főként a nagykereskedelemre épült tevékenységük, addig ma már a kiskereskedelem teszi ki forgalmuk jelentős részét, ennek hatékonyságát pedig nagyban növeli a korszerű új logisztikai központ

Fotó: COOP

POLUS Sütő: hét évtized hagyomány és a jövő ötvözete

A Rally utolsó állomása az ajkai POLUS Sütő Kft. sütőüzeme volt. Ahogyan azt Sallai András, a cég ügyvezetője elmondta:

„az elmúlt öt évben jelentős mértékű technológiai, infrastrukturális és energetikai fejlesztéseket hajtottunk végre”.

Korszerű, hatékony eszközökre cserélték termelőberendezéseiket, így új kemencéket dagasztógépeket és gépsorokat üzemeltek be, a gyártást pedig részlegesen, illetve egyes lépéseknél teljesen automatizálták. Az épület tetőfelületére 450 négyzetméter napelemeket telepítettek, csökkentve a villamosenergia felhasználást. Megújult liszttárolási rendszerük is, emellett az országban szinte egyedülálló módon keverőüzemet létesítettek ezzel is csökkentve a sütőipari keverékek beszerzésének költségét. Tavaly január óta a Lipóti cégcsoport részeként működnek, értékesítésükben pedig továbbra is kiemelkedő helyet foglal el a Coop-hálózat.