A 100 százalékban megújuló energiaforrásból származó áram használata ma már a mindennapok része az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) hat nemzetközi élelmiszer-kiskereskedője (az Aldi, az Auchan, a Lidl, a Penny, a SPAR és a Tesco) esetében. A tagok közül többen pedig napkollektorok telepítésével saját áramot is termelnek áruházaikban, hogy energiafogyasztásuk egy részét így fedezzék. A környezetbarát működési gyakorlatok sorát gyarapítja az energiatakarékos LED világítás és hűtőberendezések, illetve az energiahatékony hűtő-fűtő rendszerek alkalmazása. Többek között intelligens épületüzemeltetéssel, ajtós vagy éjszakai rolóval ellátott hűtőkkel, továbbá a működés során keletkező hulladékhő újrahasznosításával rengeteg energiát spórolnak meg ezek a vállalatok.

Még több elektromos jármű, még kevesebb műanyag

Egyre több elektromos jármű áll forgalomba a multi élelmiszerláncoknál, hogy a szállítási útvonalak és kapacitás optimalizálásán túl zéró károsanyag-kibocsátású kamionokkal, illetve furgonokkal tudják kiszolgálni az áruházakat, valamint az online rendelést leadó háztartásokat. A nemzetközi élelmiszer-kiskereskedők emellett a vásárlók elektromos közlekedését is támogatják a parkolóikban elérhető, folyamatosan bővülő e-autó-töltőhálózatukkal.

Ezzel párhuzamosan évről évre csökken a felhasznált műanyag mennyisége. A multi áruházláncok elsősorban saját márkás termékeik csomagolásának optimalizálásával, illetve cseréjével, valamint az egyszer használatos műanyag termékek megszüntetésével vagy a körforgásos rendszerbe történő bevonásukkal csökkentik a műanyag mennyiségét. Egyre gyakoribbak a 100%-ban újrahasznosítható csomagolású termékek a kínálatban. A zöldségekhez, gyümölcsökhöz használt nejlonzacskókat sok helyen felváltották az újrahasználható zsákok és az otthon is komposztálható, biológiailag lebomló zacskók, és van olyan kereskedő, amelyik alapos tisztítás után a ruházati cikkekhez használt vállfákat ismételten felhasználja.

Hulladékcsökkentés minden téren

Az OKSZ tagjai vásárlóikat is bevonják a fenntartható gyakorlatokba, így például már a használt étolajat is országszerte számos áruházban visszagyűjtik, hogy biodízel üzemanyag készülhessen belőle. A hulladék nagy része azonban a vevők számára láthatatlan területeken keletkezik, például a szállításkor felhasznált ún. másodlagos csomagolásból. A nemzetközi élelmiszer-kiskereskedők ezeket is szelektíven gyűjtik és újrahasznosítják, továbbá innovatív gyakorlatokkal előzik meg a hulladék keletkezését. Ez utóbbira jó példa többek között a lapra hajtható és újra felhasználható zöld ládák bevezetése, amelyekben a frissáru a beszállítóktól egészen a boltok polcáig utazik, kiváltva ezzel a kartondobozokat. A raklapcsomagoló fóliák vékonyabb verziói vagy a többször használható rollikocsi-ponyvák szintén a logisztikai folyamatok fenntarthatóbbá tételét célozzák. Emellett a digitális szállítólevelek és akciós újságok vagy a szelektíven gyűjthető és újrahasznosítható nyugták nemcsak a kereskedőknél, hanem a vásáróknál is csökkentik a hulladék mennyiségét.