Új SPAR szupermarket szolgálja a 15. kerületben élők kényelmét (X)

A SPAR Magyarország folyamatosan épít üzleteket, s modernizálja a régieket, Budapesten és vidéken is, hogy minél színvonalasabban elégíthesse ki a vevői igényeket. A 15. kerületben most egy volt autószalon helyén nyílt egy kívül-belül modern SPAR szupermarket. Rákospalota, Pestújhely, Újpalota lakóinak és a fővárosba érkezőknek is kényelmes bevásárlási lehetőséget jelent az 1,35 milliárd forintos beruházásból megépült SPAR szupermarket Budapesten, a Szentmihályi út 142. szám alatt.

1 órája | Szerző: Szponzorált tartalom