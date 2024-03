Válassz termékhez illő csomagolást!

Először is vegyük sorra, hogy milyen csomagolások érhetők el az e-kereskedők számára, és hogyan érdemes választani.

Alapvetően az online rendeléseknél háromféle megoldást használnak: papírdobozt, futártasakot vagy légpárnás borítékot. A csomagolásokra vonatkozóan nincs egységes előírás, a webshoptulajdonosoknak a logisztikai partnereik üzleti szabályzatát kell alapul venniük.

„Az, hogy kinek milyen csomagolás megfelelő, elsősorban attól függ, hogy milyen küldeményről van szó. Figyelni kell a méretre, a súlyra és arra, hogy a termék ne sérüljön. A csomagolást úgy kell kiválasztani, hogy a doboz illeszkedjen a termék méretéhez, és ne maradjon túl sok hely a dobozban. Ha a csomagszállításnál alulra kerül, akkor is sérülésbiztosnak kell lennie” – mondta el a legfontosabb szempontokat Reményi Antal.

A standard dobozokat általában nagyobb tételben érdemes beszerezni. Előnyük, hogy összehajtva kis helyen is tárolhatók, ennek ellenére nagyobb termékek szállításánál is biztonságosan alkalmazhatók. Használatuknál figyelni kell a helyes térkitöltő anyagok megválasztására.

„A csomagküldő szolgáltatók általában hasáb alakú küldeményeket várnak el azok stabil halmozása érdekében.Talán ez is közrejátszik abban, hogy leggyakrabban dobozokat használnak. Ezek változatos méretekben elérhetőek, mi a 15 standard méreten felül egyedi méretekben is forgalmazunk dobozokat” – foglalta össze Reményi Antal.

A futártasakok jól használhatóak kevésbé törékeny árucikkek csomagolásánál, a légpárnás borítékok pedig leginkább kisebb, sérülékenyebb tárgyak védelmére megfelelőek.

A térkitöltés szerepéről bővebben

Elsősorban a dobozoknál használnak térkitöltő anyagokat – ilyenek a polisztirol chipsek, a párnatasakok, a gyűrt tasakok és a biológiailag lebomló térkitöltők. Ezek arra hivatottak, hogy az áru ne mozoghasson (és így ne sérüljön) a szállítás során.

„A bio térkitöltőknél túl kell tölteni a dobozt, hogy a termék ne mozdulhasson el. A törékeny terméknél pedig arra kell törekedni hogy a termék ne érjen a doboz falához. Ez tesztelhető, ha csomagolás után megrázzuk a dobozt. Ha mozog benne az áru, akkor nem jó munkát végeztünk” – hívta fel a figyelmet a buktatókra Reményi Antal.

Ifj. Reményi Antal / Fotó: dlxmedia.hu

Első lépések a fenntartható csomagolás felé

Az online vásárlások száma évről évre nő, ezzel párhuzamosan pedig a csomagolási hulladék mennyisége is növekszik. Az Eurostat adatai szerint 2021-ben az európai lakosok fejenként közel 190 kilogramm mennyiségű csomagolási hulladékot termeltek.

A fenntarthatóság érdekében a 2023. év végén új EU-szabályokat fogadtak el, amelyek alapján 2030-ig minden csomagolóanyagot újrafelhasználhatóvá fognak tenni, 2035-ig pedig minden csomagolóanyagot újra is kell hasznosítani Európában. Érdemes már most hosszú távon tervezni.

Maxold ki az ügyfélélményt!

Egy ügyfélbarát honlap az első lépés a visszatérő vásárlók megszerzéséhez. De egy jó weboldal önmagában nem ellensúlyozhatja a rossz állapotban kiszállított csomagok okozta kellemetlenségeket.

Aki igazán profi benyomást szeretne kelteni, annak az apró részletekre is érdemes ügyelnie, és olyan kiegészítő megoldásokat is felvennie az eszköztárába, mint amilyen a termék méretéhez illő egyedi dobozméret (ez költséghatékonyság szempontjából sem elhanyagolható), a színes nyomattal ellátott vagy logózott dobozok, és a visszaküldést is megkönnyítő önzáró dobozok (ez a megoldás a csomagolást is gyorsítja, hiszen a doboz néhány mozdulattal lezárható).

A megfelelő csomagolás kiválasztása kulcsfontosságú lépés minden online vállalkozás számára, amely hosszú távú sikert és vásárlói elégedettséget kíván elérni.

Minden küldemény, amelyet feladunk, a márkánk hírnökévé válik. Egy jól megválasztott csomagolás nemcsak a terméket védi, hanem a márkánk értékét is növeli.

(média partner: DLX MEDIA marketing ügynökség)