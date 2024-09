Európa Kulturális Fővárosa: az egész régió nyertese a tavalyi programnak (X)

Jó példa egyebek mellett Ausztria, ahol a kisebb-nagyobb térségek régióként definiálják magukat, amivel sokkal hatékonyabban ki tudják használni a lehetőségeiket. A programév után látjuk, hogy ez így van a Bakony–Balaton régió esetében is, amelynek települései – még Veszprém is – nemzetközi szemmel nézve igen aprónak tűnnek Európa térképén, de közösen már egy szabad szemmel is jól látható egységet alkotnak.

Meggyőződésünk, hogy adottságait és értékeit tekintve Európa kreatív régióinak krémjébe tartozik, Toscana és Provence mellett a helye.

A program talán legnagyobb sikerének tekintjük, hogy nagyon nagy lépést tettünk egy egységes régió kialakulása felé, 116 település nagy egyetértésben és egységben megvalósított egy programot, amelyben egy 50 fős falu éppen annyira megtalálta a számítását, mint egy 20 vagy 60 ezres város. Számos nemzetközi kapcsolat indult el, összesen 45 országban több mint ezer kulturális gasztronómiai, turisztikai újságcikk jelent meg rólunk. Olyan több települést megmozgató rendezvényeket sikerült életre hívnunk, amelyekre korábban nem volt példa, mint a Magyar Mozgókép Fesztivál, amely három város – Veszprém, Balatonfüred és Balatonalmádi – összefogásával valósult meg és talált hosszú távú otthonra.

Mit tekintenek az Európa Kulturális Fővárosa program „örökségének”?

A Balaton mindig is kiemelt szerepet játszott a turizmusban, de a kulturális évben a parttól távolabbi települések is reflektorfénybe kerülhettek, és számukra is kiderült, hogy érdemi és alkotó szerepük lehet egy kreatív régió létrejöttében. Az Európa Kulturális Fővárosa program fontos öröksége a helyi kisközösségek megerősödése, a régión belüli kapcsolatrendszer kialakulása, ami segít színesíteni a települések kulturális életét, és a segítségével továbbra is fenntartható a tavalyi évet jellemző kulturális pezsgés.

A program fontos adaléka továbbá, hogy használaton kívüli, mára gyakran szerepvesztett műemlék épületek újulhattak meg, kaptak új funkciót és teltek meg élettel. Ilyen például a várpalotai zsinagóga közösségi térként történt újjáélesztése, a balatonedericsi tájház megújítása, a balatonfüredi Modern Műtár létrehozása vagy a veszprémi Ruttner-ház nemzetközi elismerést kapott felújítása.

További célunk az, hogy ez a szépen megindult együttműködés folytatódjon anélkül is, hogy egy program összefogja. Örömhír, hogy sok kisebb település is jelezte: bár anyagi kereteik szűkösebbek, a kulturális évhez biztosított forrás nélkül, de önerőből is folytatják a megkezdett programokat. Így például közös programnaptárakat jelentenek meg, összehangolt rendezvényeket szerveznek, amatőr színjátszókört alapítottak, vagy éppen hagyományőrző csoportot hoztak létre, ahol főzni tanítják a fiatalokat, hogy fennmaradjon a vidékre jellemző gasztronómia.