Újdonság: egészségpszichológia mesterszak (x)

A Széchenyi István Egyetem arra törekszik, hogy tevékenységével a magasan képzett szakember-utánpótlás biztosítása és a térség gazdaságának támogatása mellett hozzájáruljon a társadalom jóllétéhez is. Ennek érdekében az elmúlt években számos egészségügyet érintő fejlesztésbe kezdett: nemrég átadta a régiót szolgáló MedTech Egészségtechnológiai Campusának első épületét, és folyamatosan színesíti egészségtudományi portfólióját.

Az intézmény Egészség- és Sporttudományi Kara a tavaszi félévben új képzést indít, kínálatát Nyugat-Magyarországon egyedülálló egészségpszichológia mesterszak egészíti ki. A klinikai és egészségügyi gyakorlatban jól hasznosítható tudást négy szemeszter alatt sajátíthatják el a hallgatók, akik magyar nyelven, levelező munkarendben folytathatják majd tanulmányaikat. A kar a későbbiekben nemzetközi hallgatók jelentkezését is várja, akik jövő szeptembertől nappali formában, angol nyelvű oktatás során szerezhetik majd meg diplomájukat.

„A néhány évvel ezelőtt lezajlott koronavírus-járvány is rámutatott arra, hogy az előre nem látható, váratlan egészségügyi helyzetekhez mentálisan milyen nehezen alkalmazkodik a társadalom, még az egyébként egészségügyi vészhelyzeteket gyakran átélő orvosok és szakdolgozók is. A képzés elindításával célunk az ország nyugati régiójában olyan szakembereket biztosítani, akik alkalmasak az egészségügy, az oktatás és a munka világában egészségfejlesztő, illetve egészségvédő projektek tervezésére és végrehajtására” – mondta el dr. Somogyi Angéla, a kar dékánja. Hozzátette, hogy a szak elvégzését követően a hallgatók képesek lesznek – akár egyéni, akár csoportos formában – segítséget nyújtani a betegségek miatt kialakuló élethelyzetek okozta stressz, lelki válság vagy kiégés megelőzésében, feldolgozásában és megoldásában.

Dr. Somogyi Angéla kifejtette: az egészségpszichológusokra a szakmai és a társadalmi igény is jelentős, hiszen ilyen szakemberekre az egészségügy, az oktatás, a munka és a sport területén egyaránt szükség van. „Ez a mesterszak az orvos- és egészségtudományi képzési területhez tartozik, ezért a klinikai ismeretek nagyobb hangsúlyt kapnak a tantervben. Emellett különlegessége, hogy a sportpszichológia témáját is érintjük, több sportpszichológus is oktatja majd a hallgatókat” – részletezte. A dékán az együttműködő partnerekre is kitért, kiemelve a Magyar Telefonos Lelkisegély Szolgálatot, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházat, valamint a pedagógiai és a gyermekvédelmi szakszolgálatokat.