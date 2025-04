A legnagyobb munkaerőhiánnyal küzdő ágazatok 2025-ben – A Jooble elemzése (x)

A munkaerőhiány 2025-ben is jellemző Magyarországon, több szektorban is. A Jooble álláskereső portál adatai alapján egyértelműen vannak kiemelkedő ágazatok, ahol kifejezetten szükség van a munkaerőre. Amennyiben te is munkát keresel, az állás Budapest linken megtalálhatod az aktuális állásajánlatokat. Nézz szét az oldalon, és találd meg azokat a munkalehetőségeket, amelyek akár azonnali kezdést is ajánlanak. Ha pedig érdekel, hogy milyen irányban érdemes munkát keresni Magyarországon, akkor olvasd végig a cikket.

Jooble: a munkaerőhiány oka Magyarországon

Bár a modern technológia fejlődése számos munkahelyre hatással van, mégis rengeteg munkakör van, amelyeket nem tud helyettesíteni a mesterséges intelligencia vagy bármilyen algoritmus. Magyarországon számos oka van a munkaerőhiánynak egyes szférákban, legyen szó az elvándorlásról, a generációs különbségekről vagy a társadalmi helyzetről. Egy biztos: számos olyan munkakör létezik, amely most is munkaerőhiánytól szenved. Ha most próbálod megtalálni a helyed a munkaerő világában, akkor ott érdemes keresni, ahol számos munkaerőre szükség van. Így magasabb bérekre is számíthatsz, amellett, hogy gyorsan munkába állhatsz.

Ezekben a szektorokban a legnagyobb a munkaerőhiány Magyarországon

Nézzük meg, hogy a Jooble szerint mely szektorokban érdemes munkát keresni Magyarországon.

Ipar és termelés

Ahogy fejlődik az ország ipari szférája, úgy nő évek óta folyamatosan a gyártósoron dolgozók száma is. Különösen az olyan régiókban van szükség munkaerőre, mint Debrecen, Kecskemét vagy Győr. Ha CNC-operátor, hegesztő, gépkezelő vagy karbantartó munkakört keresel, valószínűleg sokkal hamarabb találsz magadnak munkát, mint más szektorokban. Ráadásul számos gyár biztosít szállást vagy utazási támogatást a munkahelyre, így a stabilitás mellett magasabb anyagi juttatásokra számíthatsz.

Logisztika és szállítmányozás

A logisztikai szférában valószínűleg az e-kereskedelem térnyerése miatt lett ekkora munkaerőhiány, így 2025-ben továbbra is nagy szükség van csomagolókra, targoncavezetőkre vagy futárokra, de a logisztikai koordinátorok és az ügyfélszolgálatos munkatársak is kiemelkedő szerepet kapnak jelenleg a munkaerőpiacon. Ez a szektor meglehetősen magas béreket biztosíthat, és gyors karrierbeli előrelépési lehetőségeket is rejthet magában.