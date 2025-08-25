A 3 százalékos Otthonteremtő hitel, és ami mögötte van: az Imperial Holding szakértői véleménye (x)

“Tőkevédelem és extra profit lehetőség: az állami támogatással most sokak számára elérhető Otthonteremtő kedvezményes hitel – egy megfelelő kivitelezővel és építési technológiával – életünk legnagyobb lehetősége lehet.” – mondja Virág Gergő, az ingatlan.com építőipari szakértője.

“A 3 százalékos hitel és az Imperial Holding árai együtt teremtenek a fiatalok számára egy fantasztikus lehetőséget: egy használt újpalotai 30 m²-es panel albérlet havi törlesztőjéből átköltözhetnek egy mogyoródi 110 m²-es, új, energiahatékony családi házba, és egy forinttal sem fizetnek többet. Még a rezsijük is sokkal kevesebb lesz. Ez óriási lehetőség. Sőt, ez több, mint lehetőség: ez majdnem a csoda kategória.”

“Az Imperial Holding neve nem véletlenül fonódott ennyire össze a 3 százalékos lehetőséggel.” – magyarázza Budai Zsolt szakmai vezető.

“Rengeteg egyeztetésen vettünk részt a kedvezményes otthonteremtési, házépítési lehetőségekkel kapcsolatban, ajánlásokat tettünk, és a munkánk eredménnyel járt.

Nagy várakozásokkal tekintünk az új lehetőség elé, és nagy örömünkre szolgál, hogy a kormány meghallgatta az építőipar és a szakemberek véleményét.”

A stabilitás új neve: épített ingatlan – és amit az okos pénz már régóta tud

A 2020-as évek első fele bővelkedett olyan gazdasági és geopolitikai eseményekben, amelyek miatt a klasszikus portfólióépítés alapjai megremegtek. A kamatszintek hektikusan változnak, az inflációs hullámokat még mindig nyögi a fogyasztás, a részvénypiacok volatilisek, a kripto pedig már csak a legmerészebbek játéka. Eközben van egy befektetési eszköz, amely nemcsak túlélte az elmúlt éveket, hanem erősödött is: az ingatlan.

Különösen az építkezés, amely mindig 25-30 százalékkal olcsóbb, mint az ingatlanvásárlás.

Az ingatlan, mint inflációkövető értékőrző

Az MNB és a KSH adatai szerint az elmúlt öt évben a lakóingatlanok országos átlagos áremelkedése éves szinten 8–11százalék között mozgott, míg a belvárosi vagy agglomerációs prémiumszegmensben ez megközelítette a 15 százalékot. Az ingatlan tehát nemcsak értékálló, hanem természetes inflációkövető is.