A 3 százalékos Otthonteremtő hitel, és ami mögötte van: az Imperial Holding szakértői véleménye (x)

“Tőkevédelem és extra profit lehetőség: az állami támogatással most sokak számára elérhető Otthonteremtő kedvezményes hitel – egy megfelelő kivitelezővel és építési technológiával – életünk legnagyobb lehetősége lehet.” – mondja Virág Gergő, az ingatlan.com építőipari szakértője.
“A 3 százalékos hitel és az Imperial Holding árai együtt teremtenek a fiatalok számára egy fantasztikus lehetőséget: egy használt újpalotai 30 m²-es panel albérlet havi törlesztőjéből átköltözhetnek egy mogyoródi 110 m²-es, új, energiahatékony családi házba, és egy forinttal sem fizetnek többet. Még a rezsijük is sokkal kevesebb lesz. Ez óriási lehetőség. Sőt, ez több, mint lehetőség: ez majdnem a csoda kategória.”
“Az Imperial Holding neve nem véletlenül fonódott ennyire össze a 3 százalékos lehetőséggel.” – magyarázza Budai Zsolt szakmai vezető.
“Rengeteg egyeztetésen vettünk részt a kedvezményes otthonteremtési, házépítési lehetőségekkel kapcsolatban, ajánlásokat tettünk, és a munkánk eredménnyel járt.
Nagy várakozásokkal tekintünk az új lehetőség elé, és nagy örömünkre szolgál, hogy a kormány meghallgatta az építőipar és a szakemberek véleményét.”
A 2020-as évek első fele bővelkedett olyan gazdasági és geopolitikai eseményekben, amelyek miatt a klasszikus portfólióépítés alapjai megremegtek. A kamatszintek hektikusan változnak, az inflációs hullámokat még mindig nyögi a fogyasztás, a részvénypiacok volatilisek, a kripto pedig már csak a legmerészebbek játéka. Eközben van egy befektetési eszköz, amely nemcsak túlélte az elmúlt éveket, hanem erősödött is: az ingatlan.
Különösen az építkezés, amely mindig 25-30 százalékkal olcsóbb, mint az ingatlanvásárlás.
Az MNB és a KSH adatai szerint az elmúlt öt évben a lakóingatlanok országos átlagos áremelkedése éves szinten 8–11százalék között mozgott, míg a belvárosi vagy agglomerációs prémiumszegmensben ez megközelítette a 15 százalékot. Az ingatlan tehát nemcsak értékálló, hanem természetes inflációkövető is.
Emellett kiadható, örökölhető, eladható, és ha saját célra épül, adómentesen használható vagyon is egyben.
Sokan a használt ingatlanvásárlásban látják a gyors megoldást, azonban:
• a piacon elérhető házak többsége elavult műszakilag,
• energetikailag gyenge (rossz besorolás = magas rezsi),
• és gyakran túl van árazva a valós műszaki tartalomhoz képest.
Ezzel szemben az új építésű házak jobb energetikai minősítéssel bírnak, alacsonyabb fenntartási költségűek és értékállóbbak hosszabb távon – főleg, ha jól kivitelezett projektről van szó.
A 2025-ös négyzetméterárak alapján:
• Használt, jó állapotú ház: 750–850 ezer Ft/m²
• Új építésű társasházi lakás: 950–1,200 ezer Ft/m²
• Saját építésű családi ház (generálkivitelezéssel): ~615–635 ezer Ft/m²
Az építés tehát nemcsak műszakilag előnyösebb, kompromisszum-mentesebb, hanem pénzügyileg is kedvezőbb, különösen, ha nem önszervezéssel, hanem professzionális generálkivitelezővel valósul meg.
Azonnali eladás esetén is 25-32 százalék profitot hozhat.
“Az Imperial Holdingnak nagyon sokan köszönhetik, hogy kedvezőbb áron juthattak otthonhoz, még azok közül is, akiknek nem a cégcsoport építette fel a házát, és talán nem is tudnak erről. Küldetésünk, hogy segítsük az otthonteremtést elérhető áron, minden rendelkezésünkre álló eszközzel azért dolgozunk, hogy a magyar fiataloknak reális közelségbe hozzuk a saját családi ház építését, és ezzel együtt egy megfizethető, de nyugat-európai mércével is komfortos, méltó, polgári épített környezetet teremtsünk nekik.”
Egyre több kisbefektető gondolkodik abban, hogy nemcsak lakhatási céllal, hanem vagyonkezelési stratégiaként is saját beruházású ingatlanban gondolkodik. Ez lehet:
• önálló családi ház,
• ikerház,
• vagy hosszú távú kiadásra optimalizált otthon.
Ebben a logikában kap szerepet a generálkivitelezéssel épülő ház, amelynél az idő, a költség és a minőség egyszerre kontroll alatt tartható. Nem kell hozzá szakmai ismeret, sem munkaszervezés: csak pénz.
A magyar piacon kevés olyan szereplő van, amely tőkeerő, tapasztalt, technológia és ügyfélelégedettség terén is kimagaslik – az Imperial Holding ezek közé tartozik.
Az 1989 óta működő, AAA minősítésű családi cégcsoport az elmúlt években több száz otthont épített fel kulcsrakészen, és kiszámítható készház-rendszerekkel dolgozik.
2024-ben a MagyarBrands “kiváló üzleti márka” díját is elnyerték, egyedülálló módon a családi ház építők között.
Kulcselőnyük, hogy előregyártott technológiával akár 5–6 hónap alatt képesek kulcsrakész házat átadni, fix költségvetéssel, fix minőségben, országos lefedettséggel, saját mérnöki jelenléttel.
Ez nemcsak kényelmet jelent az építtető számára, hanem pénzügyi kiszámíthatóságot is: a kockázatok elporladnak, az érték pedig az ügyfélé marad.
Az ingatlan olyan eszköz, ami lakhatást, tőkét, biztonságot és örökíthető vagyont jelent egyben. De nem mindegy, milyen áron és hogyan épül meg.
És kivel.
A jövő legjobb befektetést jelentő ingatlanjai nem a piacon keresendők, hanem tervezőasztalon és építkezéseken születnek meg – és ehhez elengedhetetlen a pénzügyileg is fegyelmezett, technológiailag is korszerű kivitelezés.
Az Imperial Holding ebben a szemléletben nemcsak házat épít, hanem pénzügyi biztonságot és profitot is – beton formájában.
