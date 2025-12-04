Nagy bajba került egy Boeing Oroszország felett – ijesztő jelenetet vettek fel videóra

Egy Moszkvából Phuketre tartó Boeing repülőgép hajtóműve lángra kapott Oroszország felett – számolt be a TASZSZ.

Nagy bajba került egy Boeing Oroszország felett / Fotó: NurPhoto / AFP

A gép éppen Thaiföld felé tartott, amikor a hajtóműve kigyulladt. Az esetet videóra is vette az egyik utas.

A problémát érzékelve biztonságosan visszatért az orosz főváros Domodedovo repülőterére – közölték a katasztrófavédelmi szolgálatok. „A repülőgép biztonságosan leszállt Domodedovo repülőtéren” – erősítette meg az orosz hírügynökség forrása.

A leszállás során senki sem sérült meg. Az Orosz Légügyi Hivatal szerint

összesen 425 ember tartózkodott a repülőgép fedélzetén.

„Szerdán, december 3-án, moszkvai idő szerint este 10:53-kor egy Red Wings Boeing 777-es repülőgép biztonságosan leszállt a repülőtéren. A repülőgép Phuketbe tartott, 13 fős személyzettel és 412 utassal. Senki sem sérült meg” – olvasható az Orosz Légügyi Hivatal képviselőjének Telegram-csatornán közzétett közleményében.

A pilóták a felszállás után szinte azonnal hajtóműtüzet jelentettek, amelyet a repülőgép tűzoltó rendszerei eloltottak.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Oroszország arra kérte az Egyesült Államokat, hogy engedélyezze Boeing repülőgépek megvásárlását abból a több milliárd dollárnyi vagyonból, amelyet Washington az orosz–ukrán háború kitörése után fagyasztott be.

Boeing leállította oroszországi tevékenységét, beleértve egy nagy mérnöki központ üzemeltetését is, miután Oroszország 2022 februárjában megtámadta Ukrajnát.

Oroszország korábban nyilvánosan kérte, hogy az Egyesült Államok szüntesse meg az orosz Aeroflot PJSC légitársasággal szembeni szankcióit, és engedélyezze a két ország közötti közvetlen járatok újraindítását.