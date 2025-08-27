A Pepita.hu európai terjeszkedéssel hódítja meg a piacot – A sikeres online piactér 8 országban van jelen, több mint 110 millió potenciális vásárlóval (x)

A nyolcas szám nemcsak a családbarát webshop fennállásának éveit szimbolizálja, hanem a jelenlegi piacok számát is: a Pepita.com-mal együtt már nyolc közép-európai országban várja a vásárlókat. A Pepita Magyarországon, Romániában, Bulgáriában, Szlovákiában, Lengyelországban, Ausztriában, Németországban és Horvátországban érhető el, közel 6 millió termékkel. Ez a gyors terjeszkedés a vállalat egyik legnagyobb erőssége, amely új távlatokat nyit a Marketplace partnerei számára is.
A Pepita Group Zrt. egyedülálló lehetőséget kínál több mint 2600 Marketplace partnerének a régióban. Egyetlen adminisztrációs felületen keresztül értékesíthetnek termékeket az említett 8 országban, így 110 millió potenciális vásárlóhoz juthatnak el. Ez a modell nemcsak a partnerek márkáját erősíti és bevételeiket diverzifikálja, de a forgalmuk többszörösére növelésére is lehetőséget ad.
A vásárlói élmény javítása érdekében a Pepita idén elindította a Pepita Delivery Programot, amely a GLS futárszolgálattal együttműködve gyorsabb és kedvezőbb áron kínál házhoz szállítást a Marketplace partnerek által forgalmazott termékekre vonatkozóan. Jelenleg a csomagautomata és a normál méretű termékek házhozszállítása érhető el, de szeptembertől az XXL csomagok kézbesítésével is bővül a szolgáltatás. A vásárlói igényekre reagálva a Pepita Delivery a csomagautomatás szolgáltatással indult, amely gyors sikere és a partnerek elégedettsége révén lehetővé tette a házhoz szállítás bevezetését is. Csak a csomagautomatás rendelések száma a piactér partnerek között már az első hónapokban meghaladta a 19 ezer rendelést. A megnövekedett bizalmat tükrözi az is, hogy közel 10 százalékkal nőtt a bankkártyás vásárlások száma a Pepita piacterén ebben az évben az előző év hasonló időszakához képest. A következő időszakban támogatva a piactéren értékesítő partnerek export tevékenységét, megoldást kínál majd a külföldre történő csomagkézbesítésekre is.
A Pepita sikerének kulcsa a Marketplace partnerekkel való szoros együttműködés. A vállalat célja, hogy a lehető legtöbb támogatást nyújtsa a partnerek növekedéséhez. Ezt szolgálja többek között a Seller Center információs felület is, ahol a partnerek hasznos segédanyagokat, értékesítést támogató információkat és aktualitásokat találnak. A hatékonyabb közös munka érdekében a Pepita automatikus adatkapcsolatot hozott létre a Base-szel, a régió legnagyobb e-kereskedelmi menedzsment rendszerével. Ez a fejlesztés lehetővé teszi a gyors és egyszerű termékfeltöltést, készletkezelést és rendelésfeldolgozást. A Base jelenleg az egyetlen olyan integrátor, amellyel a Pepita mind a 8 országában biztosított a megjelenés a partnerek számára. A közel 6 millió termékből álló széles kínálat (a kávéfőzőtől a játszószőnyegen át a textilöblítőig) is a Marketplace partnereknek köszönhető, akiknek a Pepita segítséget nyújt kiaknázni a nemzetközi terjeszkedésben rejlő lehetőségeket.
