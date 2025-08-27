A Pepita.hu európai terjeszkedéssel hódítja meg a piacot – A sikeres online piactér 8 országban van jelen, több mint 110 millió potenciális vásárlóval (x)

A nyolcas szám nemcsak a családbarát webshop fennállásának éveit szimbolizálja, hanem a jelenlegi piacok számát is: a Pepita.com-mal együtt már nyolc közép-európai országban várja a vásárlókat. A Pepita Magyarországon, Romániában, Bulgáriában, Szlovákiában, Lengyelországban, Ausztriában, Németországban és Horvátországban érhető el, közel 6 millió termékkel. Ez a gyors terjeszkedés a vállalat egyik legnagyobb erőssége, amely új távlatokat nyit a Marketplace partnerei számára is.

Egy adminisztrációs felület, 110 millió potenciális vásárló

A Pepita Group Zrt. egyedülálló lehetőséget kínál több mint 2600 Marketplace partnerének a régióban. Egyetlen adminisztrációs felületen keresztül értékesíthetnek termékeket az említett 8 országban, így 110 millió potenciális vásárlóhoz juthatnak el. Ez a modell nemcsak a partnerek márkáját erősíti és bevételeiket diverzifikálja, de a forgalmuk többszörösére növelésére is lehetőséget ad.

Gyors házhoz szállítás kedvező árakon a Pepita Delivery Programmal

A vásárlói élmény javítása érdekében a Pepita idén elindította a Pepita Delivery Programot, amely a GLS futárszolgálattal együttműködve gyorsabb és kedvezőbb áron kínál házhoz szállítást a Marketplace partnerek által forgalmazott termékekre vonatkozóan. Jelenleg a csomagautomata és a normál méretű termékek házhozszállítása érhető el, de szeptembertől az XXL csomagok kézbesítésével is bővül a szolgáltatás. A vásárlói igényekre reagálva a Pepita Delivery a csomagautomatás szolgáltatással indult, amely gyors sikere és a partnerek elégedettsége révén lehetővé tette a házhoz szállítás bevezetését is. Csak a csomagautomatás rendelések száma a piactér partnerek között már az első hónapokban meghaladta a 19 ezer rendelést. A megnövekedett bizalmat tükrözi az is, hogy közel 10 százalékkal nőtt a bankkártyás vásárlások száma a Pepita piacterén ebben az évben az előző év hasonló időszakához képest. A következő időszakban támogatva a piactéren értékesítő partnerek export tevékenységét, megoldást kínál majd a külföldre történő csomagkézbesítésekre is.