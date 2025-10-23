Megszólalt Magyarország egyik legnagyobb akkumulátorgyára: pontosan elmondták, mi lett a sorsa 700 dolgozónak – október végéig maradt még idejük gondolkodni
A hónapok óta keringő találgatások ellenére az SK On Hungary komáromi gyárában sem leépítés, sem termeléscsökkenés nem történt. A dél-koreai hátterű akkumulátorgyártó 700 munkatársát helyezte át egyik gyáregységéből a másikba, miközben a termelés zavartalanul folytatódik. A vállalat szerint ez nem kényszerű lépés volt, hanem a kapacitás növelését szolgáló, előre tervezett átszervezés – írja a Kemma.
Az SK on Hungary közleménye szerint a dolgozók áthelyezése zökkenőmentesen zajlott, és a gyártás a teljes kapacitás fenntartásával működik tovább. A munkavállalók döntő többsége az eredeti munkakörében folytatja tevékenységét, mindössze másik üzemegységben – a két helyszín ugyanis mindössze száz méterre van egymástól. A változásokat jogfolytonosan, a munka törvénykönyvének megfelelően hajtották végre, a munkafeltételek megtartása mellett.
Nem leépítés, hanem átcsoportosítás történt
Az év elején olyan hírek is napvilágot láttak, hogy az SK komáromi gyárában leépítések várhatók, sőt egyes pletykák teljes bezárásról is szóltak. Ezeket az értesüléseket most végleg cáfolta a vállalat. „Nem elbocsátás történt, hanem átcsoportosítás” – hangsúlyozta Kósa Péter, az SK on Hungary HR-igazgatója. Mint mondta,
az elektromos járművek iránti globális kereslet ingadozásaira rugalmas gyártástervezéssel reagálnak, és a mostani lépés is ennek a stratégiának a része.
A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal is megerősítette: a cég nem jelentett be csoportos létszámleépítést. Az SK Battery Manufacturing Kft. továbbra is a teljes magyarországi kapacitását kihasználja, és hosszú távon is elkötelezett a hazai gyártás mellett. A HR-igazgató tájékoztatása szerint néhány tucat dolgozó egyelőre nem fogadta el az áthelyezést, de ők október végéig még csatlakozhatnak az új gyáregységhez. „A termelés mindeközben folyamatos, és a vállalat továbbra is a stabilitásra és a fenntartható növekedésre törekszik” – tette hozzá Kósa Péter.
A komáromi üzem már bizonyított
Az SK komáromi gyára az elmúlt években több nehéz helyzetet is sikerrel kezelt. 2024 tavaszán például egészségi panaszok miatt vizsgálatot indítottak, ám sem a hatósági, sem a vállalati mérések nem mutattak ki határérték feletti szennyezést. A cég akkor is belső ellenőrzést végzett, és további megelőző intézkedéseket vezetett be.
A mostani átszervezés tehát nem válságkezelés, hanem stratégiai lépés:
- a dél-koreai gyártó a piaci igényekhez igazodva növeli a hatékonyságát,
- miközben megőrzi a munkahelyeket és a termelési szintet.
Az SK on Hungary komáromi üzeme továbbra is az egyik legfontosabb akkumulátorgyártó központ Magyarországon. A közel 700 dolgozó áthelyezése nem gyengítette, hanem erősítette a vállalat működését – és a jelek szerint a cég hosszú távon is számol a magyarországi jelenléttel.
Kiderült, hol tart a kínai akkumulátorgyár-óriás megépítése Debrecenben
Továbbra is jó ütemben halad a CATL debreceni óriásberuházása, ahol – az eddigi egyik legnagyobb hazai fejlesztésben – a WHB az akkumulátorgyár központi épületén és annak kiegészítő épületén végez shell & core építészeti és gépész-elektromos alapszerelési munkákat. A West Hungária Bau a CATL kínai akkumulátorgyár több mint 110 ezer négyzetméteres csarnoképítési projektjében szerkezetépítési és kapcsolódó feladatokat teljesített.
A WHB Group közlése szerint a projekt már 87 százalékos készültségi szinten tart,
a Cell épületben elkészültek a másodlagos acélszerkezetek, előrehaladott állapotban van a műgyanta ipari padló kivitelezése, zajlanak a szárazépítési és hidegburkolási, valamint a belső építőmesteri munkák.