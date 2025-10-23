Eldurvult a helyzet az osztrák–magyar határon: Ausztria rendőrei nem engedték be a Fradi szurkolóit az országba – Szijjártó Péter bejelentette a következményeket

Felháborító és botrányos, hogy nem engedték be Ausztriába a Fradi-szurkolókat szállító vonatot – erről írt néhány perccel ezelőtt Szijjártó Péter a közösségi oldalán.

Fradi-szurkolók: nem engedték be az osztrák rendőrök a vonatukat Ausztriába / Fotó: Micheller Szilvia / Ferencvárosi Torna Club / Facebook

Nem sokkal korábban Kubatov Gábor, az FTC elnöke is arról számolt be, hogy a Fradi-szurkolókat nem engedték át a határon mondvacsinált indokokkal. „Ez a döntés emlékeztet bennünket az osztrák elnyomás időszakára” – jegyezte meg.

Fradi-szurkolók: nem engedték be őket az osztrák rendőrök

A magyar külgazdasági és külügyminiszter részletesebben is beszámolt az esetről. „Az osztrák vasúttársaság és az osztrák rendőrség egymásra mutogattak, hitegették a szurkolókat és a magyar rendőröket, akikkel átvizsgáltattak újra mindenkit, azt ígérték, hogy így továbbmehetnek,

majd mindenkit faképnél hagyva leléptek a helyszínről.

A magyar konzulok végig a helyszínen tartózkodtak, és igyekeztek közbenjárni az osztrákoknál. Elfogadhatatlan ez az osztrák eljárás, ezért ma délutánra bekérettük a Külügyminisztériumba Ausztria budapesti nagykövetét, hogy kifejezzük tiltakozásunkat” – jelentette be a következményeket.

Bejegyzését azzal zárta, hogy reméli, a Fradi-játékosok a pályán egy nagy győzelemmel elégtételt vesznek az eset miatt.

Az, hogy az osztrákok végül nem engedték a magyarokat, váratlan fordulat. A botrány kipattanásakor még úgy tűnt, sikerül rendezni a konfliktust, Szijjártó Péter is bizakodó volt. Ehhez képest következett be a legrosszabb forgatókönyv.

Úgy tűnt, hogy bár az osztrák rendőrség megállította a ferencvárosi szurkolók különvonatát a határon, de hamarosan továbbindulhatnak Salzburg felé az esti mérkőzésre. „A bécsi nagykövetségünk és a konzuljaink közvetítésével a két rendőrség megegyezett, hogy magyar rendőrök kíséretével a vonat hamarosan továbbindulhat” – közölte akkor Szijjártó Péter.

Telefonon beszélt az osztrák külügyminiszterrel, Beate Meinl-Reisingerrel is, aki segítséget ígért a vonat továbbhaladása kapcsán. „Megteszünk mindent, hogy a Fradi szurkolótábora időben eljusson Salzburgba.” Úgy tűnt, ez meghiúsult.

A mérkőzés 18:45-kor kezdődik.