Botrány az osztrák–magyar határon: Ausztria rendőrsége megállította a ferencvárosi szurkolók különvonatát – Szijjártó Péternek kellet közbelépnie

Az osztrák rendőrség megállította a ferencvárosi szurkolók különvonatát a határon, azonban hamarosan továbbindulhatnak Salzburg felé az esti mérkőzésre – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.

A Ferencváros játékosai melegítenek a a Groupama Arénában / Fotó: Purger Tamás

A tárcavezető arról számolt be, hogy az osztrák rendőrség megállította a ferencvárosi szurkolók különvonatát a határon. „A bécsi nagykövetségünk és a konzuljaink közvetítésével a két rendőrség megegyezett, hogy magyar rendőrök kíséretével a vonat hamarosan továbbindulhat” – tudatta a politikus.

Hozzátette: telefonon beszélt az osztrák külügyminiszterrel, Beate Meinl-Reisingerrel, aki segítséget ígért a vonat továbbhaladása kapcsán. „Megteszünk mindent, hogy a Fradi szurkolótábora időben eljusson Salzburgba” – szögezte le a tárcavezető.

A Ferencváros futballcsapata az FC Salzburggal játszik csütörtökön az Európa-liga mérkőzésén.