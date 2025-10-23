Botrány az osztrák–magyar határon: Ausztria rendőrsége megállította a ferencvárosi szurkolók különvonatát – Szijjártó Péternek kellet közbelépnie
Az osztrák rendőrség megállította a ferencvárosi szurkolók különvonatát a határon, azonban hamarosan továbbindulhatnak Salzburg felé az esti mérkőzésre – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.
A tárcavezető arról számolt be, hogy az osztrák rendőrség megállította a ferencvárosi szurkolók különvonatát a határon. „A bécsi nagykövetségünk és a konzuljaink közvetítésével a két rendőrség megegyezett, hogy magyar rendőrök kíséretével a vonat hamarosan továbbindulhat” – tudatta a politikus.
Hozzátette: telefonon beszélt az osztrák külügyminiszterrel, Beate Meinl-Reisingerrel, aki segítséget ígért a vonat továbbhaladása kapcsán. „Megteszünk mindent, hogy a Fradi szurkolótábora időben eljusson Salzburgba” – szögezte le a tárcavezető.
A Ferencváros futballcsapata az FC Salzburggal játszik csütörtökön az Európa-liga mérkőzésén.
Szijjártó Péter bejelentette: hazánk stratégiai fontosságú lépést tesz – amerikai nukleáris fűtőelemeket vásárolhat Magyarország
Magyarország egy új, stratégiai fontosságú lépést tesz: diverzifikálja a fűtőelem-beszerzési forrásait. Szijjártó Péter bejelentette, hogy a meglévő orosz beszállítói kapcsolatok megtartása mellett a kormány megkezdi az egyeztetéseket arról, hogy a jövőben az Egyesült Államokból is vásároljon nukleáris fűtőelemeket.