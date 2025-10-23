Deviza
EUR/HUF390.02 +0.23% USD/HUF336.13 +0.27% GBP/HUF448.63 +0.22% CHF/HUF421.76 +0.17% PLN/HUF92.17 +0.28% RON/HUF76.73 +0.2% CZK/HUF16.03 +0.1% EUR/HUF390.02 +0.23% USD/HUF336.13 +0.27% GBP/HUF448.63 +0.22% CHF/HUF421.76 +0.17% PLN/HUF92.17 +0.28% RON/HUF76.73 +0.2% CZK/HUF16.03 +0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,182.83 +0.73% MTELEKOM1,796 +2.05% MOL2,756 +0.66% OTP30,870 +0.16% RICHTER10,430 +1.16% OPUS558 +2.39% ANY7,100 -1.11% AUTOWALLIS160 -1.23% WABERERS5,060 +1.4% BUMIX9,941.28 +0.81% CETOP3,604.6 +1.11% CETOP NTR2,253.47 +1.11% BUX104,182.83 +0.73% MTELEKOM1,796 +2.05% MOL2,756 +0.66% OTP30,870 +0.16% RICHTER10,430 +1.16% OPUS558 +2.39% ANY7,100 -1.11% AUTOWALLIS160 -1.23% WABERERS5,060 +1.4% BUMIX9,941.28 +0.81% CETOP3,604.6 +1.11% CETOP NTR2,253.47 +1.11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Szijjártó Péter
Fradi
Ferencváros
labdarúgás
Ausztria

Botrány az osztrák–magyar határon: Ausztria rendőrsége megállította a ferencvárosi szurkolók különvonatát – Szijjártó Péternek kellet közbelépnie

Szijjártó Péter bejelentette, hogy a ferencvárosi szurkolók vonata hamarosan továbbindulhat Ausztriába. A Ferencváros futballcsapata az FC Salzburggal játszik csütörtökön az Európa-liga mérkőzésén.
VG/MTI
2025.10.23, 13:49
Frissítve: 2025.10.23, 14:09

Az osztrák rendőrség megállította a ferencvárosi szurkolók különvonatát a határon, azonban hamarosan továbbindulhatnak Salzburg felé az esti mérkőzésre – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon.

Ausztria rendőrsége megállította a ferencvárosi szurkolók különvonatát – Szijjártó Péter közleményt adott ki
A Ferencváros játékosai melegítenek a a Groupama Arénában / Fotó: Purger Tamás

A tárcavezető arról számolt be, hogy az osztrák rendőrség megállította a ferencvárosi szurkolók különvonatát a határon. „A bécsi nagykövetségünk és a konzuljaink közvetítésével a két rendőrség megegyezett, hogy magyar rendőrök kíséretével a vonat hamarosan továbbindulhat” – tudatta a politikus.

Hozzátette: telefonon beszélt az osztrák külügyminiszterrel, Beate Meinl-Reisingerrel, aki segítséget ígért a vonat továbbhaladása kapcsán. „Megteszünk mindent, hogy a Fradi szurkolótábora időben eljusson Salzburgba” – szögezte le a tárcavezető.

A Ferencváros futballcsapata az FC Salzburggal játszik csütörtökön az Európa-liga mérkőzésén.

Szijjártó Péter bejelentette: hazánk stratégiai fontosságú lépést tesz – amerikai nukleáris fűtőelemeket vásárolhat Magyarország
Magyarország egy új, stratégiai fontosságú lépést tesz: diverzifikálja a fűtőelem-beszerzési forrásait. Szijjártó Péter bejelentette, hogy a meglévő orosz beszállítói kapcsolatok megtartása mellett a kormány megkezdi az egyeztetéseket arról, hogy a jövőben az Egyesült Államokból is vásároljon nukleáris fűtőelemeket.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu