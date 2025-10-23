Elszakadt a cérna, Putyin ökle lecsapott Trumpra az orosz olajcégek megbüntetése miatt: „Ez háborús cselekmény, Amerika az ellenségünk”

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke a Max nevű, új orosz hivatalos Messengeren elindított csatornáján azt írta, hogy az Egyesült Államok új szankciói és a budapesti csúcstalálkozó lemondása gyakorlatilag olyanok, mintha hadat üzentek volna Oroszországnak.

„Ha valakinek a sok kommentátor közül még vannak illúziói, akkor itt van a válasz. Az Egyesült Államok a mi ellenségünk. Az amerikai elnök, a nagyhangú békecsináló pedig most nyíltan az oroszok elleni háború mellé állt” – fogalmazott Medvegyev.

Hozzátette: persze majd azt mondják, hogy Trumpnak nem volt választása, nyomást gyakoroltak rá a kongresszusban. Ez azonban nem változtat a lényegen: ez háborús lépés Oroszország ellen. Trump most már teljesen egy húron pendül az őrült Európával – írta az egykori orosz elnök.

Ugyanakkor megjegyezte, hogy Trump ingadozásának van egy pozitív oldala is. Szerinte most már lehet ütni Ukrajnát a fölösleges tárgyalások figyelmen kívül hagyásával, és ott elérni a győzelmet, ahol az csak tényleg lehetséges: a harctéren, nem az íróasztal mögött.

Ehhez fontos hozzátenni, hogy Dmitrij Medvegyev híres arról, hogy durva hangvételben támadja a Nyugatot az orosz–ukrán háború kitörése óta. Medvegyev a közösségi médiában rendszeresen posztol provokatív, fenyegető üzeneteket, és nem fogja vissza magát, amikor a nyugati vezetőkről beszél. Például Emmanuel Macront Micronnak, míg Volodimir Zelenszkijt bolond kijevi bohócnak nevezte.