Elszakadt a cérna, Putyin ökle lecsapott Trumpra az orosz olajcégek megbüntetése miatt: „Ez háborús cselekmény, Amerika az ellenségünk”

Dmitrij Medvegyev híres arról, hogy durva hangvételben támadja a nyugatot az orosz-ukrán háború kitörése óta. A korábbi orosz elnök ezúttal sem fogta vissza magát, szerinte Donald Trump most már teljesen egy húron pendül az őrült Európával.
VG
2025.10.23, 14:37
Frissítve: 2025.10.23, 15:23

Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke a Max nevű, új orosz hivatalos Messengeren elindított csatornáján azt írta, hogy az Egyesült Államok új szankciói és a budapesti csúcstalálkozó lemondása gyakorlatilag olyanok, mintha hadat üzentek volna Oroszországnak.

Dmitrij Medvegyev kemény hangvételben üzent Donald Trumpnak – „Az Egyesült Államok a mi ellenségünk”
Fotó: AFP

„Ha valakinek a sok kommentátor közül még vannak illúziói, akkor itt van a válasz. Az Egyesült Államok a mi ellenségünk. Az amerikai elnök, a nagyhangú békecsináló pedig most nyíltan az oroszok elleni háború mellé állt” – fogalmazott Medvegyev.

Hozzátette: persze majd azt mondják, hogy Trumpnak nem volt választása, nyomást gyakoroltak rá a kongresszusban. Ez azonban nem változtat a lényegen: ez háborús lépés Oroszország ellen. Trump most már teljesen egy húron pendül az őrült Európával – írta az egykori orosz elnök.

Ugyanakkor megjegyezte, hogy Trump ingadozásának van egy pozitív oldala is. Szerinte most már lehet ütni Ukrajnát a fölösleges tárgyalások figyelmen kívül hagyásával, és ott elérni a győzelmet, ahol az csak tényleg lehetséges: a harctéren, nem az íróasztal mögött.

Ehhez fontos hozzátenni, hogy Dmitrij Medvegyev híres arról, hogy durva hangvételben támadja a Nyugatot az orosz–ukrán háború kitörése óta. Medvegyev a közösségi médiában rendszeresen posztol provokatív, fenyegető üzeneteket, és nem fogja vissza magát, amikor a nyugati vezetőkről beszél. Például Emmanuel Macront Micronnak, míg Volodimir Zelenszkijt bolond kijevi bohócnak nevezte.

Az EU október 23-án jelentette be: elfogadták Oroszország megbüntetését, Putyinnak most lesz a legnehezebb – ezek a legújabb szankciók

Most fogadtuk el az Oroszország elleni 19. szankciócsomagunkat. Ez többek között az orosz bankokat, kriptovaluta-tőzsdéket, valamint indiai és kínai szervezeteket céloz meg – írta csütörtök reggel az X közösségi oldalán Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselője.

