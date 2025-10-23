Deviza
Azonnal megérkezett az oroszok válasza az EU új szankcióira: Moszkva fájdalmas lépéseket fog tenni

Az orosz külügyi szóvivő, Marija Zaharova szerint visszaütnek az uniós szankciók. Kontraproduktívnak nevezte az amerikai pénzügyminisztérium által a Rosznyefty és a Lukoil ellen arra hivatkozva meghirdetett szankciókat is.
VG/MTI
2025.10.23, 13:37
Frissítve: 2025.10.23, 14:57

Gyakorlatilag Brüsszel ellen dolgoznak az Európai Unió Oroszország ellen bevezetett gazdasági büntetőintézkedései, és kiterjesztésükre már nincs további lehetőség – jelentette ki Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője csütörtöki moszkvai sajtótájékoztatóján a 19. szankciócsomagról.

Azonnal megérkezett az oroszok válasza az EU új szankcióira: Moszkva fájdalmas lépéseket fog tenni
Fotó: AFP

A szóvivő kijelentette, hogy az Európai Unió bármilyen, az orosz eszközök elkobzására irányuló intézkedése jogi szempontból érvénytelen, és Moszkva fájdalmas válaszlépéseket fog tenni, a kölcsönösség elve alapján, az okozott kár megtérítésére. 

Kontraproduktívnak nevezte az amerikai pénzügyminisztérium által a Rosznyefty és a Lukoil ellen arra hivatkozva meghirdetett szankciókat, hogy az orosz fél nem eléggé elkötelezett az ukrajnai békefolyamat iránt. Mint mondta, ez a lépés ez nem segít előmozdítani abban, hogy jelentősebb tárgyalási eredményeket érjenek el az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban.

Emlékeztetett rá, hogy a szankciókkal az előző amerikai kormányzatnak sem sikerült rákényszerítenie Oroszországot, hogy feladja nemzeti érdekeit. Azt prognosztizálta, hogy az eredmény most is pontosan ugyanaz lesz: belpolitikai szempontból kudarc, és negatív hatással lesz a békés gazdaság stabilitására. Azt hangoztatta hogy Oroszországnak nem jelent különösebb problémát a az amerikai pénzügyminisztérium döntése, mert 

immunitást fejlesztett ki a nyugati korlátozásokkal szemben, és továbbra is magabiztosan fejleszti gazdasági és energetikai potenciálját.

Zaharova szerint Moszkva nem lát jelentős akadályt az orosz-amerikai kapcsolatok folytatása előtt az ukrajnai rendezés politikai kereteinek egyeztetése terén. Hangsúlyozta, hogy a kiszivárogtatások helyett diplomáciai erőfeszítésekre lenne szükség, olyan tárgyalási konfigurációra, amely megszünteti a konfliktus alapvető okait, és biztosítja a megbízható békét az eurázsiai és globális oszthatatlan biztonsági rendszer kiépítésének kontextusában.

Kifejezte az orosz külügyminisztérium készégét a kapcsolatfelvételre az amerikai társtárcával azon megállapodások megvalósítása érdekében, amelyekre két ország elnöke az október 16-án telefonon folytatott beszélgetése során jutott. Célként az orosz-amerikai párbeszéd paramétereinek konkretizálását nevezte meg, mind a kétoldalú kapcsolatok különböző aspektusait, mind az ukrán rendezés további közös lépéseit illetően.

A reagálást arra, hogy Donald Trump amerikai elnök lemondta a kétoldalú csúcstalálkozónak a közeljövőben való megtartását, Zaharova a Kreml hatáskörébe utalta.

Az EU október 23-án jelentette be: elfogadták Oroszország megbüntetését, Putyinnak most lesz a legnehezebb – ezek a legújabb szankciók

Most fogadtuk el az Oroszország elleni 19. szankciócsomagunkat. Ez többek között az orosz bankokat, kriptovaluta-tőzsdéket, valamint indiai és kínai szervezeteket céloz meg – írta csütörtök reggel az X közösségi oldalán Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselője.

