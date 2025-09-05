Deviza
BÉT logó
késleltetett adatok
A stabil növekedés titka: mit tanulhatunk a válságálló cégektől? (x)

A gazdasági élet természetes velejárója, hogy időről időre válságok vagy más akadályok nehezítik a vállalkozások működését. Egyes cégek ilyenkor gyorsan meginognak, míg mások meglepő stabilitással vészelik át a nehezebb időket, sőt, némelyek még fejlődni is képesek. A különbség nem a szerencsén múlik, sokkal inkább azon, hogy mennyire tudatos a vállalkozás működése és felkészültsége. A válságállóság mögött rendszerint előrelátó pénzügyi tervezés, átgondolt stratégia és rugalmas gondolkodásmód áll. Ha megértjük, mit csinálnak jól ezek a cégek, a saját vállalkozásunkat is ellenállóbbá tehetjük a jövő kihívásaival szemben.
2025.09.05, 23:59
Fotó: Shutterstock

Mitől lesz egy vállalkozás válságálló?

A válságálló cégek nem azok, amelyekre nem hatnak a gazdasági változások, hanem amelyek képesek kezelni a következményeket. Jellemzően ezek a vállalkozások több lábon állnak, bevételeik nem egyetlen ügyféltől vagy piacról származnak, így egy kiesés nem sodorja veszélybe őket. Pénzügyeik átláthatók, van működési tartalékuk, és nem a rövid távú nyereséget hajszolják, hanem hosszabb távra terveznek. Sok esetben a stabil ügyfélkapcsolatok is hozzájárulnak a biztonsághoz. Az a vállalkozás, amely megbízhatóan működik, válság idején is számíthat az ügyfelei lojalitására. A válságállóság tehát nem iparágtól függ, hanem attól, mennyire tudatosan épül fel a cég működése.

Mit csinálnak jól ezek a cégek?

Mindenekelőtt következetesen kezelik a pénzügyeiket. Reálisan tervezik a költségeiket, és a felesleges kiadásokat visszafogják. A bevételekből tartalékot képeznek, így ha netán átmeneti visszaesés jönne, nem kerülnek azonnal bajba. Bár ezek a módszerek leginkább a nagyobb cégek működésében szembetűnők, a szemlélet a kisebb vállalkozásokra is érvényes. Egy átalányadózó egyéni vállalkozó számára is legalább olyan fontos a fix költségek mellett tudatosan elkülöníteni egy meghatározott nagyságú tartalékot, hiszen a bevételek nagyobb ingadozása könnyen felboríthatja a pénzügyi egyensúlyt. A tervezést megkönnyítheti egy online átalányadó-kalkulátor, amely segít előre látni az adóterheket. és pontosabban felmérni a rendelkezésre álló forrásokat.

Másik erős pontjuk ezeknek a vállalkozásoknak a digitalizáció. Egy online számlázórendszer használata nemcsak gyorsabbá, hanem átláthatóbbá is teszi a mindennapi működést. Például a Billingo lehetővé teszi, hogy valós időben kövessük a bevételeket, kimutatásokat készítsünk, és időben reagáljunk a pénzügyi kötelezettségekre. Ezek a látszólag apró megoldások teszik lehetővé, hogy egy cég a változó körülményekhez is rugalmasan alkalmazkodhasson.

Hogyan lehet a mi cégünk is válságálló?

A válságállóság nem egyik napról a másikra alakul ki, hanem tudatos építkezés eredménye. Első lépésként szükség van egy reális üzleti tervre, amelyet rendszeresen felülvizsgálunk. Ez különösen igaz a kisebb vállalkozásokra, ahol minden kiadás és bevétel közvetlen hatással van a működésre. Illetve fontos, hogy ne egyetlen bevételi forrásra támaszkodjunk. Ha eddig csak offline szolgáltatást nyújtottunk, érdemes online csatornát is bevonni, így kisebb az esélye annak, hogy egy külső tényező teljesen megbénítja a vállalkozást. Ugyanilyen jelentős a kapcsolati háló építése: válság idején a partnerekkel, ügyfelekkel való bizalom és együttműködés aranyat érhet.

Hogyan lehet nemcsak túlélni, de növekedni is?

A válságálló cégek közös jellemzője, hogy a nehéz időszakokban sem állnak le a fejlődéssel. Míg sokan visszafogják a kiadásokat, ők szelektíven, de továbbra is beruháznak. Ez lehet új termék vagy szolgáltatás bevezetése, de akár egy hatékonyabb technológia használata is. A növekedés titka pedig leginkább a rugalmasság. Ha a körülmények változnak, ezek a cégek nem ragaszkodnak mereven a korábbi stratégiához, hanem új utakat keresnek. Ez a szemlélet lehetővé teszi, hogy a válság után erősebben kerüljenek ki belőle, mint ahogy korábban belekerültek.

Honnan tudhatjuk, hogy stabil alapokon áll a cégünk?

Néhány praktikus szempont alapján gyorsan kiderülhet, mennyire stabil a működésünk. Ha a cash-flow tartósan pozitív, a költségstruktúra átlátható, és van legalább néhány hónapnyi tartalékunk, jó úton járunk. Ugyancsak stabilitásra utal, ha az adó- és adminisztrációs kötelezettségeket mindig időben teljesítjük, és nem csúszunk el a papírmunkával.

Aki szeretné tesztelni a saját helyzetét, érdemes időről időre önvizsgálatot tartani: mi történne, ha kiesne a legnagyobb ügyfelünk? Mennyi ideig tudnánk működni új bevétel nélkül? Ha ezekre a kérdésekre megnyugtató választ adhatunk, akkor valóban stabil alapokon áll a cégünk.

Tévedés, hogy a válságállóság a nagyvállalatok kiváltsága, minden vállalkozás számára elérhető, ha tudatosan építkezik. A pénzügyi fegyelem, a tartalékképzés, a digitalizációs eszközök és a stratégiai gondolkodás együttesen teremtenek biztonságot. Egy átalányadózó egyéni vállalkozó számára éppúgy, mint egy növekvő kkv-nak, a válság nem feltétlenül a visszaesést jelenti, hanem a fejlődés lehetőségét is. 

