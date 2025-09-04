Ne kövessük el ugyanazt a logisztikai hibát, mint tavaly (x)

Az e-kereskedelemben a Black Friday és a karácsonyi időszak évről évre új rekordokat hoz. A vásárlók pedig mindig ugyanazt várják: gyors szállítást, rugalmas csomagkezelést és hibátlan ügyfélélményt. A kereskedőknek azonban egyre nehezebb megfelelni az ugrásszerűen megnövekedett rendelésszámnak, miközben a verseny is fokozódik. Utánajártunk, melyek az idei Black Friday és karácsonyi időszak legnagyobb kihívásai logisztikai oldalról.

Logisztikai szakemberek szerint a piaci szereplők, akik nem alkalmaznak fullfilment szolgáltatót, több kihívással is szembenéznek ilyenkor. Ilyen a

kapacitáskezelés – a raktárak és a munkaerő túlterhelődése a csúcsidőszakban. gyors és pontos kiszállítás – a vásárlói elvárás a „másnapi” vagy akár aznapi kézbesítés / kiszállítás rugalmas csomaglogisztika – eltérő méretű, formájú és értékű termékek hatékony kezelése. visszáruk kezelése – a szezonban megugró visszaküldött áruk a lehető leghamarabbi újra értékesíthetősége, visszatárolása. technológiai integráció és adatkezelés – valós idejű készletinformáció és transzparens folyamatok biztosítása.

A Black Fridaynek egyre kisebb a jelentősége, de a magyar webkereskedők továbbra is látnak benne fantáziát, marketingelőnyt, így megpróbálják különböző akciókkal vásárlásra csábítani a vevőket, minél előbbre hozva a karácsonyi forgalmat, realizálva azt az értékesítési volument, amit szeretnének. Természetesen a vevők is várják a Black Friday-akciókat, sokan eleve ide időzítik az ünnepi bevásárlást, amikor vélt vagy valós kedvezményekkel beszerezhetik a karácsonyi ajándékokat.

„Ez minden évben az adott időszakra egy mesterségesen koncentrált keresletet generál, amely kereskedői szempontból teljesen érthető, hiszen szeretnének minél nagyobb forgalmat elérni, viszont koncentráltabb, az adott időszakra messze a kapacitáson felüli logisztikai működést is igényel mindenkitől” – mondja Árvai Csaba a Boxy Logisztikai Zrt. ügyvezetője.

A logisztikai szakember szerint ezt úgy kell elképzelni, hogy a kereskedőknek az átlagos forgalomnak ilyenkor a kétszeresét-háromszorosát is kezelniük kell. Ha egy webshop csupán egy péntekre hirdet akciót, akkor azon az egy napon a szokásos értékesítésének két-háromszorosát, sőt akár sokszorosát is teljesítheti.