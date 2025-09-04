Ne kövessük el ugyanazt a logisztikai hibát, mint tavaly (x)

Az e-kereskedelemben a Black Friday és a karácsonyi időszak évről évre új rekordokat hoz. A vásárlók pedig mindig ugyanazt várják: gyors szállítást, rugalmas csomagkezelést és hibátlan ügyfélélményt. A kereskedőknek azonban egyre nehezebb megfelelni az ugrásszerűen megnövekedett rendelésszámnak, miközben a verseny is fokozódik. Utánajártunk, melyek az idei Black Friday és karácsonyi időszak legnagyobb kihívásai logisztikai oldalról.
Logisztikai szakemberek szerint a piaci szereplők, akik nem alkalmaznak fullfilment szolgáltatót, több kihívással is szembenéznek ilyenkor.
A Black Fridaynek egyre kisebb a jelentősége, de a magyar webkereskedők továbbra is látnak benne fantáziát, marketingelőnyt, így megpróbálják különböző akciókkal vásárlásra csábítani a vevőket, minél előbbre hozva a karácsonyi forgalmat, realizálva azt az értékesítési volument, amit szeretnének. Természetesen a vevők is várják a Black Friday-akciókat, sokan eleve ide időzítik az ünnepi bevásárlást, amikor vélt vagy valós kedvezményekkel beszerezhetik a karácsonyi ajándékokat.
„Ez minden évben az adott időszakra egy mesterségesen koncentrált keresletet generál, amely kereskedői szempontból teljesen érthető, hiszen szeretnének minél nagyobb forgalmat elérni, viszont koncentráltabb, az adott időszakra messze a kapacitáson felüli logisztikai működést is igényel mindenkitől” – mondja Árvai Csaba a Boxy Logisztikai Zrt. ügyvezetője.
A logisztikai szakember szerint ezt úgy kell elképzelni, hogy a kereskedőknek az átlagos forgalomnak ilyenkor a kétszeresét-háromszorosát is kezelniük kell. Ha egy webshop csupán egy péntekre hirdet akciót, akkor azon az egy napon a szokásos értékesítésének két-háromszorosát, sőt akár sokszorosát is teljesítheti.
Ha a Black Friday egy hétig vagy akár – ahogy sokszor láthatjuk – egy hónapig is tart, akkor az egyhetes akció esetén erre az időszakra szintén két-háromszoros forgalmat generál, de még egy hónapos akció esetén is jelentős az értékesítés: a szokásosnál 50 százalékkal magasabb számokat tudnak produkálni.
„Ez a másik oldalról érthető módon szétfeszíti a rendszert, hiszen végesek a kapacitások mind munkaerői, mind pedig infrastrukturális szempontból, de mivel ez egy bevett gyakorlat, erre nekünk, mint szolgáltatónak reagálnunk kell” – véli a Boxy Logisztikai Zrt. ügyvezetője, aki az e-kereskedelmi piac alakulásáról is beszélt.
Úgy fogalmazott: jól ismert tény, hogy ma az e-kereskedelmi piac szenved, rosszul megy. A Covid idején volt egy felpattanás, amikor mindenki napi fogyasztási cikkeket, élelmiszert is elkezdett online megrendelni. Emiatt hatalmas növekedést értek el a webkereskedők, hiszen az online kereskedelem az offline hátrányára gyakorlatilag több évtizedes lemaradást pár hét alatt behozott. A járvány után, 2023–2024-re azonban nagyon sokan visszaálltak a hagyományos vásárlásra, igaz, már nem a korábbi szintre.
A Magyarországon beruházási és lakossági oldalon egyaránt jellemző negatív fogyasztási környezetre érkeztek meg a nagy platformok, a Temu, a Shein és az Alibaba, amelyek jelentősen „megkeverték a kártyát”: egy jóval agresszívabb kampánnyal, működéssel rövid idő alatt igen sikeresen meghódították az e-kereskedelmi piacot.
A logisztikai vezető úgy véli, ennek a magyar hátterű kis- és középvállalkozások a kárvallottjai, akikkel ellentétben a nagy platformok sokkal kevesebb hozzáadott értéket nyújtanak, hiszen szinte alig vesznek igénybe hazai szolgáltatást: jellemzően nem Magyarországon raktároznak, nem hazai logisztikai szolgáltatót, koordinátorokat, menedzsereket foglalkoztatnak, nem magyar vevőszolgálatnak, hazai szürkeállománynak adnak munkát.
Árvai Csaba szerint pedig a hazai cégek egy része, így a Boxy Logisztikai Zrt. is fulfillment, vagyis az e-kereskedelem speciális igényeihez maximálisan alkalmazkodó teljes körű raktárlogisztikai szolgáltatást kínál, azaz:
A Boxy Logisztikai Zrt. ügyvezetője azt mondja, a fulfillment szolgáltatások igénybevétele egyformán alkalmas
Árvai Csaba szerint utóbbiak a jelenlegi konkurenciaharc mellett kifejezetten a core üzletre szeretnének fókuszálni, a logisztikát szükséges rossznak tekintik, amely számukra teher, ezt szeretnék profi cégek felé kiszervezni.
A szakember úgy véli, a fulfillment mára nem csupán a webáruházak eszköze. A legnagyobb márkák is kiszervezik logisztikai folyamataikat, mert így tudják biztosítani a folyamatosan magas szintű ügyfélélményt, a költséghatékonyságot és a versenyelőnyt a rendkívül kiélezett piaci környezetben.
