Putyin sötét napjai: nem csak a svédek csúcsvadászgépét kaphatja meg Ukrajna, a rettegett amerikai harci helikoptereket is – videón, mire képes az AH-1Z Viper

Az ukrán légierő hamarosan új amerikai szuperfegyverekre teheti rá a kezét: Washingtonban a Bell Textron több szándéknyilatkozatot is aláírt Ukrajnával, amelyek a vállalat AH-1Z Viper és UH-1Y Venom helikoptereinek potenciális szállításáról, valamint ipari együttműködésről szólnak.

Kijev és az amerikai Bell Textron új együttműködési megállapodást kötött, amely a Viper és a Venom helikopterek potenciális beszerzését jelentheti az ukrán légierő számára / Fotó: AFP

A megállapodás értelmében a beszerzést az Egyesült Államok kormányának külföldi katonai eladások programja koordinálná, ami a hadsereg légi képességeinek gyors fejlesztését ígéri a modernizáció közepette.

Büszkék vagyunk erre a megállapodásra és a lehetőségre, hogy ezeket a kiváló helikoptereket Ukrajnának szállíthatjuk

– mondta Jeffrey Schloesser, a Bell stratégiai fejlesztésekért felelős alelnöke. Hozzátette, hogy a kezdeményezésen már hosszú ideje dolgoznak, és a közeljövőben kerülhet véglegesítésre.

A Viper és a Venom helikopterek az H-1 standard légisorozat részei, és körülbelül 85 százalékban azonos alkatrészekkel rendelkeznek, ami jelentősen egyszerűbbé teszi a karbantartást és a logisztikát.

Amerikai szuperfegyverek az ukrán légierő kezében

Mindkét típust már használja az amerikai tengerészgyalogság, valamint több szövetséges hadsereg is, és a TheDefensePost szerint a modern védelmi technológia élén állnak:

a Viper egy kétmotoros támadóhelikopter, amely 2011 óta áll szolgálatban. A General Electric T700-GE-401C turboshaft motorok egyenként 1800 lóerőt adnak le. Hossza 18 méter, rotorátmérője 15 méter, maximális felszállótömege 8391 kilogramm, és kétfős legénységgel működik.

A Venom alapvetően hasznosítási helikopter, de ugyanazokkal a motorokkal, rotor- és törzsparaméterekkel rendelkezik, mint a Viper, és akár 12 személyt képes szállítani a pilótán és a legénységen felül.

Mindkét gép 296 kilométer per órás utazósebességgel, 231 kilométeres hatótávolsággal és 6096 méteres szolgálati magassággal repülhet.

Az amerikai tengerészgyalogság jelenleg 189 AH-1Z Vipert és 160 UH-1Y Venomot üzemeltet, így a típusok megbízhatósága és bevethetősége bizonyított.

Schloesser szerint az H-1 helikopterek kulcsszerepet játszhatnak Ukrajna légvédelmi képességeinek további fejlesztésében, és azonnali, jelentős előrelépést hozhatnak a hadsereg légi támogatásában. A nemrég bejelentett Gripen-beszerzéssel párhuzamosan ez óriási fejlesztés az ukrán légierő számára, és akár teljesen megfordíthatja az erőviszonyokat a front felett.