MI: barát vagy ellenség? – a digitalizáció magyar helyzete

Magyarország 2020-ban dolgozta ki mesterségesintelligencia-stratégiáját, amelyet a kormány azóta határozatokkal is megerősített, ám a megvalósítás ütemét az elmúlt évek nemzetközi válságai, köztük az ukrajnai háború és az energiakrízis lassították. Most azonban ismét lendületet kap a digitalizációs folyamat. A kormány és az iparági szereplők célja, hogy az ország három kulcsterületen is regionális pozíciót építsen ki az MI-alapú fejlesztésekben.

Tajthy Krisztina IVSZ-főtitkár a digitalizációról / Fotó: VG

A stratégiai célkitűzések közé tartozik az adatközpontok és adattárolási szolgáltatók telepítésének ösztönzése, a robotika és automatizált ipari rendszerek fejlesztése, valamint a digitális örökségvédelem és adat-nyomonkövetés, amelyben a Magyar Nemzeti Levéltár jelentős szerepet vállal. A digitalizáció kormányzati szinten immár nem csupán gazdaságpolitikai kérdés, hanem a versenyképesség alapfeltétele. Palkovics László hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia használata nem veszély, hanem lehetőség: aki nem foglalkozik vele, az lemarad, de aki integrálja a működésébe, az új növekedési pályára állhat.

Digitalizáció a gazdaság szolgálatában

A rendezvény egyik fő témája a DIMOP Plusz program volt, amelynek célja, hogy a magyar kis- és középvállalkozások digitális felkészültségét növelje, és elősegítse a technológiai átállást. A konstrukciók között szerepel a vállalkozások digitális transzformációjának támogatása, az oktatásinformatika és digitális készségfejlesztés, valamint a közszolgáltatások digitalizálása. A program az uniós forrásokból elérhető több mint 800 milliárd forintos keretből biztosít forrásokat, amelyből 160 milliárd kifejezetten a vállalati digitalizációt célozza.

A cél, hogy a magyar gazdaság minden ágazata részesüljön a fejlesztések előnyeiből, és a digitalizáció ne csak néhány kiemelt szereplő privilégiuma legyen.

A Belügyminisztérium részéről felszólaló Belényesi László helyettes államtitkár elmondta, hogy a program következő szakaszában két új prioritás is megjelenik, amelyek kifejezetten a kkv-k innovációját és ágazati integrációját támogatják majd. Hangsúlyozta, hogy a digitalizáció nem opció, hanem alapfeltétel: a fejlett technológiák alkalmazása nélkül a magyar vállalatok nem tudnak tartós versenyelőnyt elérni.