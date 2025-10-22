Deviza
EUR/HUF389.11 -0.04% USD/HUF335.01 -0.17% GBP/HUF447.63 -0.18% CHF/HUF421.23 0% PLN/HUF91.92 +0.12% RON/HUF76.58 -0.02% CZK/HUF16.01 -0.04% EUR/HUF389.11 -0.04% USD/HUF335.01 -0.17% GBP/HUF447.63 -0.18% CHF/HUF421.23 0% PLN/HUF91.92 +0.12% RON/HUF76.58 -0.02% CZK/HUF16.01 -0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,182.83 +0.73% MTELEKOM1,796 +2.05% MOL2,756 +0.66% OTP30,870 +0.16% RICHTER10,430 +1.16% OPUS558 +2.39% ANY7,100 -1.11% AUTOWALLIS160 -1.23% WABERERS5,060 +1.4% BUMIX9,941.28 +0.81% CETOP3,604.6 +1.11% CETOP NTR2,253.47 +1.11% BUX104,182.83 +0.73% MTELEKOM1,796 +2.05% MOL2,756 +0.66% OTP30,870 +0.16% RICHTER10,430 +1.16% OPUS558 +2.39% ANY7,100 -1.11% AUTOWALLIS160 -1.23% WABERERS5,060 +1.4% BUMIX9,941.28 +0.81% CETOP3,604.6 +1.11% CETOP NTR2,253.47 +1.11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energiabiztonság
szabotázsakció
Dunai Finomító
Szerbia
Százhalombatta
Mol
tűzeset
nyomozás

Százhalombattai tűz: a Mol bejelentette, tényfeltáró munkacsoport kezdett vizsgálódni a finomítóban – most a szakértőkön múlik minden

A tűzeset után a szakértők felmérik, mely berendezések menthetők, és előkészítik a helyreállítást. A százhalombattai Dunai Finomítóban történt tűzeset hatással lehet a régiós ellátásra, különösen a szerb oldalon.
VG
2025.10.22, 18:35
Frissítve: 2025.10.22, 19:47

A Mol Dunai Finomítójának AV-3-as desztillálóüzemében történt tűzeset után megkezdődött a kárfelmérés és a helyreállítás előkészítése. 

A flame burns from a tower at Hungarian MOL Group's Danube Refinery in Szazhalombatta dunai finomító
A százhalombattai Dunai Finomítóban történt tűzeset komoly hatással lehet a régiós ellátásra, különösen a szerb oldalon / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

A tűz eloltása és a berendezések lehűlése után megalakult a tényfeltáró munkacsoport. Ennek szakértői – statikusok, gépészek, műszerészek, villamos- és vegyészmérnökök – dolgoznak azon, hogy felmérjék, mely berendezések menthetők, mit kell elbontani, és mely részeket kell újraépíteni. A kárfelmérést követően részletes bontási és helyreállítási terv készül.

A kárfelméréssel párhuzamosan megkezdődött az AV-3 üzemben maradt szénhidrogén biztonságos eltávolítása is. A finomító többi üzemegysége, amelyet a káresemény nem érintett, fokozatosan visszaáll a termelésre. 

A Mol közlése szerint a hazai üzemanyag-ellátás rövid távon sem sérül, a termelés hamarosan újraindul, értelemszerűen az AV-3 üzemen kívül.

A tűzeset nemcsak Magyarországot, hanem a régiós országokat is érintheti. Különösen Szerbia üzemanyag-ellátása kerülhet nehezebb helyzetbe, mivel a Mol magyarországi finomítója várhatóan csökkentett kapacitással folytatja termelését.

A Mol már az év korábbi szakaszában megnövelte a szerb piacra irányuló exportját, hogy reagáljon az aggasztóvá váló helyzetre. Emellett a pozsonyi Slovnaft finomító termelésének részleges átirányítása is szóba került a szükségletek kielégítése érdekében.

Szándékos tűzeset a Dunai Finomítóban?

A Mol egyelőre kizárta, hogy szabotázsakció állna a tűz mögött, és cáfolta, hogy robbanás történt volna a telephelyen. A vállalat hangsúlyozta, hogy Magyarország üzemanyag-ellátásának biztonsága nincs veszélyben, az ellátás folyamatos.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya azonban foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt eljárást indított ismeretlen tettes ellen a százhalombattai tűzeset kapcsán. A rendőrség egyelőre nem nevezett meg gyanúsítottat, az ügy vizsgálata folyamatban van.

Orbán Viktor is reagált a tűzesetre, és egyeztetett a Mol vezetőivel. A miniszterelnök ígéretet tett arra, hogy a tűzeset körülményeit a lehető legszigorúbban kivizsgálják, és megerősítette, hogy az üzemanyag-ellátás biztonságban van.

Nyomoznak a százhalombattai tűzeset ügyében: elismerte a rendőrség, felmerült a bűncselekmény gyanúja

Nyomozást rendelt el a rendőrség a Mol százhalombattai finomítójában történt tűzeset kapcsán. Az ügyben egyelőre nincs gyanúsított. A vállalat a kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan újraindítja a tűzben nem érintett üzemegységeket.

 

Energiaválság

Energiaválság
1047 cikk

 

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu