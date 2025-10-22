Óriási vasúti beruházással lepte meg a magyarokat Lázár János: több száz milliárdból építik újjá az egyik legfontosabb MÁV-vonalat – itt a közbeszerzés

Kiírta a feltételes közbeszerzési eljárást 142-es, azaz a lajosmizsei vasútvonal felújítására és a biztosítóberendezések telepítésére az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) – derül ki a TED-en megjelent felhívásból.

Itt van Lázár nagy dobása: több száz milliárdból újulhat meg az eddig elhanyagolt vasútvonal

Lajosmizsei vasútvonal: megjelentek a felhívások

Az uniós közbeszerzési értesítőben két kiírás jelent meg egyszerre kedden. Az egyik magát a korszerűsítést és a kivitelési munkálatokat tartalmazza, amit két részre oszt:

Kőbánya-Kispest–Ócsai szőlők, és

az Ócsai- Szőlők Kecskemét közötti szakaszokra bontva.

A két szakasz megújításának előzetesen kalkulált költsége 283 milliárd forint. Ezen felül megjelent a biztosítóberendezések telepítéséről is a felhívás 96,5 milliárd forint összegben.

Így a teljes 142-es vasútvonal megújításának tervezett összköltsége 380 milliárd forint.

Első ütemben 20,5 kilométert érint a beruházás, amelyben Kőbánya-Kispest és Ócsai szőlők vasútállomás közötti vonalszakasz fejlesztése valósulhat meg. Ehhez kapcsolódóan pedig vasúti pályaszakaszok, közutak és állomások fejlesztésére is sor kerülhet.

A második ütem 64,6 kilométert érint, ahol szintén négy év alatt, mintegy 154 milliárd forintból építheti át a nyertes a jelenleg villamosítás nélküli pályát korszerű elővárosi vasútvonallá. A vonalszakasz engedélyezett sebessége 120km/h. A biztosítóberendezésekre vonatkozó felhívás tartalmazza az ETCS2 , illetve 2 KÖFI központ létesítését is.

Megérett a vasútvonal a felújításra

A vonal nagy részén 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben, a vonatok dízelvontatásúak, a megállók nem akadálymentesek, és hiányoznak a parkolók, biciklitárolók. Ennek ellenére az egyvágányú elővárosi vonal még a mai állapotában is kihasznált, fejlesztési potenciálja óriási.

A döcögő vonatok és a kapacitáshiány miatt ritka járatkövetés ellenére az itt közlekedő S21-es vonatok gyakran zsúfoltak Budapest XVIII. kerülete (Pestszentimre, Pestszentlőrinc) és Gyál, Dabas, illetve a dél-pesti agglomeráció számos települése számára nyújthatna versenyképes alternatívát a vasút – gyorsabb, sűrűbb, megbízhatóbb szolgáltatás esetén.