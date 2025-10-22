Vámháború: napi egymilliárd dollár az adu a kínai elnök kezében az amerikaiakkal szemben

Hiába a vámháború és a Kínából érkező importra kivetett 55 százalékos amerikai vám, csökkent ugyan a kétoldalú forgalom értéke, de még mindig napi egymilliárd dollárnyi árucikk áramlik az Egyesült Államokba, a világ legnagyobb gazdaságába. Vannak olyan termékek, amelyeknek a forgalma még emelkedett is, de a két ország között a szétválás így is visszafordíthatatlannak tűnik.

A vámháború ellenére a mini Labubu piacra dobásának köszönhetően 1200 százalékkal nőttek a Pop Mart amerikai bevételei / Fotó: AFP

A vámháborús hullámvasúton zötykölődő kínai exportőrök közül egyre többen hátat fordítanak az amerikai piacnak. Konyhai gépektől egészen a halloweeni dekorációkig mindenféle termék gyártói igyekeznek új vevőket találni Európában, Latin-Amerikában, a Közel-Keleten és Afrikában.

A teljes kínai export az első fél évet tekintve rekordot döntött, mert az amerikai vállalatok igyekeztek a lehető leggyorsabban beszerezni az árukat, hogy elkerüljék a vámokat. Ennek ellenére

az Egyesült Államokba irányuló kivitel az idén összességében 17 százalékkal csökkent a tavalyihoz képest.

Vannak olyan szektorok, amelyekben egyszerűen nem lehet megkerülni a kínaiakat, legalábbis rövid távon, mint például a ritkaföldfémek és a belőlük készült mágnesek, valamint az elektronika. Ez később változhat, ha Donald Trump elnök beváltja a fenyegetését, és tovább emeli a tarifákat.

Van, ahol megkerülhetetlen a kínai dominancia

Egyelőre mindenesetre Kínának a globális ellátási láncokban játszott jelentős szerepe jó alkupozíciót biztosít Hszi Csin-ping elnök számára a vámtűzszünet újabb meghosszabbítását célzó tárgyalásokon.

A Bloomberg összeállítása szerint a harmadik negyedévben több mint százmilliárd dollár értékű kínai áru érkezett az Egyesült Államokba, ami segített Pekingnek abban, hogy az éves célkitűzéseknek megfelelően növekedjen a gazdaság. A kínai többlet még mindig elérte a 67 milliárd dollárt a kétoldalú forgalomban.

A kínai játékkonzolok importja bezuhant / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Egészen meglepő cikkeknél is tapasztalható a megkerülhetetlen kínai dominancia, nem csupán a ritkaföldfémeknél és a gyógyszeriparban széles körben használt vegyi anyagoknál.

A kínai statisztikák szerint a magas vámok ellenére nőtt az e-cigaretták exportja az Egyesült Államokba. Ezek egy részének árusítását ugyan nem engedélyezték, mégis széles körben hozzáférhetők és roppant népszerűek.

Nagy az amerikai kereslet az elektromos kerékpárok iránt is,

ezekből több mint 500 millió dollár értékben importáltak Kínából a harmadik negyedévben. A BBC tudósítása szerint a Labubu babákat gyártó Pop Mart bevételei a miniváltozat piacra dobása után több mint 1200 százalékkal ugrottak meg az Egyesült Államokban ugyanebben az időszakban.