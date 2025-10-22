Vámháború: napi egymilliárd dollár az adu a kínai elnök kezében az amerikaiakkal szemben
Hiába a vámháború és a Kínából érkező importra kivetett 55 százalékos amerikai vám, csökkent ugyan a kétoldalú forgalom értéke, de még mindig napi egymilliárd dollárnyi árucikk áramlik az Egyesült Államokba, a világ legnagyobb gazdaságába. Vannak olyan termékek, amelyeknek a forgalma még emelkedett is, de a két ország között a szétválás így is visszafordíthatatlannak tűnik.
A vámháborús hullámvasúton zötykölődő kínai exportőrök közül egyre többen hátat fordítanak az amerikai piacnak. Konyhai gépektől egészen a halloweeni dekorációkig mindenféle termék gyártói igyekeznek új vevőket találni Európában, Latin-Amerikában, a Közel-Keleten és Afrikában.
A teljes kínai export az első fél évet tekintve rekordot döntött, mert az amerikai vállalatok igyekeztek a lehető leggyorsabban beszerezni az árukat, hogy elkerüljék a vámokat. Ennek ellenére
az Egyesült Államokba irányuló kivitel az idén összességében 17 százalékkal csökkent a tavalyihoz képest.
Vannak olyan szektorok, amelyekben egyszerűen nem lehet megkerülni a kínaiakat, legalábbis rövid távon, mint például a ritkaföldfémek és a belőlük készült mágnesek, valamint az elektronika. Ez később változhat, ha Donald Trump elnök beváltja a fenyegetését, és tovább emeli a tarifákat.
Van, ahol megkerülhetetlen a kínai dominancia
Egyelőre mindenesetre Kínának a globális ellátási láncokban játszott jelentős szerepe jó alkupozíciót biztosít Hszi Csin-ping elnök számára a vámtűzszünet újabb meghosszabbítását célzó tárgyalásokon.
A Bloomberg összeállítása szerint a harmadik negyedévben több mint százmilliárd dollár értékű kínai áru érkezett az Egyesült Államokba, ami segített Pekingnek abban, hogy az éves célkitűzéseknek megfelelően növekedjen a gazdaság. A kínai többlet még mindig elérte a 67 milliárd dollárt a kétoldalú forgalomban.
Egészen meglepő cikkeknél is tapasztalható a megkerülhetetlen kínai dominancia, nem csupán a ritkaföldfémeknél és a gyógyszeriparban széles körben használt vegyi anyagoknál.
A kínai statisztikák szerint a magas vámok ellenére nőtt az e-cigaretták exportja az Egyesült Államokba. Ezek egy részének árusítását ugyan nem engedélyezték, mégis széles körben hozzáférhetők és roppant népszerűek.
Nagy az amerikai kereslet az elektromos kerékpárok iránt is,
ezekből több mint 500 millió dollár értékben importáltak Kínából a harmadik negyedévben. A BBC tudósítása szerint a Labubu babákat gyártó Pop Mart bevételei a miniváltozat piacra dobása után több mint 1200 százalékkal ugrottak meg az Egyesült Államokban ugyanebben az időszakban.
A finomított kínai rézkatódok amerikai exportjának értéke az elmúlt három hónapban szinte a nulláról 270 millió dollárra emelkedett, míg az elektromos kábeleké 87 százalékkal, 405 millió dollárra nőtt.
„Mindkét fél csökkentheti egymástól való függőségét, de azt nem lehet nullára levinni” – figyelmeztetett Hszing Csao-peng, az Australia & New Zealand Banking Group vezető kínai stratégiája.
A kettő közül ez a durvább vámháború
A kétoldalú kereskedelem értéke azonban egyértelműen zuhan: az Egyesült Államokba irányuló kínai export értéke az idén visszaesett 317 milliárd dollárra – ekkora utoljára 2017-ben, Donald Trump első elnöksége és vámháborúja előtt volt.
Bezuhant a kínai játékkonzolok importja, olyan cégek, mint
- a Nintendo
- és a Microsoft,
inkább Vietnámból és máshonnan vásárolnak, hogy elkerüljék a vámokat. A kínai LCD-tévék importja 73 százalékkal csökkent a harmadik negyedévben.
A Nemzetközi Valutaalap szerint az újabb amerikai–kínai vámháború fél év alatt már nagyobb kárt okozott, mint a Trump első elnöksége alatti. „Az Egyesült Államok és Kína közötti kétoldalú kereskedelem szétválása a 2018–19-es vámsokkhoz képest hamarabb látszik bekövetkezni” – írta októberi jelentésében a szervezet.