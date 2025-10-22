Lázár János bemondta a 328 ezer forintos minimálbért: tízezres kisváros kapott 800 milliós beruházást
„A kormány legfontosabb szövetségese a vállalkozó, a munkaadó” – fogalmazott Lázár János építési és közlekedési miniszter szerdán Bonyhádon, a Völgységi Ipari Park fejlesztésének alapkőletételén. A politikus szerint a tizenöt éve indult gazdaságpolitikai irány lényege, hogy a magyar gazdaságot azok viszik előre, akik nemcsak önmaguknak teremtenek munkát, hanem másokat is eltartanak.
A mintegy 12 ezres lélekszámú Bonyhádon megvalósuló, közel 800 millió forintos fejlesztés részeként bővül az ipari park infrastruktúrája, ahol jelenleg több mint ezer ember dolgozik. A miniszter kiemelte: a foglalkoztatottság az elmúlt másfél évtizedben történelmi szintre emelkedett – míg 2010-ben 3,65 millióan dolgoztak Magyarországon, ma már 4,95 millió ember fizet járulékot, a foglalkoztatási ráta pedig közelíti a 80 százalékot.
Lázár hangsúlyozta, hogy a kormány a munkára épülő társadalom elvét képviseli: a surranópályák zárva vannak, csak a munka visz előre egy családot, közösséget, embert. Mint mondta, a minimálbér 2010-ben még 90 ezer forint alatt volt, ma 290 ezer forint, és a hároméves bérmegállapodásban
már 328 ezer forintos szint szerepel.
„Amikor elkezdtük ezt a munkát, a minimálbér nem érte el a 90 ezer forintot, amely most 290 ezer forint, és – bár nem minden munkaadónak fog tetszeni – a hároméves bérmegállapodásban 328 ezer forintos minimálbér szerepel. Olyan megyében, mint Tolna, ahol a 670 ezer forintos országos átlag alatt van (650 ezer forint) – a bruttó átlagkereset, ez komoly jelentőséggel bír” – húzta alá.
A miniszter szerint a cél most az, hogy „belátható időn belül” elérjék a bruttó egymillió forintos átlagkeresetet, valamint az ezereurós minimálbért.
A miniszter arra is kitért, hogy az elmúlt években csaknem 1400 milliárd forintot fordítottak ipari parkok létrehozására – Debrecentől Makón át Bonyhádig. A kormány célja, hogy ne csak a multinacionális cégek, hanem a helyi kis- és közepes vállalkozások (kkv-k) is versenyképesek legyenek, hiszen „a város sikere az itt munkát adó vállalkozók sikerén fog múlni”.
A miniszter ugyanakkor elismerte: a magyar vállalkozók sok helyen nehéz helyzetben vannak a magas energiaárak és az elavult technológiák miatt. „Ezért fontos, hogy olcsóbb legyen az energia, és Pakson megépüljön a második, majd a harmadik atomerőmű is, mert ez garantálja az olcsó áramot és ezzel a versenyképességet” – tette hozzá.
A vállalkozások finanszírozásáról szólva Lázár megemlítette a Széchenyi Kártya Programot, amely 3 százalékos kamat mellett biztosít akár 150 millió forintos hitelkeretet a kkv-k számára.
Nem az a cél, hogy a multik legyenek elégedettek, hanem a magyar vállalkozók
– hangsúlyozta.
A bonyhádi fejlesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 799,9 millió forintos támogatásával valósul meg. A projekt a 28 hektáros ipari parkot 15 hektárral bővíti, és a tervek szerint 2026 végére fejeződik be.
