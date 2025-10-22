Deviza
EUR/HUF389.11 -0.04% USD/HUF335.23 -0.1% GBP/HUF447.83 -0.13% CHF/HUF421.05 -0.04% PLN/HUF91.95 +0.16% RON/HUF76.58 -0.02% CZK/HUF16.01 -0.03% EUR/HUF389.11 -0.04% USD/HUF335.23 -0.1% GBP/HUF447.83 -0.13% CHF/HUF421.05 -0.04% PLN/HUF91.95 +0.16% RON/HUF76.58 -0.02% CZK/HUF16.01 -0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,182.83 +0.73% MTELEKOM1,796 +2.05% MOL2,756 +0.66% OTP30,870 +0.16% RICHTER10,430 +1.16% OPUS558 +2.39% ANY7,100 -1.11% AUTOWALLIS160 -1.23% WABERERS5,060 +1.4% BUMIX9,941.28 +0.81% CETOP3,604.6 +1.11% CETOP NTR2,253.47 +1.11% BUX104,182.83 +0.73% MTELEKOM1,796 +2.05% MOL2,756 +0.66% OTP30,870 +0.16% RICHTER10,430 +1.16% OPUS558 +2.39% ANY7,100 -1.11% AUTOWALLIS160 -1.23% WABERERS5,060 +1.4% BUMIX9,941.28 +0.81% CETOP3,604.6 +1.11% CETOP NTR2,253.47 +1.11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
átlagbér
bonyhád
ipari park
Lázár János
alapkőletétel
kkv-k

Lázár János bemondta a 328 ezer forintos minimálbért: tízezres kisváros kapott 800 milliós beruházást

A miniszter Bonyhádon arról beszélt, hogy a kormány célja rövid időn belül a bruttó egymillió forintos átlagbér és az ezereurós minimálbér elérése. Lázár János szerint az elmúlt tizenöt évben a magyar kormány legértékesebb szövetségese a vállalkozó lett – az, aki nemcsak magát, hanem másokat is eltart.
VG
2025.10.22., 20:18

„A kormány legfontosabb szövetségese a vállalkozó, a munkaadó” – fogalmazott Lázár János építési és közlekedési miniszter szerdán Bonyhádon, a Völgységi Ipari Park fejlesztésének alapkőletételén. A politikus szerint a tizenöt éve indult gazdaságpolitikai irány lényege, hogy a magyar gazdaságot azok viszik előre, akik nemcsak önmaguknak teremtenek munkát, hanem másokat is eltartanak.

LÁZÁR János
A munkaalapú gazdaság tovább erősödhet Magyarországon – mondta Lázár János, aki Bonyhádon arról beszélt, hogy a vállalkozók nélkül nincs tartós növekedés / Fotó: Kiss Dániel

A mintegy 12 ezres lélekszámú Bonyhádon megvalósuló, közel 800 millió forintos fejlesztés részeként bővül az ipari park infrastruktúrája, ahol jelenleg több mint ezer ember dolgozik. A miniszter kiemelte: a foglalkoztatottság az elmúlt másfél évtizedben történelmi szintre emelkedett – míg 2010-ben 3,65 millióan dolgoztak Magyarországon, ma már 4,95 millió ember fizet járulékot, a foglalkoztatási ráta pedig közelíti a 80 százalékot.

Lázár hangsúlyozta, hogy a kormány a munkára épülő társadalom elvét képviseli: a surranópályák zárva vannak, csak a munka visz előre egy családot, közösséget, embert. Mint mondta, a minimálbér 2010-ben még 90 ezer forint alatt volt, ma 290 ezer forint, és a hároméves bérmegállapodásban 

már 328 ezer forintos szint szerepel.

„Amikor elkezdtük ezt a munkát, a minimálbér nem érte el a 90 ezer forintot, amely most 290 ezer forint, és – bár nem minden munkaadónak fog tetszeni – a hároméves bérmegállapodásban 328 ezer forintos minimálbér szerepel. Olyan megyében, mint Tolna, ahol a 670 ezer forintos országos átlag alatt van (650 ezer forint) – a bruttó átlagkereset, ez komoly jelentőséggel bír” – húzta alá.

A miniszter szerint a cél most az, hogy „belátható időn belül” elérjék a bruttó egymillió forintos átlagkeresetet, valamint az ezereurós minimálbért.

 

A miniszter arra is kitért, hogy az elmúlt években csaknem 1400 milliárd forintot fordítottak ipari parkok létrehozására – Debrecentől Makón át Bonyhádig. A kormány célja, hogy ne csak a multinacionális cégek, hanem a helyi kis- és közepes vállalkozások (kkv-k) is versenyképesek legyenek, hiszen „a város sikere az itt munkát adó vállalkozók sikerén fog múlni”.

Lázár János bemondta a 328 ezer forintos minimálbért

A miniszter ugyanakkor elismerte: a magyar vállalkozók sok helyen nehéz helyzetben vannak a magas energiaárak és az elavult technológiák miatt. „Ezért fontos, hogy olcsóbb legyen az energia, és Pakson megépüljön a második, majd a harmadik atomerőmű is, mert ez garantálja az olcsó áramot és ezzel a versenyképességet” – tette hozzá.

A vállalkozások finanszírozásáról szólva Lázár megemlítette a Széchenyi Kártya Programot, amely 3 százalékos kamat mellett biztosít akár 150 millió forintos hitelkeretet a kkv-k számára.

Nem az a cél, hogy a multik legyenek elégedettek, hanem a magyar vállalkozók

– hangsúlyozta.

A bonyhádi fejlesztés a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 799,9 millió forintos támogatásával valósul meg. A projekt a 28 hektáros ipari parkot 15 hektárral bővíti, és a tervek szerint 2026 végére fejeződik be.

Óriási vasúti beruházással lepte meg a magyarokat Lázár János: több száz milliárdból építik újjá az egyik legfontosabb MÁV-vonalat – itt a közbeszerzés

Keresi a kivitelezőt a 142-es vasútvonal teljes megújítására az Építési és Közlekedési Minisztérium – ez derül ki az uniós közbeszerzési értesítőből. A lajosmizsei vasútvonal felújításának teljes költsége megközelíti a 400 milliárd forintot. A projektet EIB-hitelből és IKOP Pluszból valósítaná meg a Lázár János vezette szaktárca.

 

Országszerte

Országszerte
1015 cikk

 

 

  •  

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
kínai áru

Történelmi pillanat: videón az első mozdony a Budapest-Belgrád vasútvonal magyar szakaszán – "Volt olyan gyorsulás, hogy csak úgy porzott utánuk a töltés"

A szerb szakasz már működik, a teljes vonal átadásával Magyarország kulcsszereplő lesz a régió vasúti áruszállításában.
3 perc
békecsúcs

Szijjártó Péter perdöntő amerikai bizonyítékot mutatott be a budapesti békecsúcsról – fotó

A külügyminiszter fontos emberrel találkozott, a téma megnevezése pedig beszédes.
2 perc
bonyhád

Lázár János bemondta a 328 ezer forintos minimálbért: tízezres kisváros kapott 800 milliós beruházást

A kormány célja rövid időn belül a bruttó egymillió forintos átlagbér és az ezereurós minimálbér elérése.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu