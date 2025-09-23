Szigetüzem modern megoldásokkal: Pramac generátor (x)

Egyetlen, váratlan áramszünet is komoly fennakadást okozhat: a hűtőlánc megszakadhat, a biztonsági rendszerek működésképtelenné válhatnak, és a termelés is leállhat, ami komoly anyagi kárt eredményezhet. Az energiapiaci trendek és szakértői előrejelzések szerint az áramszünetek gyakorisága a következő években nőni fog, ezért mindenképpen érdemes időben felkészülni.

A Prímaenergia kínálatában elérhető Pramac generátor és szigetüzemű (off-grid) rendszer valós, hosszú távon fenntartható megoldást nyújt mindazoknak, akik nem engedhetik meg maguknak az energiaellátásban rejlő kockázatot, és szeretnék biztosítani, hogy tevékenységük minden körülmények között zavartalan maradjon.

Pramac generátor: az intelligens tartalék

A Pramac gázüzemű generátor a korszerű technológia és a felhasználóbarát működés tökéletes összhangja. Kifejezetten azok számára tervezték, akik nem kívánják a véletlenre bízni otthonuk vagy vállalkozásuk áramellátását, de szeretnének egy diszkrét, automatizált, gazdaságosan működő megoldást.

Fotó: primaenergia.hu

A Pramac generátor előnyei:

Automatikus működés : Áramszünet esetén külső beavatkozás nélkül automatikusan visszakapcsol a hálózatra.

: Áramszünet esetén külső beavatkozás nélkül automatikusan visszakapcsol a hálózatra. Kettős üzemanyag-kompatibilitás : Földgázról és PB-gázról egyaránt üzemeltethető, így könnyedén válthat az aktuálisan elérhető energiahordozóra.

: Földgázról és PB-gázról egyaránt üzemeltethető, így könnyedén válthat az aktuálisan elérhető energiahordozóra. Csendes, diszkrét működés : Ideális lakóövezetbe, irodai környezetbe vagy vendéglátóhelyekre.

: Ideális lakóövezetbe, irodai környezetbe vagy vendéglátóhelyekre. Hosszú távú gazdaságosság : A PB-gáz hosszú távon is eltartható, ezért akár tartalékban is évekig rendelkezésre áll.

: A PB-gáz hosszú távon is eltartható, ezért akár tartalékban is évekig rendelkezésre áll. Egyszerű telepíthetőség: A Pramac generátor közvetlenül megrendelhető a PrimaNet kínálatából.

Ajánljuk otthontulajdonosoknak, kisebb vállalkozásoknak, irodáknak, éttermeknek – bárkinek, aki előrelátóan gondoskodna energiaellátásáról.

Szigetüzemű (off-grid) rendszer: a teljes önállóság

A Prímaenergia fenntartható szigetüzemű rendszerét azoknak ajánljuk, akik teljes energiafüggetlenségre törekednek. A napelemet, akkumulátort, invertert és gázüzemű generátort kombináló rendszer teljesen független, nem igényel sem központi villamoshálózatot, sem földgázellátást.