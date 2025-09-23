Deviza
EUR/HUF388.95 -0.08% USD/HUF329.82 0% GBP/HUF445.63 0% CHF/HUF416.15 0% PLN/HUF91.39 -0.05% RON/HUF76.61 -0.08% CZK/HUF16.04 -0.1% EUR/HUF388.95 -0.08% USD/HUF329.82 0% GBP/HUF445.63 0% CHF/HUF416.15 0% PLN/HUF91.39 -0.05% RON/HUF76.61 -0.08% CZK/HUF16.04 -0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,535.53 -0.76% MTELEKOM1,820 0% MOL2,700 -0.74% OTP28,690 -1.05% RICHTER9,950 -0.8% OPUS532 +0.56% ANY7,300 -0.27% AUTOWALLIS153.5 +0.33% WABERERS5,000 -2% BUMIX9,168.59 -0.56% CETOP3,444.54 +0.18% CETOP NTR2,149.76 +0.19% BUX98,535.53 -0.76% MTELEKOM1,820 0% MOL2,700 -0.74% OTP28,690 -1.05% RICHTER9,950 -0.8% OPUS532 +0.56% ANY7,300 -0.27% AUTOWALLIS153.5 +0.33% WABERERS5,000 -2% BUMIX9,168.59 -0.56% CETOP3,444.54 +0.18% CETOP NTR2,149.76 +0.19%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Szponzor logó
Szponzorált tartalom
Prímaenergia
Prímaenergia
Pramac
szigetüzemű rendszer
napelem
inverter
gáz

Szigetüzem modern megoldásokkal: Pramac generátor (x)

A megbízható energiaellátás ma már alapvető követelmény az élet minden területén – legyen szó az otthoni háztartásról, kisebb vagy nagyobb vállalkozásokról, illetve mezőgazdasági egységekről.
Szponzorált tartalom
2025.09.23, 13:26
Fotó: primaenergia.hu

Egyetlen, váratlan áramszünet is komoly fennakadást okozhat: a hűtőlánc megszakadhat, a biztonsági rendszerek működésképtelenné válhatnak, és a termelés is leállhat, ami komoly anyagi kárt eredményezhet. Az energiapiaci trendek és szakértői előrejelzések szerint az áramszünetek gyakorisága a következő években nőni fog, ezért mindenképpen érdemes időben felkészülni. 

A Prímaenergia kínálatában elérhető Pramac generátor és szigetüzemű (off-grid) rendszer valós, hosszú távon fenntartható megoldást nyújt mindazoknak, akik nem engedhetik meg maguknak az energiaellátásban rejlő kockázatot, és szeretnék biztosítani, hogy tevékenységük minden körülmények között zavartalan maradjon.

Pramac generátor: az intelligens tartalék

A Pramac gázüzemű generátor a korszerű technológia és a felhasználóbarát működés tökéletes összhangja. Kifejezetten azok számára tervezték, akik nem kívánják a véletlenre bízni otthonuk vagy vállalkozásuk áramellátását, de szeretnének egy diszkrét, automatizált, gazdaságosan működő megoldást.

Fotó: primaenergia.hu

A Pramac generátor előnyei:

  • Automatikus működés: Áramszünet esetén külső beavatkozás nélkül automatikusan visszakapcsol a hálózatra.
  • Kettős üzemanyag-kompatibilitás: Földgázról és PB-gázról egyaránt üzemeltethető, így könnyedén válthat az aktuálisan elérhető energiahordozóra.
  • Csendes, diszkrét működés: Ideális lakóövezetbe, irodai környezetbe vagy vendéglátóhelyekre.
  • Hosszú távú gazdaságosság: A PB-gáz hosszú távon is eltartható, ezért akár tartalékban is évekig rendelkezésre áll.
  • Egyszerű telepíthetőség: A Pramac generátor közvetlenül megrendelhető a PrimaNet kínálatából.

Ajánljuk otthontulajdonosoknak, kisebb vállalkozásoknak, irodáknak, éttermeknek – bárkinek, aki előrelátóan gondoskodna energiaellátásáról. 

Szigetüzemű (off-grid) rendszer: a teljes önállóság

A Prímaenergia fenntartható szigetüzemű rendszerét azoknak ajánljuk, akik teljes energiafüggetlenségre törekednek. A napelemet, akkumulátort, invertert és gázüzemű generátort kombináló rendszer teljesen független, nem igényel sem központi villamoshálózatot, sem földgázellátást.

Fotó: primaenergia.hu

A szigetüzemű rendszer előnyei:

  • Folyamatos energiaellátás: Ideális nyaralókhoz, tanyákhoz, mezőgazdasági területekre vagy rendezvényhelyszínekre, ahol nincs kiépített infrastruktúra.
  • Költséghatékony működés: A megújuló energia (napelem) és a gáz (PB vagy földgáz) kombinációja hosszú távon is gazdaságos.
  • Teljesen automatizált vezérlés: A modern inverter és vezérlőegység mindig az aktuálisan leghatékonyabb energiaforrásról működteti a rendszert.

Ajánljuk azoknak, akik már rendelkeznek napelemes rendszerrel, de szeretnék azt kiegészíteni gázellátással – csakúgy, mint azoknak, akiknél még nincs kiépített rendszer, de a napelemek telepítése könnyen megvalósítható, valamint mindazoknak, akiknél nem elérhető vagy nem megbízható a hálózati áram.

Miért válassza a Prímaenergiát?

  1. Személyre szabott szakértelem – nem sablonokban gondolkodunk: minden ajánlat a valós fogyasztási igények és helyszíni adottságok alapján készül.
  2. Kulcsrakész kivitelezés – a helyszíni felméréstől a hivatalos beüzemelésig mindent átvállalunk, így Ön nyugodt lehet a garancia és a működés biztonsága felől.
  3. Raktárról, gyorsan – népszerű modelljeink azonnal elérhetők, a kiszállítás és az engedélyeztetés menetében is segítjük Önt.
  4. Tartós, megbízható jelenlét – nem tűnünk el az első bekapcsolás után: karbantartás, alkatrész-ellátás és ügyfélszolgálati segítségben hosszú távon is számíthat ránk.

Ha szeretné a munka oroszlánrészét szakértőkre bízni, mi átvállaljuk: Önnek csak élveznie kell a folyamatos, megbízható energiát.

A Pramac generátor és a szigetüzemű rendszer egyszerre nyújt biztonságot, kényelmet és hosszú távú költségmegtakarítást – hálózaton belül és hálózaton kívül is.

Készen áll a teljes biztonságra?

Vegye fel velünk a kapcsolatot, kérjen személyre szabott ajánlatot, és tegye függetlenné áramellátását még ma!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu