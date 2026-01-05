Brutális béremeléssel indít az Aldi, átlépik az egymillió forintos határt – mutatjuk, kik kapnak több pénzt 2026-ban

Béremeléssel kezdi az új évet az Aldi Magyarország, így a vállalatcsoport minden magyarországi munkatársának emelkedik a fizetése, területenként eltérő mértékben – derül ki az üzletlánc hétfői közleményéből.

Minden dolgozó bére emelkedik az Aldinál / Fotó: Aldi Magyarország

A vállalat a béremelést azzal indokolta, hogy a munkatársak a mindenkori folyamatoktól függetlenül versenyképes fizetést vihessenek haza és közzé is tette, hogy milyen béreket kínál idén dolgozói számára. Az Aldi azt is elárulta, hogy a béremelés és a magasabb bérkategóriába sorolás egyaránt automatikusan történik. A bérsávot ugyanis a vállalatnál eltöltött idő határozza meg, így a munkatársak egyéni bértárgyalás nélkül, automatikusan kerülnek magasabb bérkategóriába az Aldinál töltött munkaéveik számának növekedésével.

Ennyi pénzt kapnak idén az Aldi dolgozói

A diszkontlánc közlése szerint így január 1-jétől az újonnan belépő áruházi dolgozók kezdő bére 8 órás munkaviszony mellett havi bruttó 541 900 forintra nő, a vállalatnál eltöltött egy év munkaviszony után már bruttó 562 600 forint a fizetés, míg az ebben a munkakörben elérhető legmagasabb bér bruttó 750 600 forint.

Emelkednek a fizetések az Aldi biatorbágyi logisztikai központjában is, ahol a 8 órás munkaviszonyban dolgozó logisztikai munkatársak kezdő bére havi bruttó 600 100 forintra nő. Egy év munkaviszony után azonban ez már bruttó 623 100 forintra emelkedik és a logisztikai területen a fizikai dolgozók a bruttó 795 200 forint keresetet is elérhetik.

A béremelés az Aldi 187 magyarországi üzletének vezetőit is érinti,

náluk bruttó 1 003 500 forintról indul a fizetés, ami szolgálati idő függvényében elérheti a bruttó 1 549 500 forintot is.

A közlemény szerint emelkednek a fizetések az Aldi International IT Services Kft.-nél, a cégcsoport informatikai tagjánál is, ahol az újonnan belépők legalább havi 679 200 forintra számíthatnak, ami egy év után eléri a 752 300 forintot is.

„Mostani intézkedésünknek köszönhetően 2026-tól az áruházvezetők kezdő bére már meghaladja az egymillió forintot, miközben az áruházi és logisztikai fizikai munkakörökben is tovább emeljük a bruttó béreket. Célunk változatlan: kiszámítható jövedelmet és automatikus bérfejlesztést biztosítani minden munkatársunk számára” – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.