Deviza
EUR/HUF384,32 0% USD/HUF329,27 +0,3% GBP/HUF443,07 +0,44% CHF/HUF414,25 +0,12% PLN/HUF91,15 -0,14% RON/HUF75,54 -0,08% CZK/HUF15,89 -0,12% EUR/HUF384,32 0% USD/HUF329,27 +0,3% GBP/HUF443,07 +0,44% CHF/HUF414,25 +0,12% PLN/HUF91,15 -0,14% RON/HUF75,54 -0,08% CZK/HUF15,89 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX112 930,09 +1,71% MTELEKOM1 808 +0,88% MOL2 976 +1,21% OTP35 970 +2,42% RICHTER9 905 +0,4% OPUS557 +1,44% ANY7 100 0% AUTOWALLIS149,5 -0,33% WABERERS5 300 +0,75% BUMIX10 085,76 +0,63% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 521,7 +1,81% BUX112 930,09 +1,71% MTELEKOM1 808 +0,88% MOL2 976 +1,21% OTP35 970 +2,42% RICHTER9 905 +0,4% OPUS557 +1,44% ANY7 100 0% AUTOWALLIS149,5 -0,33% WABERERS5 300 +0,75% BUMIX10 085,76 +0,63% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 521,7 +1,81%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kiskereskedelem
Aldi Magyarország
béremelés
fizetés

Brutális béremeléssel indít az Aldi, átlépik az egymillió forintos határt – mutatjuk, kik kapnak több pénzt 2026-ban

A diszkontlánc minden dolgozója magasabb bérre számíthat idén. Az Aldi célja, hogy megőrizze a bérek versenyképességét.
K. B. G.
2026.01.05, 10:27
Frissítve: 2026.01.05, 10:52

Béremeléssel kezdi az új évet az Aldi Magyarország, így a vállalatcsoport minden magyarországi munkatársának emelkedik a fizetése, területenként eltérő mértékben – derül ki az üzletlánc hétfői közleményéből.

Minden dolgozó bére emelkedik az Aldinál / Fotó: Aldi Magyarország

A vállalat a béremelést azzal indokolta, hogy a munkatársak a mindenkori folyamatoktól függetlenül versenyképes fizetést vihessenek haza és közzé is tette, hogy milyen béreket kínál idén dolgozói számára. Az Aldi azt is elárulta, hogy a béremelés és a magasabb bérkategóriába sorolás egyaránt automatikusan történik. A bérsávot ugyanis a vállalatnál eltöltött idő határozza meg, így a munkatársak egyéni bértárgyalás nélkül, automatikusan kerülnek magasabb bérkategóriába az Aldinál töltött munkaéveik számának növekedésével.

Ennyi pénzt kapnak idén az Aldi dolgozói

A diszkontlánc közlése szerint így január 1-jétől az újonnan belépő áruházi dolgozók kezdő bére 8 órás munkaviszony mellett havi bruttó 541 900 forintra nő, a vállalatnál eltöltött egy év munkaviszony után már bruttó 562 600 forint a fizetés, míg az ebben a munkakörben elérhető legmagasabb bér bruttó 750 600 forint.

Emelkednek a fizetések az Aldi biatorbágyi logisztikai központjában is, ahol a 8 órás munkaviszonyban dolgozó logisztikai munkatársak kezdő bére havi bruttó 600 100 forintra nő. Egy év munkaviszony után azonban ez már bruttó 623 100 forintra emelkedik és a logisztikai területen a fizikai dolgozók a bruttó 795 200 forint keresetet is elérhetik.

A béremelés az Aldi 187 magyarországi üzletének vezetőit is érinti, 

náluk bruttó 1 003 500 forintról indul a fizetés, ami szolgálati idő függvényében elérheti a bruttó 1 549 500 forintot is.

A közlemény szerint emelkednek a fizetések az Aldi International IT Services Kft.-nél, a cégcsoport informatikai tagjánál is, ahol az újonnan belépők legalább havi 679 200 forintra számíthatnak, ami egy év után eléri a 752 300 forintot is.

„Mostani intézkedésünknek köszönhetően 2026-tól az áruházvezetők kezdő bére már meghaladja az egymillió forintot, miközben az áruházi és logisztikai fizikai munkakörökben is tovább emeljük a bruttó béreket. Célunk változatlan: kiszámítható jövedelmet és automatikus bérfejlesztést biztosítani minden munkatársunk számára” – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

A vállalat azt is közölte, hogy a versenyképes bérek mellett számos kiegészítő juttatást biztosítanak, többek között ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat, valamint napi friss zöldség- és gyümölcsellátást is. Erre szükség is van, hiszen a német diszkontláncok Kelet-Európában egyre nagyobb versennyel néznek szembe az érkező orosz üzletláncok irányából. A Mere Magyarországon is megjelent Basket Plus néven, a friss értesülések szerint pedig a következő, régiós piacra lépő a Fix Price Group lehet. A vállalat várhatóan Szerbiában nyit üzletet 2026 elején.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu