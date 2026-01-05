Képtelen visszaállni a termelésre a magyarok egyik kedvenc autómárkája – egyszerűen nincs több a speciális alkatrészből
A Honda Motor hétfőn közölte, hogy további két héttel meghosszabbítja a termelés leállítását három kínai autógyárában a globális félvezetőhiány miatt.
A döntés ismét rávilágít az ellátási láncok tartós feszültségeire, amelyek Japán második legnagyobb autógyártóját is érzékenyen érintik – fogalmaz a Reuters.
A Guangzhou Automobile Group vállalattal közösen működtetett üzemeknek eredetileg hétfőn kellett volna újraindulniuk, de a termelés végül csak január 19-én folytatódik – erősítette meg a cég szóvivője.
A fennakadást a csipbeszállítások késedelme okozta. A problémák a Nexperia nevű félvezetőgyártóhoz köthetők, amely a kínai Wingtech leányvállalata.
A szállítási zavarok az elmúlt hónapokban több autógyártót is termelésük visszafogására kényszerítettek.
A Honda ugyanakkor nem erősítette meg hivatalosan, hogy a mostani döntés közvetlenül a Nexperiával függne össze.
A japán vállalat már korábban is kénytelen volt leállítani vagy csökkenteni a termelést észak-amerikai üzemeiben: tavaly október végétől novemberig szintén csiphiány nehezítette a gyártást.
A cikk megjegyzi, hogy az esetek jól mutatják, hogy a Honda továbbra is erősen kitett a globális félvezető-ellátás ingadozásainak.
Korábban beszámoltunk arról is, hogy a Nexperia-csipekből mutatkozó egyre nagyobb hiány veszélyezteti az autógyárak működését. A hiány a Nexperia kínai üzemei által gyártott alkatrészek exportjának befagyasztásából ered, aminek következtében leállt a járművezérlő egységekben használt egyszerű, de nélkülözhetetlen félvezetők szállítása. Az EGI tájékoztatása szerint a vitában érintett felek intenzíven dolgoznak azon, hogy megtalálják a megoldást.
A Kecskeméten is gyárat üzemeltető német Mercedes-Benz Group azt közölte, hogy elegendő Nexperia-csipje van rövid távra. A Volkswagen korábban arról tájékoztatott, hogy elegendő alkatrész áll rendelkezésére a következő hétre ahhoz, hogy németországi üzemei működjenek, bár nem zárta ki, hogy ezt követően zavarok következhetnek be a termelésben.
Az Egyesült Államokban az autógyártók szövetsége (MEMA) azt közölte, hogy az amerikai járműgyárakra heteken belül megmutatkozik a negatív hatása, ha a Nexperia-vitát nem rendezik.
A Toyota, a világ legnagyobb autógyártója szerint a Nexperia exportjának leállítása eddig korlátozottan hatott a termelésre, a Nissannak pedig elegendő készlete van november első hetéig. A Honda ezzel szemben a kanadai gyárában a felére csökkenti a termelést, és leállította a gyártást egy mexikói üzemében.