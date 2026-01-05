Feláldozható gépeket fejleszt Amerika, itt az első kép a Talonról – az F47-esek kísérnék a bevetéseken, a piszkos munkát bíznák rájuk

Az amerikai légierő bejelentette, hogy a Northrop Grumman új autonóm drónja, a Talon az egyik legesélyesebb jelölt a légierő együttműködési harci repülőgép-programjába való felvételre – közölte a Defensenews.

Az amerikai légierő vadászgépekkel együttműködő szuperdrónt fejleszt a James Webb-űrteleszkóp fejlesztőivel / Fotó: AFP

A CCA-k (collaborative combat aircraft, a vadászgépekkel együttműködésre képes drónfejlesztés – a szerk.) támadási feladatokat hajthatnak végre, felderítést végezhetnek, zavarhatják az ellenség jelzéseit vagy kommunikációját, vagy akár csali szerepet is betölthetnek, hogy eltereljék az ellenség támadásait a pilóta által irányított vadászgépektől. A légierő nyilatkozatában kifejtette, hogy a CCA-k elég megfizethetőek lennének ahhoz, hogy néhányat elveszítsenek a harcban anélkül, hogy túllépnék a költségvetését. A szolgálat egy „folyamatos versenyre” összpontosító beszerzési stratégiát fogadott el, amely lehetővé teszi a védelmi beszállítók számára, hogy több pontot szerezzenek a CCA programban.

A fejlesztés már évekkel ezelőtt elkezdődött

2024 áprilisában a légierő szerződést kötött az Anduril és a General Atomics vállalatokkal a CCA-k első fejlesztési szakaszának kidolgozására. A drónok repülési tesztjei 2025-ben kezdődtek. A CCA-k második fejlesztési szakaszára vonatkozó szerződéseket idén írhatják alá. A légierő közleményében kijelentette, hogy a Talon fejlesztése

kiemeli a légierő és a Northrop Grumman közötti folyamatos partnerséget, és elismeri az YFQ-48A típusú drón folyamatos fejlődését, mint a CCA program erős versenyzőjét.

„Biztató számunkra, hogy a Northrop Grumman folyamatosan fektet be a fejlett félig autonóm képességek fejlesztésébe” – mondta Jason Voorheis dandártábornok, a légierő vadászgépekért és fejlett repülőgépekért felelős programigazgatója.

Megközelítésünk összhangban áll stratégiánkkal, amelynek célja a verseny előmozdítása, az iparági innováció ösztönzése, valamint a legmodernebb technológiák gyors és széles körű bevezetése.

A légierő hagyományosan az F jelölést használja vadászgépeire, a Q jelölést pedig drónjaira. Az Y előtag jelzi, hogy ezek a CCA-k prototípusok, és gyártásba kerülésükkor el fogják hagyni.