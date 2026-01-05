Deviza
Feláldozható gépeket fejleszt Amerika, itt az első kép a Talonról – az F47-esek kísérnék a bevetéseken, a piszkos munkát bíznák rájuk

Az amerikai légierő hatalmas bejelentést tett: vadászgépekkel együttműködésre képes CCA típusú drónflottát fejleszt, amelyek egyelőre prototípusok, hamarosan tesztfázisba is kerülhetnek. Bár ezek a gépek nem helyettesítik, csak segítik az amerikai pilóták munkáját, a jövőben alacsony költségük miatt tömegesen bevethetővé válhatnak.
Csókási Annamária
2026.01.05., 10:04
Fotó: shutterstock

Az amerikai légierő bejelentette, hogy a Northrop Grumman új autonóm drónja, a Talon az egyik legesélyesebb jelölt a légierő együttműködési harci repülőgép-programjába való felvételre – közölte a Defensenews.

amerika
Az amerikai légierő vadászgépekkel együttműködő szuperdrónt fejleszt a James Webb-űrteleszkóp fejlesztőivel / Fotó: AFP

A CCA-k (collaborative combat aircraft,  a vadászgépekkel együttműködésre képes drónfejlesztés – a szerk.) támadási feladatokat hajthatnak végre, felderítést végezhetnek, zavarhatják az ellenség jelzéseit vagy kommunikációját, vagy akár csali szerepet is betölthetnek, hogy eltereljék az ellenség támadásait a pilóta által irányított vadászgépektől. A légierő nyilatkozatában kifejtette, hogy a CCA-k elég megfizethetőek lennének ahhoz, hogy néhányat elveszítsenek a harcban anélkül, hogy túllépnék a költségvetését. A szolgálat egy „folyamatos versenyre” összpontosító beszerzési stratégiát fogadott el, amely lehetővé teszi a védelmi beszállítók számára, hogy több pontot szerezzenek a CCA programban.

A fejlesztés már évekkel ezelőtt elkezdődött 

2024 áprilisában a légierő szerződést kötött az Anduril és a General Atomics vállalatokkal a CCA-k első fejlesztési szakaszának kidolgozására. A drónok repülési tesztjei 2025-ben kezdődtek. A CCA-k második fejlesztési szakaszára vonatkozó szerződéseket idén írhatják alá. A légierő közleményében kijelentette, hogy a Talon fejlesztése 

kiemeli a légierő és a Northrop Grumman közötti folyamatos partnerséget, és elismeri az YFQ-48A típusú drón folyamatos fejlődését, mint a CCA program erős versenyzőjét.

„Biztató számunkra, hogy a Northrop Grumman folyamatosan fektet be a fejlett félig autonóm képességek fejlesztésébe” – mondta Jason Voorheis dandártábornok, a légierő vadászgépekért és fejlett repülőgépekért felelős programigazgatója.

Megközelítésünk összhangban áll stratégiánkkal, amelynek célja a verseny előmozdítása, az iparági innováció ösztönzése, valamint a legmodernebb technológiák gyors és széles körű bevezetése.

A légierő hagyományosan az F jelölést használja vadászgépeire, a Q jelölést pedig drónjaira. Az Y előtag jelzi, hogy ezek a CCA-k prototípusok, és gyártásba kerülésükkor el fogják hagyni.

Nem helyettesíti a hús-vér amerikai pilótákat

A Northrop Grumman december 4-én jelentette be a Talon projektet, amelynek keretében a fejlett moduláris gyártási technikákat és a repülési feladatok sokoldalúságának javítását hangsúlyozta. A vállalat szerint a projekt fejlett együttműködést biztosít a pilótával és pilóta nélküli repülőgépek között, és „erősítő erőként” fog működni a műveleti feladatok során.

A Northrop a Talont nemzetközi ügyfelek számára is kínálja, és kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak és más nemzeteknek „lehetőséget ad a hatalom kiterjesztésére dinamikus fenyegetettségi környezetben”. A Talon a gyártó elmondása szerint kevesebb mint két év alatt jutott el a tervezőasztaltól a tesztfázisig.

 A vállalat a Beacon nevű autonóm tesztelési ökoszisztémáját használta a Talon repüléstechnikai szoftverének valós környezetben történő tesztelésére és a repülőgép fejlesztésének felgyorsítására.

Rebesgették, hogy hatalmas innovációt tervez a Northrop

A Northrop Grumman képviselői szerint a légierő első fejlesztési szakaszához egy CCA-tervet javasoltak, de végül nem ezt választották ki, valószínűleg a magas költségei miatt. A vállalat képviselői hozzátették, hogy a Talon jelentősen eltér az eredetileg bemutatott tervtől: körülbelül 1000 fonttal könnyebb, feleannyi alkatrészt használ, és 30 százalékkal rövidebb az építési ideje – számolt be az Air and Space Forces magazin.

A tőzsdék már látják, hogy kik lesznek a venezuelai beavatkozás nagy nyertesei – még ki sem nyitott a piac, amikor már szárnyalni kezdtek a részvények

Egyetlen amerikai óriáscég tartotta fent jelenlétét a dél-amerikai országban., külön engedéllyel.
3 perc
venezuelai olaj

Trump tízezer méter magasan mondta ki, mit csinál, ha „nem teszik boldoggá": meg sem mer szólalni a nagyhatalom Venezuela után

Amerika következő áldozata orosz olajjal vétett Trump ellen.
2 perc
magyar nemzeti bank

Jegybanki döntések, inflációs adatok és globális makromutatók: így zárta az évet a piac – milyen alapokra támaszkodhat a gazdaság 2026-ban?

A jegybank 6,5 százalékon tartotta az alapkamatot.
