Csúcsdöntéssel kezdte az évet a BUX, kockázatokat áraz a forintpiac

A BUX 112 321 ponton kezdett, ami bő 1 százalékos plusz, egyúttal historikus rekord. A forint még erős szinteken mozog, de hétfőn reggel bepótolta az ünnepek alatti geopolitikai kockázatok árazását.

Jól indult a nap a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában remek a hangulat

Év végén lefelé korrigáltak az amerikai részvényindexek, majd pénteken vegyes mozgásokat láthattunk. A széles piacot leképező S&P 500 és a klasszikus Dow Jones ipari átlag emelkedett, míg a technológiai fókuszú Nasdaq Composite enyhén csökkent.

Hétfőn hajnalban Ázsiában kedvező a hangulat: a hongkongi Hang Seng minimális emelkedést mutat. Míg a kontinentális kínai a Sanghaj Composite bő 1 százalékot, a japán Nikkei pedig majd 3 százalékot pattant.

A japán piacon különösen jó a hangulat,

a geopolitikai feszültségek erősödése miatt elsősorban a védelmi szektor részvényei szerepelnek jól.

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek 0,5 százalék körüli emelkedéssel indíthatják a mai kereskedést.

Az Equilor elemzői reggeli jegyzetükben a Barclay’s kockázatelemzésére hívták fel a figyelmet: a bank stratégái szerint tovább emelkedhetnek az amerikai részvényindexek az idei évben, ugyanakkor hektikussá válhat a mozgás, mivel magas értékeltségi szinteken léptek be a 2026-os évbe, melyek túlzottan a mesterséges intelligencia sikerére épülnek.

Pesti parkett: fényes a hangulat

Az OTP 35 430 forinton nyitott, ami majd 1 százalékos plusz.