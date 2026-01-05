Deviza
Csúcsdöntéssel kezdte az évet a BUX, kockázatokat áraz a forintpiac

Remek formában a blue chipek. Néhány kispapír is frissen pattant. A forint erős, de most a bizonytalanságok árazása van műsoron.
Faragó József
2026.01.05, 09:15
Frissítve: 2026.01.05, 10:46

A BUX 112 321 ponton kezdett, ami bő 1 százalékos plusz, egyúttal historikus rekord. A forint még erős szinteken mozog, de hétfőn reggel bepótolta az ünnepek alatti geopolitikai kockázatok árazását. 

pesti parkett
 Jól indult a nap a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsiában remek a hangulat

Év végén lefelé korrigáltak az amerikai részvényindexek, majd pénteken vegyes mozgásokat láthattunk. A széles piacot leképező S&P 500 és a klasszikus Dow Jones ipari átlag emelkedett, míg a technológiai fókuszú Nasdaq Composite enyhén csökkent.

Hétfőn hajnalban Ázsiában kedvező a hangulat: a hongkongi Hang Seng minimális emelkedést mutat. Míg a kontinentális kínai a Sanghaj Composite bő 1 százalékot, a japán Nikkei pedig majd 3 százalékot pattant. 

A japán piacon különösen jó a hangulat, 

a geopolitikai feszültségek erősödése miatt elsősorban a védelmi szektor részvényei szerepelnek jól. 

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek 0,5 százalék körüli emelkedéssel indíthatják a mai kereskedést.

Az Equilor elemzői reggeli jegyzetükben a Barclay’s kockázatelemzésére hívták fel a figyelmet: a bank stratégái szerint tovább emelkedhetnek az amerikai részvényindexek az idei évben, ugyanakkor hektikussá válhat a mozgás, mivel magas értékeltségi szinteken léptek be a 2026-os évbe, melyek túlzottan a mesterséges intelligencia sikerére épülnek. 

Pesti parkett: fényes a hangulat

Az OTP 35 430 forinton nyitott, ami majd 1 százalékos plusz.

OTP részvény
OTP részvény13:43:54
Árfolyam: 35 970 HUF +870 / +2,42 %
Forgalom: 8 446 887 630 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 2998 forintról startolt, ami közel 2 százalékos felpattanás.

MOL részvény
MOL részvény13:44:06
Árfolyam: 2 976 HUF +36 / +1,21 %
Forgalom: 1 504 457 226 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 9945 forintról indult, majd 1 százalékot emelkedve.

RICHTER részvény
RICHTER részvény13:43:55
Árfolyam: 9 900 HUF +35 / +0,35 %
Forgalom: 817 267 575 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 1800 forinton kezdett, közel 0,5 százalékos pluszban.

MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény13:36:53
Árfolyam: 1 808 HUF +16 / +0,88 %
Forgalom: 309 244 690 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A 4iG 4220 forinton kezdte az évet, bő 1 százalékot emelkedve.

4IG részvény
4IG részvény13:43:36
Árfolyam: 4 355 HUF +185 / +4,25 %
Forgalom: 548 028 265 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Néhány kispapír nagyot pattant: 

  • az Appeninn közel 5 százalékot,
  • az Akko bő 4 százalékot,
  • a Rába bő 4 százalékot,
  • a BIF majd 3 százalékot.

Elmúlt napok bizonytalanságait árazza a forint

Az euró-forint árfolyama 

az év utolsó napjaiban visszakerült a korábbi csökkenő trendcsatornába,

melynek felső trendvonala jelenleg 384,70-nél húzódik. Alatta az 50 és a 30 napos mozgóátlag szintén ellenállást jelent 384,66-nál és 384,35-nél. Erős támasz pedig 381,90 közelében látható a grafikonon.

Az euró-forint hajnalban 383 közelében járt, majd a tőzsdenyitáshoz közeledve meredeken 385-ig emelkedett. Nyitáskor 384,7 közelében jegyezték. 

Más szóval, 

nyitás előtt kilépett a kurzus a trendcsatornából.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
384,0246 -0,08%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

