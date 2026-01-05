Deviza
EUR/HUF384,02 -0,08% USD/HUF328,73 +0,13% GBP/HUF442,67 +0,35% CHF/HUF413,74 0% PLN/HUF91,07 -0,23% RON/HUF75,47 -0,17% CZK/HUF15,88 -0,19% EUR/HUF384,02 -0,08% USD/HUF328,73 +0,13% GBP/HUF442,67 +0,35% CHF/HUF413,74 0% PLN/HUF91,07 -0,23% RON/HUF75,47 -0,17% CZK/HUF15,88 -0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX112 908,91 +1,69% MTELEKOM1 808 +0,88% MOL2 970 +1,01% OTP35 980 +2,45% RICHTER9 910 +0,45% OPUS557 +1,44% ANY7 100 0% AUTOWALLIS149,5 -0,33% WABERERS5 300 +0,75% BUMIX10 082,65 +0,6% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 523,42 +1,88% BUX112 908,91 +1,69% MTELEKOM1 808 +0,88% MOL2 970 +1,01% OTP35 980 +2,45% RICHTER9 910 +0,45% OPUS557 +1,44% ANY7 100 0% AUTOWALLIS149,5 -0,33% WABERERS5 300 +0,75% BUMIX10 082,65 +0,6% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 523,42 +1,88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Hivatalosan is kezdetét veszi január 5-én a 2026-os politikai évad, Orbán Viktor miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatót tart délelőtt 11 órától. Az esemény egyben a választási kampány kezdete is, három hónap múlva, április 12-én tartják Magyarországon a következő általános parlamenti választásokat, ahol a választópolgárok sorban az ötödik választáson szazhatnak bizalmat a regnáló kormánypártoknak. A kormányfő várhatóan mintegy 3-3,5 órán keresztül válaszol az újságírók kérdéseire.

nemzetközi sajtótájékoztató
Nemzetközi sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor – kövesse élő tudósításunk / Fotó: Máthé Zoltán / MTI
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu