Bizalmi vagyonkezelés: fékek és ellensúlyok a családi pénzügyek rendszerében (x)
A végrendelet kézenfekvő megoldásnak tűnik, de több hátulütője is van. Egyfelől nem csupán jogilag, hanem a gyakorlatban is erősen kötött, merev forma, amellyel nehezen vagy sehogyan sem lehet például kivételes élethelyzeteket kezelni. Másfelől jellemzően hosszú és rögös út vezet egy-egy hagyatéki tárgyaláson át odáig, hogy minden örökös hozzájusson a végrendelkező által rá hagyott, jogos jussához. Ezalatt pedig sokszor semmi sem biztosítja az utódlásban érintett vagyonelemekkel történő felelős gazdálkodás lehetőségét vagy a vállalkozás(ok) megfelelő működtetését.
Ehhez képest a bizalmi vagyonkezelés kiszámítható és rugalmas konstrukció. Legfőbb előnye, hogy a családi vagyon akkor is egyben marad, ha az utódok érdemben nem foglalkoznának a kezelésével. Ez a konstrukció előre rögzített elvek szerint, egységesen tartja kézben a tulajdonosi jogokat, és nem engedi, hogy a vagyon szétaprózódjon.
További előnye, hogy a gyakorlatban is jól alkalmazható, különféle élethelyzetekben megbízhatóan működik. Mi történik, ha az alapító cselekvőképtelenné válna vagy váratlanul elhunyna? Végrendelet esetén akár hónapok is eltelhetnek, mire újra döntésképes ember rendelkezhet a vagyonról, közben a családi cég nem tud működni, szakszerű beavatkozás híján az értékpapír-portfólió veszíthet értékéből, ahogy önmagában a birtoklás az ingatlanok esetében sem garantálja a gyarapodást.
Ha van egy kijelölt bizalmi vagyonkezelő, ő azonnal dönt és képvisel; ha az eladás a kedvezményezettek érdeke, reális piaci áron fog kilépni, ha inkább a megtartás, megy tovább a működés. Nem tekinthető ügyeskedésnek, hanem egy előre kidolgozott, átgondolt forgatókönyv, amely a család hosszú távú érdekeit hivatott biztosítani. Sajnos számos esetben tapasztalható, hogy még ha az eredeti tevékenységben nem érdekelt örökösök el is tudják adni a vagyonelemeket, előfordulhat, hogy egy élet munkájának eredményét méltatlanul alacsony áron adják tovább, ezzel veszélyeztetve annak valódi értékét és a család jövőjét.
A bizalmi vagyonkezelésnek ráadásul van egy explicit humánus oldala is, amely a korunkra jellemző, sok esetben szétzilált családi viszonyokra is képes reflektálni. Sok családban több házasságból született gyermekek, kusza életutak és egyéb rendezetlen viszonyok nehezítik a döntéseket. A végrendeleti öröklés során általános szabály, hogy az örökrészek arányosan kerülnek meghatározásra, és csak különösen indokolt esetekben lehet ettől eltérni, a bizalmi vagyonkezelés keretrendszerébe bármilyen feltétel belefér: lehet teljesítményhez kötni a juttatást (diploma megszerzése, családi cégben végzett munka), lehet korlátokat szabni (szenvedélybetegség idején nem jár az apanázs), vagy lehet egyben történő értékesítéshez kötni a részesedések eladását, megakadályozni a családi vagyon feldarabolását. A kedvezményezettek köre ráadásul nem korlátozódik a természetes örökösökre. Akár a távolabbi rokonokra, sőt gyakorlatilag bárkire kiterjeszthető: az életet végigkísérő barátra, a közös sikert megteremtő munkatársra is.
Félreértés ne essék: a bizalmi vagyonkezelés célja nem az, hogy kiiktassuk a családot a döntésekből, hanem az, hogy konfliktusálló szabályrendszer legyen a vagyon körül. Ez egyformán szolgálja az örökül hagyó és az örökséghez hozzájutó generációk érdekeit.
Végezetül hadd térjek ki még egy tévhitre, amely visszatérően kapcsolódik a bizalmi vagyonkezeléshez: a konstrukció leegyszerűsítése adóelkerülési praktikává félrevezető és nem tükrözi annak valódi célját és értékét. A bizalmi vagyonkezelés lényege valójában az értékmegőrzés és az értékteremtés. Itt jön be a képbe a számlavezető bank, hiszen egyáltalán nem mellékes szempont, hogy valóban teljes körű pénzügyi hátteret képes-e nyújtani ehhez a jellemzően bonyolult, számos érintettet bevonó konstrukcióhoz.
Hogy a vagyon ne csak túlélje a tulajdonosváltást, hanem képes legyen tovább gyarapodni, és a jövőben is ugyanazokat az értékeket szolgálja, amelyek mentén létrejött – még akkor is, ha az utódlás bebiztosításához sem a szándék, sem a megfelelő szakmai háttér nem áll rendelkezésre a családban.
További információkért kattintson.
A tájékoztatás nem teljes körű, csupán a figyelem felkeltését szolgálja, és nem minősül ajánlattételnek, befektetési tanácsadásnak, befektetési elemzésnek vagy adótanácsadásnak. Az OTP Bank Nyrt. bizalmi vagyonkezelési szolgáltatást nem nyújt, amennyiben ilyen szolgáltatást venne igénybe, forduljon bizalmi vagyonkezelési szolgáltatásban jártas szakértőhöz. Ha bővebb információra van szüksége a bizalmi vagyonkezeléshez kapcsolódó banki szolgáltatásról, forduljon privát banki tanácsadójához.