Bizalmi vagyonkezelés: fékek és ellensúlyok a családi pénzügyek rendszerében (x)

A végrendelet kézenfekvő megoldásnak tűnik, de több hátulütője is van. Egyfelől nem csupán jogilag, hanem a gyakorlatban is erősen kötött, merev forma, amellyel nehezen vagy sehogyan sem lehet például kivételes élethelyzeteket kezelni. Másfelől jellemzően hosszú és rögös út vezet egy-egy hagyatéki tárgyaláson át odáig, hogy minden örökös hozzájusson a végrendelkező által rá hagyott, jogos jussához. Ezalatt pedig sokszor semmi sem biztosítja az utódlásban érintett vagyonelemekkel történő felelős gazdálkodás lehetőségét vagy a vállalkozás(ok) megfelelő működtetését.

Ehhez képest a bizalmi vagyonkezelés kiszámítható és rugalmas konstrukció. Legfőbb előnye, hogy a családi vagyon akkor is egyben marad, ha az utódok érdemben nem foglalkoznának a kezelésével. Ez a konstrukció előre rögzített elvek szerint, egységesen tartja kézben a tulajdonosi jogokat, és nem engedi, hogy a vagyon szétaprózódjon.

További előnye, hogy a gyakorlatban is jól alkalmazható, különféle élethelyzetekben megbízhatóan működik. Mi történik, ha az alapító cselekvőképtelenné válna vagy váratlanul elhunyna? Végrendelet esetén akár hónapok is eltelhetnek, mire újra döntésképes ember rendelkezhet a vagyonról, közben a családi cég nem tud működni, szakszerű beavatkozás híján az értékpapír-portfólió veszíthet értékéből, ahogy önmagában a birtoklás az ingatlanok esetében sem garantálja a gyarapodást.

Ha van egy kijelölt bizalmi vagyonkezelő, ő azonnal dönt és képvisel; ha az eladás a kedvezményezettek érdeke, reális piaci áron fog kilépni, ha inkább a megtartás, megy tovább a működés. Nem tekinthető ügyeskedésnek, hanem egy előre kidolgozott, átgondolt forgatókönyv, amely a család hosszú távú érdekeit hivatott biztosítani. Sajnos számos esetben tapasztalható, hogy még ha az eredeti tevékenységben nem érdekelt örökösök el is tudják adni a vagyonelemeket, előfordulhat, hogy egy élet munkájának eredményét méltatlanul alacsony áron adják tovább, ezzel veszélyeztetve annak valódi értékét és a család jövőjét.

A bizalmi vagyonkezelésnek ráadásul van egy explicit humánus oldala is, amely a korunkra jellemző, sok esetben szétzilált családi viszonyokra is képes reflektálni. Sok családban több házasságból született gyermekek, kusza életutak és egyéb rendezetlen viszonyok nehezítik a döntéseket. A végrendeleti öröklés során általános szabály, hogy az örökrészek arányosan kerülnek meghatározásra, és csak különösen indokolt esetekben lehet ettől eltérni, a bizalmi vagyonkezelés keretrendszerébe bármilyen feltétel belefér: lehet teljesítményhez kötni a juttatást (diploma megszerzése, családi cégben végzett munka), lehet korlátokat szabni (szenvedélybetegség idején nem jár az apanázs), vagy lehet egyben történő értékesítéshez kötni a részesedések eladását, megakadályozni a családi vagyon feldarabolását. A kedvezményezettek köre ráadásul nem korlátozódik a természetes örökösökre. Akár a távolabbi rokonokra, sőt gyakorlatilag bárkire kiterjeszthető: az életet végigkísérő barátra, a közös sikert megteremtő munkatársra is.