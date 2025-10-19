Deviza
befektetés
svéd
Stockholm

Viking virtus: egy kis európai tőzsde Londont és Frankfurtot is lepipálja

Csak úgy öntik a pénzt a svédek a részvénypiacra. Miközben csapatosan hagyják el a tőzsdei cégek a londoni Cityt, Stockholmban egyre nő a pörgés a parketten.
Murányi Ernő
2025.10.19, 19:01
Frissítve: 2025.10.19, 20:21

Alaposan ráver idén egy kis európai tőzsde Londonra és Frankfurtra is az újonnan parkettre lépő vállalatok által bevont tőke összegét tekintve – írja a Bloomberg. Stockholm megmutatja, hogy lehet az óriások között boldogulni.

Stockholm
A Verisure IPO-ja volt idén a stockholmi tőzsdén a legnagyobb dobás / Fotó: ANP via AFP

Stockholmban már a fellendülés előszelét érezni 

Stockholm, a svéd főváros ugyanis jó úton halad afelé, hogy az ottani tőzsdére lépő cégek összesen 6,8 milliárd dollárnak megfelelő forrást vonjanak be 2025-ben a vállalati IPO-k révén, amivel Európában várhatóan az első, globálisan pedig az Egyesült Államok, Kína, Hongkong és India után az ötödik helyet szerezhetik meg.

Ráadásul a Verisure Plc biztonsági cég stockholmi tőzsdei bevezetése a Porsche AG 2022-es debütálása óta a legnagyobb európai IPO, mintegy 3,1 milliárd dollárnak megfelelő tőkebevonással.

Stockholm egy olyan időszakban domborít nagyot, amikor a londoni börze óriásai egymás után költöznek New Yorkba, és az európai technológiai unikornisoknak sem akaródzik parkettre lépni.

Bezzeg a svéd tőzsdén csak úgy forr a levegő a tőzsdére lépő kisvállalatoktól és a következő növekedési történetre leső helyi befektetési alapoktól, ami már a gazdasági fellendülés előszele lehet. Mindenképpen követendő példa ugyanakkor a gyenge tőkepiacait pátyolgató többi európai ország számára. 

Kedvező volt a csillagállás idén, főként a befektetői étvágy és a vállalatok tőzsdére lépési készsége miatt

– mondta Henric Roth, a Baker McKenzie ügyvédi iroda IPO-kra szakosodott helyi partnere. 

A svédek bátor befektetők

A helyi ranglistán a Verisuret a Noba Bank követi, amely 808 millió dollárnyi forrást vont be, majd a jegyzési árhoz mérten 30 százalékkal drágult a parketten töltött első napon.

A Bloomberg által összeállított adatok szerint idén eddig kilenc cég lépett a stockholmi tőzsdére, ami szintén hároméves csúcs.

Ráadásul a svéd tőkepiac túl kicsi ahhoz, hogy a skandináv ország nemzetközi porondra lépő igazi óriásait is otthon tartsa. Ezért az elmúlt években kénytelen volt olyan Svédországból induló bombasikereket átengedni a Wall Streetnek, mint például

  •  a Spotify, 
  • a Klarna Group 
  • vagy az Oatly Group IPO-ja. 

A stockholmi börze teljes kapitalizációja ugyanis ezermilliárd dollár, így nem tud versenyezni a 70 ezermilliárd dolláros amerikai piaccal.

Amint azonban az adatok mutatják, a stockholmi tőzsde megtalálta a helyét a nap alatt, ami nem kis részt annak a kulturális sajátosságnak köszönhető, hogy

a svédek viking őseikhez méltón a kockázatokat bátran vállaló befektetők. 

A britekkel és a németekkel szemben ugyanis, akik hajlamosak rá, hogy a pénzüket megtakarítási számlán tartsák, vagy legfeljebb az ingatlanpiacon fektessék be, aktívan keresik a tőzsdei befektetési lehetőségeket, miközben gyorsan növekvő vállalatokból sincs hiány.

A svéd tőkepiac sem fenékig tejfel

A svéd tőzsde stabilitása is ösztönzi az üzletkötéseket

– mondta Anna Boqvist, a DNB Carnegie Investment Bank részvénytőkepiaci vezetője. 

A svéd IPO-k vásárlása ugyanakkor távolról sem kockázatmentes, néhány esetben megégették velük magukat a befektetők. 

Voltak kiemelkedő cégek, mint például az Enity Holding befektetési cég, amelynek részvényei mintegy 50 százalékkal emelkedtek a júniusi tőzsdei bevezetése óta. Mások, mint például a játékfejlesztő Hacksaw vagy a Roko magántőke-társaság, estek. A csúcskategóriás kamerákat gyártó Qualisys Holding részvényei nem kevesebb, mint 25 százalékkal estek tőzsdei bevezetésük óta.

Az IPO-bumm mögött azonban az aktív családi befektetők serege áll. Az Európai Megtakarítási Intézet idei jelentése szerint 

a svéd háztartások megtakarításaik több mint felét részvényekbe fektetik, ami több mint kétszerese az euróövezeti átlagnak. 

Az ország 2012-ben vezette be az InvesteringsSparKontót, vagyis az ISK-t, amely leegyszerűsítette a tőkebefektetések adózását, és elhárította a fölös bürokratikus akadályokat.

Egy átlagos svéd háztartás nem tesz különbséget a megtakarítás és a befektetés fogalma között

– mondta Niklas Wykman, a svéd pénzügyi piacok minisztere a Bloombergnek. 

A Svéd Befektetési Alap adatai szerint pedig a svéd befektetési alapok eszközeik körülbelül 69 százalékát részvényalapokban helyezik el, ami megint csak a legmagasabb arány Európában. 

Emellett minden negyedik svéd közvetlenül is birtokol részvényeket, részesedésük átlagosan körülbelül 540 ezer koronát, azaz nagyjából 19 millió forintot tesz ki – derül ki a Euroclear Sweden adataiból.

 

