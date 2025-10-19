Még hogy csak olajmonarchia: Szaúd-Arábia felfoghatatlan értékű nemesfémen is ül - lendületesen srófolják fel a kitermelést

Szaúd-Arábia kiaknázatlan ásványkincseinek becsült értéke 2,5 ezermilliárd dollár, a közel-keleti ország földje többek között aranyat, rezet, foszfátot, cinket, nikkelt, titánt és ritkaföldfémeket rejt. A hatalmas olajkészletéről ismert monarchia a világ foszfátkészleteinek mintegy 7 százalékát birtokolja, miközben a régió legnagyobb aranykészleteivel rendelkezik.

Szaúd-Arábia ásványkincsei a gazdasági áttörés kulcsai lehetnek / Fotó: Chatrawee Wiratgasem / shutterstock(Képünk illusztráció)

Szaúd-Arábia bányászati szektora 2024-ben körülbelül 17 milliárd dollárral járult hozzá az ország GDP-jéhez. Rijád célja, hogy 2030-ra 75 milliárd dollárra emelje az iparág teljesítményét, emiatt folyamatosan zajlanak a feltárások és a beruházások. Szaúd-Arábia területén több aktív bánya található, például Tabuk régióban vasércet, Kaszím tartományban aranyat hoznak a felszínre.

A szaúdi bányászati szektornak ígéretes a jövője, mivel egyre nő a kereslet a zöldátállás alapkövét jelentő kritikus nyersanyagok iránt. Az intenzív kutatások, a beruházások és állami támogatás tovább pörgeti a bányaipart, ami várhatóan új lelőhelyek feltárását és termelési kapacitások növelését eredményezi a jövőben.

Szaúd-Arábia gazdasága egyre kevésbé függ az olajtól

Az olajmonarchia évek óta a gazdaság több lábra állításán dolgozik, hogy függetlenedjen az olajeladásoktól. Ennek elérésére megalkotta a Vízió 2030 programot, amelynek keretében rengeteget költ a turizmus népszerűsítésére, valamint befektetett a videójáték-iparba és a filmgyártásba, miközben megalomán projekteket is előszeretettel finanszíroz.

Ennek már érezhető a hatása, mivel tavaly a nem olajhoz kötődő ágazatok történelmi csúcsot értek el, és a GDP 54,8 százalékát tették ki, miközben 2014-ben ez az arány még csak 44,5 százalék volt. Szaúd-Arábia gazdasága tavaly 1,3 százalékkal nőtt, a nem olajipari tevékenységek 4,3 százalékkal bővültek, míg az olajszektor 4,5 százalékkal zsugorodott.

A nem olajipari export 2024-ben elérte a rekordot jelentő 137,29 milliárd dollárt, ami 13 százalékos növekedés az előző évhez képest. Idén a második negyedévben éves szinten 3,9 százalékkal bővült a szaúdi GDP az első negyedévi 3,4 százalékos emelkedést követően. Az erősebb teljesítményt nagyrészt a nem olajipari tevékenységek növekedése okozta.