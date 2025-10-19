Van egy szektor, ahol még a mesterséges intelligencia lufijánál is nagyobb a buborék: bevétel és ügyfelek nélküli vállalatok érnek milliárd dollárokat

A túlfűtöttség jelei látszódnak az energiaszektorban. Bár sokan aggódnak a túlárazott technológiai vállalatok miatt, ezek többsége rendkívül nyereséges cég, amelyek akkor is működőképesek maradhatnak, ha a mesterséges intelligencia (MI) körüli fellendülés nem bizonyul tartósnak. Az energiaszektorban viszont más a helyzet: több, bevétel nélküli energiavállalat piaci értéke összesen már meghaladja a 45 milliárd dollárt. A befektetők arra számítanak, hogy a technológiai cégek egyszer majd megveszik ezektől a vállalatoktól azt az áramot, amit még meg sem termelnek – mutat rá cikkében a The Wall Street Journal.

Nemcsak a mesterségesintelligencia-, de az energiaszektorban is buborék fúvódik / Fotó: AFP (illusztráció)

A mesterséges intelligencia lufijánál talán csak az energiavállalatoké nagyobb

A legnagyobb ezek közül az Oklo, amelynek részvényei az év eleje óta nyolcszorosukra emelkedtek. A nukleáris startup támogatói között van Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója is.

A vállalat piaci értéke október közepén körülbelül 26 milliárd dollár, amivel az Egyesült Államok legnagyobb, bevétel nélküli tőzsdei cége.

Az Oklo olyan kis, moduláris atomerőműveket fejleszt, amelyek víz helyett folyékony nátriumot használnak hűtőanyagként, és dúsított uránnal működnek. A cég még nem kapott működési engedélyt az amerikai nukleáris hatóságtól, és egyetlen szerződése sincs áramvásárlókkal. Elemzők szerint 2028 előtt nem is várható érdemi bevétele.

Egy másik bevétel nélküli vállalat a Fermi, amely az október elejei tőzsdei bevezetésekor 19 milliárd dollárra volt értékelve. A történelemben mindössze két másik, bevétel nélküli cég ért el ennél magasabb értékelést az IPO-ja napján az inflációval kiigazítva: a Rivian elektromosautó-gyártó és a Corvis optikai hálózati eszközgyártó a dotkomlufi idején.

A Fermit Rick Perry volt amerikai energiaügyi miniszter támogatja, és Toby Neugebauer, a csődbe ment GloriFi bank korábbi vezérigazgatója vezeti. A cég 11 gigawattnyi, azaz Új-Mexikó teljes kapacitásával megegyező energiakapacitást nyújtana adatközpontoknak. A részvények az elmúlt napokban 3 százaléknál is többel emelkedtek. A cég piaci értéke 17 milliárd dollár feletti, alig marad el a már működő Talen Energy értékétől, amely szintén 11 gigawattot termel.