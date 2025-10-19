Hivatalos: megnevezték, kik a felelősök a parajdi sóbánya katasztrófájáért – senki sem ússza meg közülük

A hét végén bemutatták annak a hivatalos jelentésnek a következtetéseit, amelyet a román miniszterelnöki hivatal ellenőrző testülete készített a parajdi sóbánya katasztrófájáról.

Parajdi sóbánya: megnevezték a felelősöket, nem ússzák meg / Fotó: Kiss Gábor

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, a román állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába még májusban tört be ismét a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bánya valamennyi részét.

A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, amelyet korábban évente százezrek kerestek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése függ. A napokban számoltunk be róla, hogy

az idei nyári főszezonban mintegy 80 százalékkal csökkent a turisták száma.

A bányakatasztrófa nemcsak Parajdot, hanem a környező településeket is sújtotta. Évente mintegy 600 ezer turista látogatta a sóbányát, akik nemcsak Parajdon szálltak meg, hanem a környező falvakban is. A visszaesést részben

a bányakatasztrófa,

részben a romániai belföldi turizmus csökkenése okozta,

emellett a sajtó által közvetített apokaliptikus kép is visszatartotta a turistákat.

Parajdi sóbánya: mintha direkt akarták volna a katasztrófát

A romániai Országos Sóipari Társaság (Salrom) alábecsülte és nem tekintette fenyegető veszélynek a parajdi sóbányában a vízbetörés kockázatát, valamint azt, hogy ennek milyen hatása lehet a sólelőhelyre – vonta le a következtetést szombaton ismertetett jelentésében a román miniszterelnöki hivatal ellenőrző testülete, miután befejezte a bányakatasztrófa nyomán a két érintett állami vállalatnál, a Salromnál és a vízügyi hatóságnál (ANAR) végzett vizsgálatot.

A kormány honlapján nyilvánosságra hozott, tíz pontban összefoglalt jelentés rámutat: a vizsgált intézményeknél fellelhető információk szerint

előre látható volt, hogy Korond-patak eláraszthatja a bányát, ennek ellenére a Salrom folyamatosan alábecsülte ennek kockázatát és nem tekintette közvetlen veszélynek.

Így az állami vállalat műszaki és szervezési tervei nélkülözték a stratégiát a lelőhely, a tárnák és berendezések védelmére. Intézkedései nem a veszély kiküszöbölésére irányultak – főként karbantartási és sürgősségi munkálatokat végzett –, nem voltak olyan beruházások, amelyek a sóbánya hosszú távú védelmét szolgálták volna.