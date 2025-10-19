Egy nagyhatalmon múlik, mennyi napelemet és szélerőművet telepíthetünk
Az Európai Unió tavaly 14,6 milliárd eurót fordított olyan eszközök, berendezések, sőt zöldtermékek importjára is, amelyekre a zöldenergia előállításához szüksége volt. A tétel legjelentősebb részét, 11,1 milliárd eurót a napelemekre fordította az Eurostat adatai szerint.
Folyékony bioüzemanyagokat 2,9 milliárd euróért vásárolt az uniós határokon kívülről, szélturbinákat pedig 0,5 milliárd euróért.
Olcsóbb lett a napelem
Az importált napelemekre költött pénz 43 százalékkal volt kevesebb, mint 2023-ban, az árak csökkenése miatt. Közben ezen import össztömege szerény 2 százalékkal nőtt. A folyékony bioüzemanyag-import értéke 25 százalékkal esett.
Viszont a szélturbinák importja nemcsak hogy a kiadás alapján nőtt 102 százalékkal, hanem össztömegben is 113 százalékkal.
Így a 2024-ben beszerzett 32 373 szélturbina 9072-vel több mint 2023-ban.
Az EU 2024-ben
- 0,7 milliárd euró értékben exportált napelemeket,
- 1,8 milliárd euró értékben folyékony bioüzemanyagokat
- és 2,8 milliárd euró értékben szélturbinákat.
A napelemekkel és a folyékony bioüzemanyagokkal ellentétben a szélturbinák exportja jelentősen meghaladta az importértéket. Az utóbbi termékek kivitele értékben 41 százalékkal, tömegben 28 százalékkal nőtt. Ez a darabszám szintén azt takarja, hogy a 2024-es 17 180 szélturbinaexport 7434-gyel volt több az előző évinél.
Az EU napelemexportjának értéke 22 százalékkal esett, de a termékek tömege 24 százalékkal nőtt. A folyékony bioüzemanyagok kivitele értékben és tömegbe is esett. Az előbbi adat 18, az utóbbi 7 százalékkal lett kisebb.
Kína küldte a legtöbb napelemet
Kína volt messze a legnagyobb napelem-beszállító, onnan érkezett az összes import 98 százaléka. Bár a részesedése ugyanakkora maradt, mint 2023-ban, a Kínából származó napelem-behozatal teljes értéke 19,0 milliárd euróról 10,9 milliárd euróra csökkent 2024-re.
A folyékony bioüzemanyagok esetében is Kína vezet, de az összes importból kisebb, 24 százalékos részesedéssel, míg a 2023-as súlya még 36 százalékos volt. A folyékony bioüzemanyagok legfontosabb vevői közé tartozott Malajzia (15 százalék), az Egyesült Királyság (13 százalék) és Brazília (12 százalék).
A szélturbinák is főként Indiából és Kínából érkeztek. Egy év alatt Kína részesedése 31 százalékról 43 százalékra nőtt, míg Indiáé 58 százalékról 48 százalékra csökkent.