Lízingből visszavett eladó autók – megéri? VIN alapján ellenőrizze a történetet és ne fizessen túl (x)

A használt autó lízing után olyan jármű, amelyet egy cég vagy magánszemély használt lízingszerződés keretében, beleértve a népszerű hosszú távú bérletet is. A szerződés lejárta után az autó automatikusan visszakerül a lízingcégekhez, és a másodlagos piacra kerül. Lehetnek személyautók és haszongépjárművek egyaránt.
A használt autó lízing után fő előnye a kereskedésben vásárolt járművel szemben a dokumentált történet. A lízingflották gondosan nyomon vannak követve, például rendszeres szervizbejegyzésekkel, ami sokkal nagyobb átláthatóságot biztosít a vásárlónak.
A kereskedésekben gyakran hiányzik a teljes dokumentáció, és a futásteljesítmény vagy korábbi károk nem mindig vannak egyértelműen rögzítve. Ezért a használt autó lízing után vásárlása, a VIN-jelentés előzetes áttekintése után, általában kiszámíthatóbb és kevésbé kockázatos a rejtett hibák szempontjából, mint a kereskedői járművásárlás.
A jármű valódi történetének hiánya hibás vásárlási döntésekhez vezethet. Az autoDNA kutatásai szerint ez nemcsak a vásárlók elégedetlenségét okozza, hanem az egész használtautó-piac destabilizálódásához is hozzájárul. A tulajdonosok több mint 40 százalékának a vásárlás után kellett eltávolítania korábban nem feltárt baleseti károkat, ami bizonyítja az átláthatóság hiányának mértékét a hirdetésekben és tranzakciókban.
Hogyan ellenőrizze a használt autó lízing után történetét VIN alapján? – lépésről lépésre
A VIN-jelentés segít a döntéshozatalban. A használt autót vásárlók 86 százaléka tart a rejtett műszaki hibáktól – a jármű történetének elemzése (például az autoDNA jelentése alapján) csökkenti ezt a kockázatot, és lehetővé teszi a tudatos értékelést. Ha a jármű története nem vet fel aggályokat, folytathatja a részletes szemlét és a próbavezetést.
A használt autó lízing után vásárlása egyszerre jár előnyökkel és bizonyos korlátozásokkal, amelyeket érdemes ismerni a végső döntés meghozatala előtt.
A használt autó lízing után vásárlása pénzügyileg és gyakorlati szempontból is vonzó megoldás. Az ilyen autók ára jelentősen alacsonyabb, mint az új modelleké, ugyanakkor a jármű általában dokumentált és viszonylag rövid használati múlttal rendelkezik.
A flottajárműveket rendszeresen szervizelik hivatalos szervizekben, amit a szervizkönyv és a számlák is igazolnak. A lízingcégek ciklikusan rögzítik a kilométeróra állását, így könnyen ellenőrizhető annak hitelessége.
Az autoDNA és a Minds & Roses 2025-ös kutatása szerint a vásárlók 81 százaléka szerint a futásteljesítmény információja kulcsfontosságú tényező a használt autó kiválasztásánál.
A lízingelt járművek ritkán futnak 100 ezer kilométernél többet, mivel általában 2–5 évig használják őket. Gyakran hosszú távokon is közlekednek, így a nagyobb futásteljesítmény sem jelent feltétlen problémát.
További előny, hogy ezek viszonylag frissek, modern felszereltséggel rendelkeznek, és gyakran dokumentált javításokkal bírnak.
A flottajárműveket gyakran intenzíven használják, például hosszú távokon, értékesítők által. Figyelmet kell fordítani az esetleges intenzív használatra, amely gyorsítja az alkatrészek kopását – szerencsére ez főként a kopó alkatrészeket érinti. Ezért elsőként az abroncsok, a fékek és a felfüggesztés állapotát érdemes ellenőrizni.
Tipikusak a mindennapi használatból származó nyomok is: karcolások, parkolási sérülések, horpadások vagy az agresszív vezetés jelei.
Korlátozó tényező lehet a modellek választéka is. A lízingcégek kínálata a flottákban népszerű márkákat tükrözi, ezért gyakran dominálnak olyan autók, mint a Toyota, Skoda, Opel vagy Peugeot. A vásárlónak számolnia kell a kisebb választékkal és a kevésbé egyedi felszereltségi konfigurációk lehetőségével.
Igen, a gépjármű-lekérdezés értékes információforrás a lízingelt autó vásárlásakor is. Az autoDNA jelentésben többek között az alábbi bejegyzések találhatók:
A járműtörténet segítségével a vásárló ellenőrizheti a kilométeróra állását, sőt, akár a jármű archív fotóit is, ha elérhetők. A jelentés nem helyettesíti teljes mértékben a szemlét vagy a szakszervizben végzett vizsgálatot, de jelentősen csökkenti a kockázatát annak, hogy a vásárló túl magas árat fizessen esetleges rejtett hibákért.
Kezdje a karosszériával, és alaposan hasonlítsa össze a festék árnyalatait. Ellenőrizze az ajtók, a motorháztető, a csomagtartó illeszkedését, valamint az ablakok jelzéseit. Az egyenetlen hézagok, különböző üvegazonosító számok vagy festési nyomok (például a különböző elemek árnyalatbeli eltérései) korábbi javításokra utalhatnak.
Lépjen a belső térre, és értékelje az ülések, a kormány, a kárpit és a műanyag elemek állapotát. A kopások, repedések, a dohányzás szaga vagy a kopott elemek az intenzív használatot és a nagy futásteljesítményt jelzik. A lízingelt autók esetében, amelyek rendszerint viszonylag újak (2-3 évesek), ezek a nyomok nem lehetnek túlzottak.
Ellenőrizze a felszereltséget és az elektronikát. Tesztelje a klímaberendezés, a multimédia, a gombok, az ablakok, a lámpák és az érzékelők működését. A lízingelt autók esetében kisebb elektronikai hibák elég gyakoriak.
Ellenőrizze a mechanikai alkatrészeket. Értékelje a gumik kopásának egyenletességét, a féktárcsák és betétek, valamint a felfüggesztés állapotát. Az egyenetlenségeknél hallható kattanás lazaságra utalhat, az egyenetlen mintázat gyakran rossz geometriára utal.
A próbaút során figyeljen a váltó sima működésére, a motor reakciójára, a fékek hatékonyságára és a felfüggesztés zajaira. Figyelje a műszerfalon lévő kontroll-lámpákat és hibajelzéseket is.
Végül ellenőrizze a VIN-szám egyezőségét a dokumentumokban és a jármű elemein. Nézze át a szervizkönyvet és a számlákat. Használhatja az autoDNA riportját is, amely lehetővé teszi a szervizek rendszerességének, a lehetséges sérüléseknek és a régi fényképeknek az ellenőrzését. Ez jelentősen csökkenti annak kockázatát, hogy tudatlan vásárlási döntést hozzon.
A VIN-riport hasznos információforrás, amely támogathatja az ármegbeszéléseket és a tárgyalásokat. A korábbi sérülésekről szóló bejegyzések, a használat nyomai vagy a szervizdokumentáció hiányosságai valós értékelést tesznek lehetővé a jármű értékéről.
Jó megoldás a kezdeti költségek becsült értékének előkészítése, például a gumik cseréje, olajcsere vagy a belső tér felfrissítése, és ezek figyelembevétele a tárgyalások során.
Hasznos lehet az összehasonlítás más piaci ajánlatokkal – ha hasonló autók olcsóbban elérhetők, az érv lehet a tárgyalásokhoz. Érdemes figyelni a hirdetés online jelenlétének idejére, mert minél tovább vár a jármű vevőre, annál rugalmasabb az eladó az árral kapcsolatban.
A gyakorlati megközelítés a kockázatok konkrét költségekkel való összekapcsolásán alapul. Ha valószínű egy költséges javítás, érdemes ezt figyelembe venni a tárgyalások során, mint indok a nagyobb árengedményre, vagy jelzésként venni a vásárlás megtérülésének újbóli elemzésére.
A lízingelt autó vásárlása olyan folyamat, ahol nincs helye meggondolatlan döntéseknek. Legjobb betartani a bevált sorrendet: VIN ellenőrzése, megtekintés és próbaút, tárgyalások, majd a döntés.
A Járműtörténeti Riport segít csökkenteni a kockázatot és felmérni a költségeket. Ez egy kiegészítő eszköz, amelynek párhuzamosan kell működnie egy független műhely szakértői ellenőrzésével. Csak a két információforrás együttes használata adja a legmegbízhatóbb képet a járműről.
Igen, lízingelt autók esetében nagyobb a valószínűsége, hogy a szerviztörténet dokumentált. A flottajárműveket rendszerint ciklikus ellenőrzések keretében szervizelik, és a szervizlátogatásokról szóló információk elektronikus rendszerekben kerülnek rögzítésre. Ennek köszönhetően a bejegyzések gyakrabban jelennek meg a VIN-riportokban is, ami megkönnyíti a jármű műszaki állapotának ellenőrzését.
A Járműtörténeti Riport tartalmazhat információkat a bejelentett sérülésekről és a kilométeróra-állásokról, ekkor a számláló állapota is szerepel a numerikus értékkel együtt. Az ilyen bejegyzések lehetővé teszik a hirdetés tartalmával és az eladó nyilatkozataival való esetleges eltérések elemzését és felismerését is.
A rejtett hibák, az átláthatatlanság és a hiányos információk a hirdetésekben a piac gyakori problémái. A vezetők több mint fele már a vásárláskor szembesült nehézségekkel, főként a rejtett hibák és a lényeges információk elhallgatása miatt az eladók részéről. A hirdetés és a VIN-riport közötti különbségek hatékony ellenőrzéséhez hideg fejjel kell a döntéshez hozzáállni, alaposan ellenőrizni a jármű történetét, majd megtekintésre és próbaútra menni.
Az autoDNA ingyenes VIN-dekódere alapinformációkat ad a járműről (márka és modell), valamint tájékoztat a konkrét járműhöz talált bejegyzések számáról. Ezen a ponton azt is megtudhatja, mit talál majd a teljes Járműtörténeti Riportban. A részletes információk a vásárlás után lesznek elérhetők.
Igen, a szakértő segítsége vagy a független műhely látogatása kulcsfontosságú lehet a jármű állapotának ellenőrzésében és a vásárlás után elvégzendő esetleges javítások ellenőrzésében. Az emberek 53 százaléka csak a műhelyben, a szerelőtől tudta meg a rejtett hibákat. Sok vásárló nincs tisztában azzal, hogy még egy kisebb ütközés vagy az elektronikai rendszer javítása is 950 000–1 900 000 forintos kiadással járhat, ami a modern autótechnológia összetettségével függ össze.
