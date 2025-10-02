Lízingből visszavett eladó autók – megéri? VIN alapján ellenőrizze a történetet és ne fizessen túl (x)

Használt autó lízing után vs. kereskedés – mi éri meg valójában?

A használt autó lízing után olyan jármű, amelyet egy cég vagy magánszemély használt lízingszerződés keretében, beleértve a népszerű hosszú távú bérletet is. A szerződés lejárta után az autó automatikusan visszakerül a lízingcégekhez, és a másodlagos piacra kerül. Lehetnek személyautók és haszongépjárművek egyaránt.

A használt autó lízing után fő előnye a kereskedésben vásárolt járművel szemben a dokumentált történet. A lízingflották gondosan nyomon vannak követve, például rendszeres szervizbejegyzésekkel, ami sokkal nagyobb átláthatóságot biztosít a vásárlónak.

A kereskedésekben gyakran hiányzik a teljes dokumentáció, és a futásteljesítmény vagy korábbi károk nem mindig vannak egyértelműen rögzítve. Ezért a használt autó lízing után vásárlása, a VIN-jelentés előzetes áttekintése után, általában kiszámíthatóbb és kevésbé kockázatos a rejtett hibák szempontjából, mint a kereskedői járművásárlás.

A jármű valódi történetének hiánya hibás vásárlási döntésekhez vezethet. Az autoDNA kutatásai szerint ez nemcsak a vásárlók elégedetlenségét okozza, hanem az egész használtautó-piac destabilizálódásához is hozzájárul. A tulajdonosok több mint 40 százalékának a vásárlás után kellett eltávolítania korábban nem feltárt baleseti károkat, ami bizonyítja az átláthatóság hiányának mértékét a hirdetésekben és tranzakciókban.

Hogyan ellenőrizze a használt autó lízing után történetét VIN alapján? – lépésről lépésre

Keresse meg a VIN-számot – általában a szélvédő alatti részen, az ajtóoszlopon, a gyári adattáblán vagy a jármű okmányaiban található. Használja a VIN-dekódert – ingyenesen megkaphatja az alapinformációkat a márkáról, modellről és a teljes jelentésben elérhető bejegyzések számáról. Vásárolja meg a Járműtörténeti Jelentést – a jelentés elkészítése csak rövid időt vesz igénybe. Elemezze a jelentés adatait – különösen figyeljen a lízingajánlatra, a jármű árára és a kilométeróra állására vonatkozó információkra.

Lízingajánlat, autoDNA jelentés / Fotó: autodna.hu

A VIN-jelentés segít a döntéshozatalban. A használt autót vásárlók 86 százaléka tart a rejtett műszaki hibáktól – a jármű történetének elemzése (például az autoDNA jelentése alapján) csökkenti ezt a kockázatot, és lehetővé teszi a tudatos értékelést. Ha a jármű története nem vet fel aggályokat, folytathatja a részletes szemlét és a próbavezetést.