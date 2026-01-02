A szemünk láttára omlik össze a Tesla: Elon Musk cége olyan vereséget szenvedett, amelyből nehéz lesz felállni – a BYD jelenleg mindent visz
A BYD teljesítette éves értékesítési célját, és 2025-ben várhatóan meg is előzte a Teslát, ezzel a világ legnagyobb elektromosautó-gyártójává vált. Ez hatalmas áttörésnek számít, amelyet ugyanakkor beárnyékol a kínai autópiac előtt álló, a következő évre vonatkozó kedvezőtlen kilátás.
A kínai elektromosjármű-óriás Hongkongban jegyzett részvényei az új év első kereskedési napján emelkedtek, az árfolyam akár több mint 2 százalékkal nőtt.
A globális villanyautó-versenyben egyelőre a BYD a nyerő
A sencseni székhelyű autógyártó 4,6 millió járművet szállított le tavaly, ami 7,7 százalékos növekedés 2024-hez képest. Ez összhangban van azzal az alacsonyabb éves céllal, amelyet a vállalat szeptemberben jelölt meg. Az eladásokon belül közel ugyanannyi volt a tisztán elektromos jármű (2,3 millió), mint a plug-in hibrid.
A Tesla pénteken arról számolt be, hogy a negyedik negyedévben 418 227 járművet szállított le, jelentősen kevesebbet, mint az a 440 900-es darabszám, amit az elemzők vártak, és ami már magában is ami 11 százalékos visszaesést jelentett volna az egy évvel korábbihoz képest – derül ki a Bloomberg által közzétett összesítésből.
Ez azt jelenti, hogy tavaly 1,6 millió autót adtak el, ami zsinórban a második éves csökkenés.
A BYD és versenytársai a következő évben azonban egyre nagyobb nyomással szembesülnek, mivel Kína visszavágja az elektromos autók vásárlását támogató egyes ösztönzőket. Az új modellek dömpingje tovább élesíti a belföldi versenyt, miközben a kereskedelmi korlátok nehezítik a BYD külföldi terjeszkedési ambícióit.
Kína legnagyobb darabszámban értékesítő autógyártója az elmúlt évben egyre erősebb versennyel szembesült a Geely és a Xiaomi részéről, amelyek új modelljei és gyors innovációi egyre több vásárlót nyernek meg.
BYD: az új technológiai áttörések erősíthetik a belföldi pozíciókat
A BYD részvényei tavaly 7 százalékkal emelkedtek, ugyanakkor elvesztették az év eleji rali nyereségének nagy részét: az árfolyam május végére volt, hogy 74 százalék pluszban is járt, ám ezt követően az erősödő verseny és a fokozódó szabályozói ellenőrzés előtérbe került a részvényesi gondolkodásban.
Wang Chuanfu (Vang Csuan-fu), a BYD vezérigazgatója december elején egy befektetői találkozón elmondta, hogy a vállalat technológiai előnye, amelyet az elmúlt években fenntartott, csökkent, és ez hatással volt a belföldi értékesítésekre. Új technológiai áttörésekre utalt, és – a kínai média beszámolói szerint – a 120 ezer (!) fős mérnökgárda miatt bízik abban, hogy a cég vissza tudja szerezni előnyét.
A BYD számára azonban erős kitörési pontot jelentenek a gyorsan növekvő külföldi eladások.
A Kínán kívüli kiszállítások 2025-ben elérték az 1,05 millió darabot, meghaladva a korábbi egymilliós felső becslést, ami lehetővé tette, hogy a vállalat ellensúlyozza a fő, belföldi piacán tapasztalt visszaesést.
A személyautóként értékesített elektromos és hibrid modellek eladásai ugyanakkor nyolcadik egymást követő hónapban estek, decemberben például 37,7 százalékkal zuhantak.
- A Morgan Stanley egy elemzésében azt jelezte előre, hogy érdemibb belföldi fellendülésre számít, miután a BYD 2026 elején több jelentős modellfrissítést hajt végre a kínálatában.
- A vállalat célja, hogy 2026-ra 1,5-1,6 millió darabra növelje a külföldi eladásait – áll a Citigroup novemberi elemzésében.
Az elemzők egyelőre biztosak abban, hogy a BYD jobban képes átvészelni a kihívásokat, mint versenytársai. A Bloomberg által összegyűjtött becslések szerint a vállalat összesített eladásai jövőre 5,3 millió darabra nőhetnek. A Deutsche Bank elemzői szerint az új termékbevezetések és egy technológiai platform bemutatása javíthatják a cég versenyképességét. Ez lehetővé teheti a BYD számára, hogy tovább növelje előnyét a Teslával szemben, amely saját nehézségeivel küzd.
Hosszabb távon messze nem lefutott a BYD–Tesla-meccs
Az amerikai autógyártó eladásai 2025 elején meredeken estek, miután az összes összeszerelő üzemében átalakította a gyártósorokat az átdolgozott Model Y miatt. Elon Musk megosztó szerepvállalása a Trump-kormányzatban szintén eltántorított egyes vásárlókat, miközben az Egyesült Államokban a szövetségi EV-vásárlási támogatások megszüntetése várhatóan tovább fékezi a keresletet.
A széles körben várt éves értékesítési visszaesés után – amely zsinórban a második volt – a Tesla előtt 2026-ban további akadályok tornyosulnak. Az
Egyesült Államok megszüntette az elektromos járművek vásárlásához és lízingeléséhez nyújtott szövetségi adókedvezményeket, amire Elon Musk korábban figyelmeztetett: ez akár „néhány nehéz negyedévhez” is vezethet.
Egyesek ugyanakkor pozitívumot látnak az amerikai állami támogatások visszavonásában, mivel ez arra késztette a nagy gyártókat, hogy visszafogják EV-beruházásaikat. A Ford Motor a múlt hónapban közölte, hogy mintegy 19,5 milliárd dollárnyi leírást vár azoktól az elektromosjármű- és akkumulátorprojektektől való visszalépés miatt, amelyek várhatóan veszteségesek lettek volna.
Musk az önvezető autó víziójával, úgy tűnik, megint elnyerte a befektetők bizalmát
Musk az évet a Cybercab iránti várakozás felkeltésével zárta: ez egy kétüléses, kompakt autó, pillangóajtókkal. Bár a 2024 végén először bemutatott prototípus nem rendelkezett kormánykerékkel és pedálokkal, a Tesla igazgatótanácsának elnöke, Robyn Denholm elmondta, hogy a vállalat felszereli ezekkel az alkatrészekkel, ha a szabályozó hatóságok ezt megkövetelik.
A befektetők teljes mértékben megvették Musk önvezető autóról szóló vízióját, ami jókor jön, hiszen a Tesla EV-üzletága jövőre várhatóan stagnál, vagy legfeljebb öt százalékkal nő
– mondta Gene Munster, a Deepwater Asset Management ügyvezető partnere. „Ezen a ponton Elonnak már csak arra van szüksége, hogy az autós üzletág a következő évben stabilizálódjon, ez elegendő lenne a befektetők megnyugtatásához.”