Miközben mindenki a Molra figyelt, fergeteges száguldásba kezdett az egyik legnagyobb riválisa: óriási gázmező áll a háttérben – de a magyaroknak van rá válasza

Megdöntötte pénteken történelmi csúcsát a lengyel tőzsde vezető indexe. A legmagasabban szárnyalva pedig az idehaza a benzinkútjairól ismert Orlen energetikai cég kezdte az évet.
Murányi Ernő
2026.01.02, 20:30

A lengyel tőzsde vezető indexének fergeteges erősödését főként az energia- és a vegyipari szektor árfolyamnyeresége hajtotta, ám még a legjobban szereplő papírok közül is kiemelkedett a Mol lengyel riválisának, az Orlennek az erősödése.

Orlen Gas Station
Magasan szárnyalt az Orlen / Fotó: NurPhoto via AFP

Több lengyel blue chip is 5 százalék körül emelkedett

A WIG30 zárásra 2,40 százalékkal, új történelmi csúcsra emelkedett.

Az index legjobban teljesítő részvénye az Orlen volt, amely 5,4 százalékkal, 101,3 zlotyra lőtt ki.

Eközben a Cyfrowy Polsat multimédia vállalat papírjai 5,08 százalékkal erősödtek, a Bank Millenniumé pedig 4,9 százalékkal új csúcsra drágultak.

A leggyengébben a Dino Polska kiskereskedelmi lánc részvényei telesítettek, mintegy 0,9 százalékos visszaeséssel. 

Jellemző azonban a varsói eufóriára, hogy a Dino volt a WIG-index egyetlen gyengülő papírja, hiszen a második legrosszabbul szereplő cég, az Orange Polska telekommunikáció vállalat árfolyama 0,2 százalékkal gyarapodva, szintén új csúcsot állított fel.

Összességében pedig a Varsói Értéktőzsdén 481 részvény erősödött, míg 142 gyengült és 56 stagnált.

Több tényező hajtotta a Mol-rivális szárnyalását 

Az Orlen brutális erősödését a pozitív piaci hangulat és a kedvező 2026-os kilátások mellett a lengyel olaj- és gáziparban, valamint az energiaszektorban tapasztalható széles körű piaci fellendülés is hajtotta. A cég piaci kapitalizációja tavaly a duplájára nőtt, miután vállalat a közelmúltban elérte fő termelési céljait.

December 29-én kezdte el a kitermelést a lengyelországi Różańsko földgázmezőn, amely a becslések szerint 1,2 milliárd köbméterrel növelte tartalékait.

Eközben folytatódik a norvégiai terjeszkedése is: december 22-én zárta le az Északi-tengeren található Albuskjell és Vest Ekofisk mezőkben szerzett részesedése felvásárlását, amelyek várhatóan további 420 millió köbméterrel növelik éves gáztermelését.

Emellett ugyancsak decemberben szerzett meg egy - a műanyag- és műgumigyártás szempontjából kulcsfontosságú - butadién-kitermelő üzemet a szintén lengyel Synthostól. Az akvizíció jelentősen erősíti az Orlen petrolkémiai értékláncát.

Ha ez még mind nem lenne elég, az év utolsó hónapjában nyert a vállalat a lengyel kormány balti-tengeri szélerőmű-aukcióján is, ezzel biztosítva vezető pozícióját Lengyelország energiaátmenetében.

A Mol regionális szektortársként a szerb NIS jelenleg orosz tulajdonban álló többségi részesedésének megszerzésével tarthatná a lépést. 

Szilárdak az Orlen pénzügyi fundamentumai is , ideértve, hogy a valaha volt legmagasabb hitelminősítések mellett működik - A3 a Moody'stól és BBB+ a Fitchtől. A 2025-ben kifizetett 6 zlotys osztalék pedig megint csak rekordot döntött.

