Streaming- és AI-szolgáltatás az MBH Triplával – új kategóriát teremt a hazai bankszámlapiacon az MBH Bank (x)

„A változó ügyféligények új irányokat szabnak a banki termékfejlesztésben. Az MBH Bankban célunk, hogy élen járjunk a termékinnovációban, olyan megoldásokat kínálva, amelyek valóban értéket jelentenek az ügyfelek mindennapi életében” – mondta Ginzer Ildikó, az MBH Bank standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese.

Az MBH Tripla egy innovatív konstrukció / MBH Bank/ Fotó: Vémi Zoltán

Az MBH Tripla alapja egy MBH bankszámla, amely nemcsak számlavezetést kínál, hanem egy akciós, 6 hónapos betétlekötési lehetőséget is, 6,5 százalékos éves betéti kamattal. Ez a konstrukció azoknak az ügyfeleknek szól, akik legalább 350 000 Ft jövedelmet utalnak az MBH Bankhoz, és ezzel hozzáférnek a további kedvezményekhez.

A promóciós ajánlat második pillére a biztonság, amely a digitális térben egyre növekvő kockázatokat csökkenti. Az MBH Tripla részeként elérhető Csoportos Bankolási Védelem akár 1 millió forintig nyújt biztosítást elveszett, eltulajdonított bankkártyával történő, illetve internetes elektronikus fizetések során felmerülő visszaélések esetén, 12 hónapon keresztül. Emellett az ügyfelek egyéni rendszeres díjas biztosítást is választhatnak, amelyhez 1 havi díjvisszatérítés jár, akár 100 000 Ft értékben.

A harmadik pillér, ami az igazi egyediségét adja a csomagnak, és túlmutat a hagyományos banki kereteken, az a digitális előfizetésekhez való hozzáférés, amelyek mára szerves részévé váltak a családok életének. Az MBH Tripla segítségével az ügyfelek 6 hónapig díjmentesen használhatják a One Magyarország Easy tarifacsomagját, amely korlátlan belföldi adatot kínál. Emellett kedvezményesen férhetnek hozzá a legnépszerűbb streaming platformokhoz. További kedvezmény az AI asszisztens előfizetési díjvisszatérítés is, szintén 6 hónapig.

Az MBH Tripla összesen akár 165 000 Ft értékű kedvezményt kínál. A promóció részletei és igénybevételi feltételei elérhetők az MBH Bank weboldalán: www.mbhbank.hu\tripla

„Az MBH Tripla nem csupán egy új promóciós termék – hanem egy új szemlélet. A bankolás jövője nem a számlákban, hanem az élményekben rejlik. A formabontó konstrukció célja, hogy olyan fogyasztói és ügyféligényeket szolgáljon ki, amelyek a mindennapok részévé váltak. Ahogyan a napi bankolás természetes része az életünknek, úgy váltak azzá a különböző streaming és mesterséges intelligencia alapú előfizetések is. Az MBH Bank ebben kíván aktív segítséget nyújtani ügyfeleinek” – ismertette Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója.